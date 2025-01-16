ТАРМ Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места Типовое импортонезависимое рабочее место
- АРМ - Автоматизированное рабочее место
- МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место
- ЗАРМ - Защищённое автоматизированное рабочее место
- ТАРМ - Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места - Типовое импортонезависимое рабочее место
- Минцифры РФ - Среда - АРМ ГС ФГИС - Автоматизированное рабочее место госслужащего
ТАРМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Шадаев Максут 1008 4
|Мишустин Михаил 676 3
|Абакумов Евгений 205 2
|Гурзов Константин 19 2
|Паршин Максим 316 2
|Урсу Юрий 5 2
|Селезнев Денис 26 2
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Комиссаров Дмитрий 223 1
|Агафонова Наталия 41 1
|Греф Герман 419 1
|Шойтов Александр 78 1
|Кондратьев Дмитрий 32 1
|Огуряев Дмитрий 85 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Черкесова Бэлла 21 1
|Филатов Евгений 28 1
|Черненко Андрей 69 1
|Заренин Андрей 47 1
|Качанов Олег 114 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Пак Олег 112 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Соколова Ольга 25 1
|Энфиаджян Рубен 23 1
|Грошикова Юлия 3 1
|Бабкин Константин 6 1
|Одинцов Дмитрий 113 1
|Королев Александр 6 1
|Шестаков Николай 2 1
|Богатырева Людмила 22 1
|Урусов Виктор 127 1
|Аксенов Олег 44 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Зунина Наталья 2 1
|Ямникова Ольга 4 1
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