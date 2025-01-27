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Индексная книга (каталог) CNews*
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Селезнев Денис



27.01.2025 «Первая Форма» разработала ИИ-агентов, способных заменить реального сотрудника 1
18.11.2024 Подтверждена совместимость BPM-системы «Первая Форма» с «Ред ОС» 1
24.09.2024 Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
Удаленная работа 2
Цифровизация ритейла 2022 2
Импортозамещение 2022 2
Рынок ИТ: итоги 2021 2
Рейтинг BPM-систем 2023 1
09.06.2023 Денис Селезнев, «Первая Форма»: «Наши технологии в сфере BPM очень востребованы в странах СНГ, ЮВА и Латинской Америки» 1
25.02.2023 Как решить проблему импортозамещения при помощи BPM-платформ 1
25.01.2023 «Контур» и «Первая форма» выпустили интеграцию для автоматической оценки контрагентов 1
19.01.2023 «Крок» и «Первая форма» заключили партнерское соглашение 1
18.07.2022 «Первая форма» и «Акстим» (ex-Accenture) стали партнерами 1
08.07.2022 PIX Robotics и «Первая форма» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве 1
08.07.2022 Мифы о low- и no-code: их возможности явно переоценены 1
04.07.2022 Softline и «Первая форма» выстраивают стратегическое партнерство 1
20.06.2022 Конференция CNews «Low-code и No-code: программисты больше не нужны» состоится 29 июня 1
25.05.2022 Денис Селезнёв -

В бизнесе наступает время HR-экосистем

 11
20.05.2022 Денис Селезнёв -

Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу

 11
22.03.2022 Денис Селезнёв -

Сегодня главный ИТ-риск в нестабильности привычных инструментов работы

 11
28.02.2022 Денис Селезнёв -

Переход на удаленку привел к революции в управленческих процессах

 15
18.12.2014 Депутаты перенесли дату запрета хранить персональные данные за границей 1
28.10.2014 Юристы не понимают, как будет работать закон о хранении данных россиян внутри страны 1
31.01.2013 ИТ предлагают – бизнес выигрывает 1
23.12.2011 Мобильность должна быть безопасной 1

Публикаций - 27, упоминаний - 75

Селезнев Денис и организации, системы, технологии, персоны:

Первая Форма - 1Форма 48 24
8220 9
SAP SE 5279 6
Oracle Corporation 6692 5
Microsoft Corporation 24632 5
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 221 5
PIX Robotics - Пикс Роботикс 102 4
Yandex - Яндекс 7353 3
Amazon Inc - Amazon.com 2999 3
Directum - Директум 1092 3
Apple Inc 12106 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Softline - Софтлайн 2817 2
Ростелеком 9707 2
IBM - International Business Machines Corp 9442 2
Naumen - Наумен 626 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 841 2
GreenData - Гриндата 31 2
Biocad - Биокад 79 2
Salesforce.com 427 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Camunda - Camunda Services GmbH 25 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Процессные Технологии 7 2
Infomaximum - Инфомаксимум 32 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 2
VK - Mail.ru Group 3456 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Meta Platforms - Facebook 4439 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4878 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер 114 1
Samsung Electronics 10266 1
Газинформсервис - ГИС 275 1
Accenture plc 682 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Google LLC 11785 1
ВкусВилл - Избёнка 157 6
Спортмастер - Sportmaster 177 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 197 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 3
Ренессанс Страхование 160 3
PRADO Банкир и Консультант - ПРАДО Банкир и Консультант 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7317 2
Ингосстрах СПАО 421 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 2
Свеза - Sveza 31 2
Finch - Finch.fm - Финч-мелроуз - Финч Мобаил 6 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Lidings - Лидингс 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Газпром нефть 619 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1156 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 1
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 23 1
Диалог Регионы - АНО по развитию цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций 9 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 1
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 54 1
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 15 1
eBay Inc 1619 1
ВТБ Лизинг 68 1
Цифровая логистика 15 1
Recruitment Centre Innopolis 3 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 153 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Совкомбанк Факторинг - Национальная Факторинговая Компания, НФК 17 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11645 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3048 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4755 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Судебная власть - Judicial power 2312 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
CoCom - Coordinating Committee for Multilateral Export Controls - Координационный комитет по экспортному контролю 5 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 1
Федеральное казначейство России 1773 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 18 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 69 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66079 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10182 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30720 19
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1161 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50494 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19333 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 14
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6776 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27440 11
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4011 9
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11621 8
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 4
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Microsoft Office 3737 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 3
Apple iOS 7813 2
WhatsApp Messenger 1083 2
Oracle Java - язык программирования 3076 2
Microsoft Teams - MS Teams 548 2
Linux OS 9957 2
ELMA 365 Low-code BPM 109 2
ГПБ - IMS - Интегрированные системы управления - Knowledge Space 22 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 2
Infomaximum - Proceset Process mining 29 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 2
PIX RPA Platform. 75 2
Google Android 14002 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4974 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 470 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1250 1
Microsoft Skype 2067 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7086 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Apple iPad 3860 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 204 1
Terrasoft Creatio 96 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
Microsoft Azure 1409 1
Apple iCloud 269 1
Инфосистемы Джет - Jet BI 6 1
НКК - ГКС - SiTex 28 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 34 1
Microsoft Windows 15667 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 1
Booking.com 114 1
FIS Platform - no-code платформа 16 1
CorpSoft24 REWTAS - Remote Employee Working Time Accounting System 16 1
Чепакин Андрей 26 3
Буланов Николай 14 3
Истомин Константин 56 2
Рыбалкин Виталий 10 2
Грибанов Петр 2 2
Суровцев Владимир 18 2
Шингарев Павел 16 2
Али Максим 10 2
Кардашин Никита 18 2
Зварковский Михаил 6 2
Михеев Андрей 9 2
Решетников Андрей 6 2
Щипачев Дмитрий 2 2
Патракеев Сергей 2 2
Калинин Владислав 2 2
Бочкин Александр 30 2
Беспалов Антон 3 2
Путин Владимир 3173 1
Анкудинов Алексей 24 1
Ложкин Сергей 43 1
Ермакова Светлана 9 1
Пермяков Артем 17 1
Золотарев Сергей 10 1
Нурутдинов Альберт 6 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Кривошеев Евгений 12 1
Кисляков Владимир 5 1
Ульянычев Матвей 36 1
Тихомиров Сергей 18 1
Рахметов Руслан 56 1
Воробьев Родион 1 1
Груздев Сергей 46 1
Зарипов Андрей 8 1
Егорова Эльза 4 1
Амириди Юлия 21 1
Масляный Константин 18 1
Лиходиевская Наталья 6 1
Суховей Денис 10 1
Гаврилова Елена 5 1
Шувалов Игорь 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 144387 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52127 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43199 3
Земля - планета Солнечной системы 10376 2
Америка Латинская 1813 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Япония 13287 1
США - Коннектикут 170 1
Нидерланды 3519 1
Германия - Федеративная Республика 12684 1
Украина 7611 1
Европа 21773 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 907 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 746 1
Азия Восточная 170 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13517 14
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14338 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48036 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24103 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29060 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8401 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51062 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5762 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3110 5
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2807 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7602 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 5832 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5421 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7842 4
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2920 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2295 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5356 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4012 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3147 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4146 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 666 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2340 2
Импортозамещение - параллельный импорт 481 2
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2307 2
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8041 2
Аудит - аудиторский услуги 2663 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5974 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2166 2
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HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 2
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 108 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 102 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 700 2
WikiLeaks 119 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11244 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8133 5
Juniper Research 522 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews Fast рейтинг 46 1
CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1517 3
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 35 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 596 1
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 4
Docflow 147 1
ELMA DAY 12 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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