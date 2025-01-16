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Индексная книга (каталог) CNews*
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ТАРМ Концепция Типового Автоматизированного Рабочего Места Типовое импортонезависимое рабочее место



16.01.2025 Более 1 ТБ интернет-трафика передано через российскую базовую станцию на сети МТС в Приангарье 1
24.09.2024 Axoft начинает дистрибуцию передовой BPM-системы «Первая Форма» в России и странах СНГ 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
07.11.2023 Минцифры больше не хочет централизованно покупать ПО для госорганов. Деньги закончились, а механизм закупок неэффективен 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
28.06.2023 Власти потратят почти миллиард, чтобы отучить чиновников от Telegram, Zoom и Skype 1
06.04.2023 В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK 1
01.11.2022 Замами министра цифрового развития стали выходцы из PricewaterhouseCoopers и Accenture, ушедших из России 1
01.06.2022 Российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsAp на мессенджер VK 1
28.03.2022 Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях 1
22.03.2022 Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 2
13.01.2022 Из «Цифровой экономики» тихо исчезли программы строительства ЦОД на 91 миллиард 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 2
09.09.2021 Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет 2
25.08.2021 «Росатом» будет оценивать репутацию поставщиков на российском ПО вместо софта Microsoft 1
21.06.2021 Российские чиновники пересядут на стандартные ПК со стандартным ПО к 2024 году 1
10.06.2021 Список техники с предустановленным российским ПО станет длиннее, а отечественной ОС обяжут пользоваться даже врачей 1
03.05.2021 Автоматизация рабочих мест российских чиновников обойдется в 14 миллиардов 1
31.03.2021 В российских госструктурах развернут полигоны для испытаний отечественных микроэлектронных решений 1
08.11.2019 Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход» 2
01.11.2019 Автоматизированное рабочее место чиновника разработают за 170 миллионов 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1

Публикаций - 23, упоминаний - 27

ТАРМ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 7
Восход ФГБУ НИИ 644 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 4
Microsoft Corporation 24624 3
Telegram Group 1983 3
8213 3
IBS - ИБС экспертиза 156 2
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 164 2
Oracle Corporation 6687 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
TrueConf - ТруКонф 397 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 231 2
Snapchat 129 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
Росатом - Наука и инновации АО - Научный дивизион 16 1
МегаФон 8804 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Accenture plc 682 1
Google LLC 11775 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
БайтЭрг 56 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
Energon - Энергон - Смарт Бэттериз 27 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Unsplash 762 2
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 20 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
Росатом - Атомэнергомаш - СвердНИИХиммаш 14 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 26 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
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Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Росатом - TENEX - Техснабэкспорт - Химпроминжиниринг НПК - Композитные материалы - Юматекс, Umatex - Алабуга-Волокно - Перспективные материалы и технологии 11 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Далур 7 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 26 1
Polylog - Агентство Полилог 22 1
ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
ПСБ Лизинг 5 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 10
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ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 7
Новые облачные технологии - МойОфис 778 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
VK Teams 66 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 4
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Linux OS 9936 3
WhatsApp Messenger 1081 3
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Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 313 3
Microsoft Windows 15656 3
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Microsoft Exchange 1714 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Apple macOS 2059 2
Rakuten Viber 627 2
Discord 116 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Windows 7 1979 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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