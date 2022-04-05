Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис

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СОБЫТИЯ
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|05.04.2022
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Легендарный «Компьюлинк» банкрот
авного актива знаменитой в прошлом ИТ-группы «Компьюлинк» — ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП Компьюлинк») — судебным решением введено так называемое наблюдение. Это следует из записи
|06.03.2020
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«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта
«УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский системный интегратор «УСП Компьюлинк» (входит в группу «Компьюлинк») включен в реестр недоброс
|30.12.2013
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«УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.
подразделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности кри
|05.04.2011
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«УСП Компьюлинк» создал современную систему телефонной связи для банка ВТБ
«УСП Компьюлинк» завершил работы по проекту «Телефоннные станции и системы связи в офисе банка ВТБ в комплексе «Федерация» Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити». В рамках прое
|27.08.2009
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«КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи
Компании «УСП КомпьюЛинк», «КомпьюЛинк Сервис» и Naumen объявили об открытии нового Центра управления о
|27.05.2009
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«УСП КомпьюЛинк» автоматизирует оборотное водоснабжение для «Газпромнефть-ОНПЗ»
Компания «УСП КомпьюЛинк» приступила к финальному этапу автоматизации водооборотного цикла на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефть» («Газпромнефть-ОНПЗ») – предприятии по переработке нефти.
|19.03.2009
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«УСП КомпьюЛинк» прошла аудит СМК по СТО Газпром 9001-2006
Компания «УСП КомпьюЛинк» успешно прошла аудит системы менеджмента качества и была сертифицирована на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2006 – комплекса стандартов, разработанных «Газпромом» для
|13.03.2009
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«УСП КомпьюЛинк» построил участок магистральной сети «Синтерры» в приграничной зоне
Компания «УСП КомпьюЛинк» (ГК «КомпьюЛинк») завершила работы по строительству участка магистральной сети национального оператора связи «Синтерра» в Самарской и Оренбургской областях. Работы по проекту пр
|16.02.2009
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«Газпром нефть» строит единую службу каталога и почтовую систему на базе технологий Microsoft
«УСП КомпьюЛинк» (Группа «КомпьюЛинк») сообщила о победе в конкурсе и подписании контракта с компанией «Газпром нефть» на проведение работ по созданию единой службы каталога и единой почтовой си
|20.01.2009
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«УСП КомпьюЛинк» обеспечит обслуживание продукции Prestigio в России
Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила контракт на сервисное обслуживание продукции, выпускаемой под торговой маркой Prestigio международным производителем потребительской электроники Prestigio Plaza. Срок
|18.12.2008
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«Крок» и «УСП Компьюлинк» поставят компьютеры для Сбербанка России
ютерами HP Invent, НТЦ «Ландата» с компьютерами Fujitsu Siemens и Lenovo, «Крок инкорпорейтед» с компьютерами Dell и Lenovo, «Ланит» с компьютерами HP Invent, «Три С» с компьютерами Fujitsu Siemens, «УСП Компьюлинк» с компьютерами Acer. По итогам рассмотрения предложений победителями конкурса признаны компании «Крок инкорпорейтед» (с компьютерами компании Dell) и «УСП Компьюлинк» (с
|03.12.2008
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«УСП КомпьюЛинк» оснастил компьютерами учебные классы Московского военного округа
«УСП КомпьюЛинк» завершил работы по оборудованию учебных классов Московского военного округа. В результате выполненных работ «УСП КомпьюЛинк» оснастил два учебных класса, поставив компьют
|18.09.2008
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«УСП КомпьюЛинк» создал комплекс ИС для учебного корпуса МГУ
Компания «УСП КомпьюЛинк» успешно завершила проект создания комплекса информационных систем для 1-го учебного корпуса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Основными целями проек
|11.09.2008
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В «УСП КомпьюЛинк» назначен исполнительный директор
«УСП КомпьюЛинк» сообщила о новом кадровом назначении в руководящем составе компании. На должность исполнительного директора «УСП КомпьюЛинк» назначен Алексей Денисов, ранее работавший ру
|28.08.2008
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«УСП КомпьюЛинк» разработала комплексный проект автоматизации «Ленэнерго»
Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила разработку программы комплексной автоматизации «Ленэнерго», крупнейшего энергопредприятия Cеверо-Западного округа России. Специалисты «УСП КомпьюЛинк» предложил
|31.07.2008
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«УСП КомпьюЛинк» построил ИТ-инфраструктуру для «Стэк.Ком»
Компания "УСП КомпьюЛинк" завершила проект по созданию информационной инфраструктуры нового офиса национального оператора спутниковой связи "Стэк.Ком". Открытие офиса заказчика состоялось в июне 2008 г.
|21.05.2008
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«УСП КомпьюЛинк» строит ИС для госорганов Дагестана
Компания «УСП КомпьюЛинк», российский системный интегратор, приступила к разработке информационной системы поддержки оказания государственных услуг в социальной сфере, предоставляемых органами исполнител
|29.04.2008
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«УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве
Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила партнерское соглашение с подразделением Homeland Protection корпорации General Electric на поставку приборов для идентификации широкого спектра опасных веществ. Уникал
|12.02.2008
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В «УСП КомпьюЛинк» назначен старший вице-президент
Cтаршим вице-президентом компании "УСП КомпьюЛинк" назначен Виктор Белоусов, сообщает РБК. На этом посту Виктор Белоусов будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с проектной деятельностью и расширением линейки продукто
|26.12.2007
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«УСП КомпьюЛинк» построил СКС для гипермаркетов ОБИ
Российский системный интегратор «УСП КомпьюЛинк» сообщил о том, что в рамках контракта с компанией «ОБИ Франчайзинговый Центр» (сеть гипермаркетов ОБИ) выполнил поставку компьютерного оборудования для семи новых магазинов ОБИ,
|13.12.2007
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«УСП КомпьюЛинк» и «Гарантия.ру» займутся техникой Dell
Компании «УСП КомпьюЛинк» и «Гарантия.ру», имеющая право на осуществление сервисного обслуживания техники Dell от дистрибьюторов ASBIS Enterprises PLC и Lank на территории России и стран СНГ, сообщают о
|29.10.2007
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«УСП КомпьюЛинк» модернизировал ситуационный центр Счетной палаты РФ
«УСП КомпьюЛинк» объявляет о завершении проекта по модернизации ситуационного центра Счетной палаты РФ. Основным результатом работ 2007 г. стало расширение функциональных возможностей специально
|23.10.2007
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«УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья
«УСП КомпьюЛинк» совместно с компанией «ВолгаТелеком» успешно завершили крупномасштабный проект по телефонизации удаленных районов Приволжского федерального округа. В результате всего за 1 год в
|14.09.2007
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В «УСП КомпьюЛинк» назначен вице-президент
«УСП КомпьюЛинк» объявил о назначении Геннадия Кузнецова вице-президентом. Геннадий Кузнецов будет курировать направление комплексных продаж компании. Комментируя свое назначение, Геннадий Кузне
|07.08.2007
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ASBIS доверил ИБ «УСП КомпьюЛинк»
Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила очередной этап проекта по обеспечению информационной безопасности (ИБ) для российского подразделения холдинга ASBIS, одного из крупнейших поставщиков компьютерных комп
|22.06.2007
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«УСП Компьюлинк» расширил компетенции в сфере решений Microsoft
«УСП Компьюлинк», российский системный интегратор, объявляет об очередном получении статуса партнерства Microsoft Gold Certified Partner. Компания успешно прошла процедуру ресертифицирования, ра
|01.03.2007
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"УСП КомпьюЛинк" победил в конкурсе Сбербанка на поставку мониторов
Компания «УСП КомпьюЛинк» признана победителем конкурса на право поставки в учреждения Сбербанка России жидкокристаллических мониторов в течение 2-х лет. Открытый конкурс был объявлен 9 октября 2006 года
|20.02.2007
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«УСП КомпьюЛинк» разработал КИС для МГУ
Специалисты компании «УСП КомпьюЛинк» выполнили проектирование комплекса информационных систем (КИС) Учебного корпуса №1 МГУ, строящегося по адресу Ломоносовский пр, вл. 27А. В рамках проекта планируется провести сл
|16.10.2006
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«Компьюлинк» выходит на IPO?
так полюбившаяся российским компаниям. По словам Анастасии Громовой, директора по маркетингу и PR «УСП Компьюлинк», компания действительно заинтересована в привлечении дополнительных инвестици
|02.03.2005
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"Компьюлинк" укрупняется и готовится к IPO
пешных компаний на этом рынке. При этом компания GMCS сохранит свой бренд и будет развивать дополнительное позиционирование в рамках группы компаний «Компьюлинк». Вместе с тем, телеком-подразделение «УСП Компьюлинк» было выделено в отдельную компанию «Аскейт». За время своего 12-летнего существования компания уже пробовала диверсифицировать бизнес и «превращаться» в группу компаний, однако
|28.06.2004
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"УСП Компьюлинк" выиграл тендер Пенсионного фонда
Компания Rainbow Technologies сообщила, что её партнёр – «УСП Компьюлинк» стала победителем открытого конкурса Пенсионного фонда РФ. «УСП Компьюлинк
|25.06.2004
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"УСП Компьюлинк" объявил об изменении организационной структуры
Компания "УСП Компьюлинк" объявила об изменении своей внутренней структуры. Преобразования предприняты в целях совершенствования механизма управления и интеграции производственных процессов. Новая структ
|24.05.2004
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"УСП Компьюлинк" создал центры общественного доступа в Астраханской области
Компания "УСП Компьюлинк" объявила о завершении реализации в Астраханской области проекта «Создание пунктов общественного доступа к международным информационным ресурсам и правовой информации» (мероприят
|01.03.2004
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В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент
В компании ”УСП Компьюлинк” создан новый департамент корпоративных систем, который возглавил Борис Сиволобов. Последнее место работы Бориса Сиволобова - Robertson&Blums Corporation. Последние два года Б. С
|04.12.2003
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В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент
В компании «УСП Компьюлинк» создан новый Департамент систем бюджетного планирования, который возглавила Татьяна Дмитриева. Последнее место работы Татьяны Дмитриевой – Robertson&Blums. Последние 3 года Т. Д
|04.07.2003
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"УСП Компьюлинк" открыл центр технических решений
На базе головного офиса ”УСП Компьюлинк” 3 июня был открыт собственный центр технологических решений, призванный продемонстрировать способности компании потенциальным заказчикам. В центре выделены три функциональные зо
|27.06.2003
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"УСП Компьюлинк" поставит компьютеры в 600 образовательных учреждений
Компания "УСП Компьюлинк" (20 место в рейтинге CNews100) сообщила о том, что выиграла 1-ый лот конкурса, проводимого Министерством образования РФ в рамках проекта "Компьютеризация учреждений образования
|06.03.2003
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В "УСП Компьюлинк" - кадровые изменения
В соответствии с приказом Министра РФ по связи и информатизации с 18 февраля 2003 года директор “УСП Компьюлинк” Леонид Юхневич назначен на должность руководителя федерального государственного унитарного предприятия НИИ “Восход”. По заявлению директора “УСП Компьюлинк” Михаила Ляща,
|03.03.2003
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"УСП Компьюлинк" создаст систему обслуживания клиентов для "КазахТелеком"
Компания "УСП Компьюлинк" победила в конкурсе, проведенном национальным оператором фиксированной связи Казахстана ОАО "Казахтелеком" в январе 2003 года, на реализацию пилотного проекта по созданию центра
|02.09.2002
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"УСП Компьюлинк" совершенствует свою систему управленческого учета и планирования
Компания "УСП Компьюлинк" закончила проект внедрения ERP-системы Navision Financials (в настоящее время Microsoft Navision Attain). Партнером компании в реализации данного проекта выступил Центр Решений
Компьюлинк ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Лящ Михаил 49 19
|Данилюк Юрий 10 5
|Семенова Ирина 43 4
|Рябцев Андрей 4 3
|Чернышов Юрий 4 3
|Карачинский Анатолий 96 3
|Зенкин Денис 263 2
|Алкснис Виктор 70 2
|Фенёв Сергей 12 2
|Коротков Андрей 87 2
|Попов Олег 57 2
|Боровский Юрий 4 2
|Юхневич Леонид 28 2
|Баландин Игорь 10 2
|Ремезенко Андрей 5 2
|Дочкин Андрей 2 2
|Громова Анастасия 2 2
|Спицын Игорь 2 2
|Юрков Александр 3 2
|Рапопорт Борис 3 2
|Грешневиков Анатолий 6 2
|Смирнов Алексей 269 2
|Дмитриев Кирилл 120 2
|Калинин Александр 189 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Зотов Андрей 37 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Кравцов Алексей 35 1
|Кузин Алексей 5 1
|Карпачев Александр 25 1
|Демидов Михаил 134 1
|Мякишева Марина 84 1
|Липич Григорий 65 1
|Андреев Сергей 67 1
|Хрусталь Оксана 25 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Доля Алексей 67 1
|Ованесян Георгий 15 1
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