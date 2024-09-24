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Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ

Axoft стал дистрибьютором BPM-системы «Первая Форма». Платформа включена в реестр отечественного ПО Минцифры и участвует в импортозамещении зарубежных корпоративных сервисов – MS Teams, Sharepoint, Dynamics CRM, Jira и т. д. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

«Первая Форма» – российская ИТ-компания, самостоятельно разрабатывает, внедряет и поддерживает одноименную BPM-систему. Low-code BPM-система «Первая Форма» – это набор инструментов для автоматизации документооборота, управления проектами, CRM, В2В2С-решений и корпоративных коммуникаций. На ее базе можно создать типовые рабочие места (ТАРМ) и оцифровать бизнес-процессы компании.

Систему может развивать специалист без знания специализированных нотаций и языков программирования, прошедший обучение в Академии «Первой Формы».

За 15+ лет на рынке компания разработала решения для ритейла, производства, банков, государственных, страховых и строительных компаний, сектора услуг и образования.

Сотрудничество «Первой Формы» и Axoft усилит позиции обеих компаний.

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«BPM-платформа, занимающая лидирующие позиции в различных авторитетных рейтингах, – отличная возможность для нашего партнерского канала закрыть более профильные задачи заказчиков. "Первая Форма" решает широкий спектр бизнес-задач: от организации процессов в отдельных отделах, например, документооборота в HR, до внедрения общекорпоративных систем – корпоративного портала, управления проектами, базы знаний. Эти системы могут стать единым цифровым рабочим пространством для сотрудников. Лояльная программа, которая будет работать для партнеров Axoft, не потребует от клиентов дополнительных ресурсов в виде создания центров компетенций по внедрению и консультированию – достаточно выявить "боль" у заказчика», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Сотрудничество с Axoft позволит "Первой Форме" охватить больше клиентов и помочь им решить основные задачи по замещению ключевой ИТ-инфраструктуры. Наша BPM-система соответствует всем требованиям российского законодательства и позволяет автоматизировать процессы любой сложности», – отметил Денис Селезнев, генеральный директор «Первой Формы».

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