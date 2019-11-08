Российское ПО для чиновников будут испытывать в НИИ «Восход»

С 2020 г. в НИИ «Восход» на постоянной основе заработает стенд для тестирования на совместимость различных конфигураций ПО для госслужащих. Исследоваться станет софт из Реестра отечественного ПО. В «железной» части стенда российским процессорам место пока найдется только на компьютерах — не на серверах.

Стенд для российского ПО

До конца 2019 г. в НИИ «Восход» будет развернут постоянно действующий стенд, на котором на совместимость станут тестироваться различные конфигурации отечественного ПО для госслужащих. Само тестирование начнется в 2020 г. Об этом CNews рассказали в Минкомсвязи и в НИИ «Восход».

Замдиректора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Юрий Урсу в разговоре с CNews напомнил, что его ведомство в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика» реализует мероприятия по созданию типового автоматизированного рабочего места госслужащего (ТАРМ). До конца 2020 г. проводится эксперимент, предусмотренный постановлением Правительства России от 28 августа 2019 г. № 1114, включающий в себя, в том числе, создание упомянутого стенда, с использованием которого тестируются технические решения, соответствующие временному стандарту автоматизированного рабочего места.

«Основное препятствие на пути к полному импортозамещению ПО рабочих мест в органах власти на сегодняшний день — это непредсказуемые ошибки и отказы в работе, связанные с несовместимостью различных программных компонентов между собой, а также неполная способность ведомственного прикладного ПО и информсистем к работе в связке с отечественными программными продуктами, — указывает Юрий Урсу.

По его мнению, довольно часто также возникают проблемы с электронными подписями и программными средствами криптографической защиты, которые используются буквально в каждом органе власти. При этом ведомства на этапе закупки не владеют достоверной информацией о том, будет ли закупаемое ПО в полной мере отвечать их потребностям и функционировать с остальным их набором ПО и информсистем.

Российское ПО для чиновников исследуют на совместимость на спецстенде «Восхода»

«Задача ТАРМ заключается в том, чтобы на моделирующем стенде отработать различные конфигурации ПО, обеспечив госзаказчикам набор типовых конфигураций программных компонентов, которые гарантированно будут работать между собой, — говорит Урсу. — Кроме того, мы проведем апробацию способности информационных систем и прикладного ПО пилотных ведомств к работе с отечественными программными продуктами и сделаем выводы о масштабах необходимого и достаточного объема доработки ведомственных систем для полноценного их функционирования в связке с отечественным ПО».

По его мнению, предстоит большая совместная работа с разработчиками отечественных программных продуктов. «Мы будем отрабатывать с ними все выявленные конфликты, тем самым способствуя повышению качества и универсальности их продуктов и развитию отечественной ИТ-отрасли в целом, — отмечает он. — При этом доступ к тестированию будет недискриминационным — любой разработчик, ПО которого находится в Реестре отечественного ПО, сможет передавать нам свои продукты на тестирование».

Как будет выглядеть стенд

Как рассказал CNews советник директора НИИ «Восход» Рубен Энфиаджян, физически рассматриваемый стенд будет представлять собой набор серверов с подключенным к ним набором компьютеров.

В отношении серверов речь на данный момент идет о стандартной платформе x86. Что же касается компьютеров, то среди них найдется место конфигурациям на российских процессорах «Эльбрус». Первый из существующих «Байкалов» не подходит по быстродействию; недавно вышедший второй на «Восходе» пока не тестировали.

«С увеличением производительности отечественных чипов будет рассматриваться возможность их применения и в серверной части стенда», — добавляет Рубен Энфиаджян.

На этом «железе» будут установлены различные платформы виртуализации, на которых предполагается развернуть профили (наборы) ПО из Реестра отечественного софта при Минкомсвязи: ОС, системы виртуализации, ПО информбезопасности, офисное ПО, средства совместной работы и пр.

Эти профили («тонкие клиенты», «толстые», удаленные и пр.) в различных их конфигурациях станут проверяться на совместимость, устойчивость, быстродействие и т. д. составляющего их ПО.

Аналогично будут изучены различные VDI (инфраструктуры виртуальных рабочих столов).

«По итогам тестирования будут отбираться наиболее устойчивые профили, — резюмирует Энфиаджян. — Впоследствии на стенде будут тестироваться и все обновления отобранного ПО».

Техпроект ТАРМа уже готовится

Напомним, 1 ноября 2019 г. CNews писал, что Минкомсвязи подвело итоги тендера на разработку технического проекта перевода госорганов на типовое автоматизированное рабочее место госслужащего.

Извещение о проведении конкурса было размещено 30 сентября 2019 г., заявки принимались до 23 октября. Начальная максимальная цена контракта составляла 212 млн руб. Из них подрядчик должен был получить 92 млн руб. в 2019 г., и 120 млн руб. — в 2020 г.

На конкурс было подано две заявки. «УСП Компьюлинк» предложило выполнить работы за 197,16 млн руб., а «ИБС экспертиза» — за 169,6 млн руб. Последняя организация была признана победителем.

В эксперименте по переходу на типовое рабочее место участвуют Минюст, Минтруд, Росимущество, Росгвардия, Ростехнадзор и другие ведомства.