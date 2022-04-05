Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис

Легендарный «Компьюлинк» банкрот авного актива знаменитой в прошлом ИТ-группы «Компьюлинк» — ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП Компьюлинк») — судебным решением введено так называемое наблюдение. Это следует из записи

«Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта «УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский системный интегратор «УСП Компьюлинк» (входит в группу «Компьюлинк») включен в реестр недоброс

«УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб. подразделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности кри

«УСП Компьюлинк» создал современную систему телефонной связи для банка ВТБ «УСП Компьюлинк» завершил работы по проекту «Телефоннные станции и системы связи в офисе банка ВТБ в комплексе «Федерация» Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити». В рамках прое

«КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи Компании «УСП КомпьюЛинк», «КомпьюЛинк Сервис» и Naumen объявили об открытии нового Центра управления о

«УСП КомпьюЛинк» автоматизирует оборотное водоснабжение для «Газпромнефть-ОНПЗ» Компания «УСП КомпьюЛинк» приступила к финальному этапу автоматизации водооборотного цикла на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефть» («Газпромнефть-ОНПЗ») – предприятии по переработке нефти.

«УСП КомпьюЛинк» прошла аудит СМК по СТО Газпром 9001-2006 Компания «УСП КомпьюЛинк» успешно прошла аудит системы менеджмента качества и была сертифицирована на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2006 – комплекса стандартов, разработанных «Газпромом» для

«УСП КомпьюЛинк» построил участок магистральной сети «Синтерры» в приграничной зоне Компания «УСП КомпьюЛинк» (ГК «КомпьюЛинк») завершила работы по строительству участка магистральной сети национального оператора связи «Синтерра» в Самарской и Оренбургской областях. Работы по проекту пр

«Газпром нефть» строит единую службу каталога и почтовую систему на базе технологий Microsoft «УСП КомпьюЛинк» (Группа «КомпьюЛинк») сообщила о победе в конкурсе и подписании контракта с компанией «Газпром нефть» на проведение работ по созданию единой службы каталога и единой почтовой си

«УСП КомпьюЛинк» обеспечит обслуживание продукции Prestigio в России Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила контракт на сервисное обслуживание продукции, выпускаемой под торговой маркой Prestigio международным производителем потребительской электроники Prestigio Plaza. Срок

«Крок» и «УСП Компьюлинк» поставят компьютеры для Сбербанка России ютерами HP Invent, НТЦ «Ландата» с компьютерами Fujitsu Siemens и Lenovo, «Крок инкорпорейтед» с компьютерами Dell и Lenovo, «Ланит» с компьютерами HP Invent, «Три С» с компьютерами Fujitsu Siemens, «УСП Компьюлинк» с компьютерами Acer. По итогам рассмотрения предложений победителями конкурса признаны компании «Крок инкорпорейтед» (с компьютерами компании Dell) и «УСП Компьюлинк» (с

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«УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила партнерское соглашение с подразделением Homeland Protection корпорации General Electric на поставку приборов для идентификации широкого спектра опасных веществ. Уникал

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«УСП Компьюлинк» расширил компетенции в сфере решений Microsoft «УСП Компьюлинк», российский системный интегратор, объявляет об очередном получении статуса партнерства Microsoft Gold Certified Partner. Компания успешно прошла процедуру ресертифицирования, ра

"УСП КомпьюЛинк" победил в конкурсе Сбербанка на поставку мониторов Компания «УСП КомпьюЛинк» признана победителем конкурса на право поставки в учреждения Сбербанка России жидкокристаллических мониторов в течение 2-х лет. Открытый конкурс был объявлен 9 октября 2006 года

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«Компьюлинк» выходит на IPO? так полюбившаяся российским компаниям. По словам Анастасии Громовой, директора по маркетингу и PR «УСП Компьюлинк», компания действительно заинтересована в привлечении дополнительных инвестици

"Компьюлинк" укрупняется и готовится к IPO пешных компаний на этом рынке. При этом компания GMCS сохранит свой бренд и будет развивать дополнительное позиционирование в рамках группы компаний «Компьюлинк». Вместе с тем, телеком-подразделение «УСП Компьюлинк» было выделено в отдельную компанию «Аскейт». За время своего 12-летнего существования компания уже пробовала диверсифицировать бизнес и «превращаться» в группу компаний, однако

"УСП Компьюлинк" выиграл тендер Пенсионного фонда Компания Rainbow Technologies сообщила, что её партнёр – «УСП Компьюлинк» стала победителем открытого конкурса Пенсионного фонда РФ. «УСП Компьюлинк

"УСП Компьюлинк" объявил об изменении организационной структуры Компания "УСП Компьюлинк" объявила об изменении своей внутренней структуры. Преобразования предприняты в целях совершенствования механизма управления и интеграции производственных процессов. Новая структ

"УСП Компьюлинк" создал центры общественного доступа в Астраханской области Компания "УСП Компьюлинк" объявила о завершении реализации в Астраханской области проекта «Создание пунктов общественного доступа к международным информационным ресурсам и правовой информации» (мероприят

В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент В компании ”УСП Компьюлинк” создан новый департамент корпоративных систем, который возглавил Борис Сиволобов. Последнее место работы Бориса Сиволобова - Robertson&Blums Corporation. Последние два года Б. С

В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент В компании «УСП Компьюлинк» создан новый Департамент систем бюджетного планирования, который возглавила Татьяна Дмитриева. Последнее место работы Татьяны Дмитриевой – Robertson&Blums. Последние 3 года Т. Д

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"УСП Компьюлинк" создаст систему обслуживания клиентов для "КазахТелеком" Компания "УСП Компьюлинк" победила в конкурсе, проведенном национальным оператором фиксированной связи Казахстана ОАО "Казахтелеком" в январе 2003 года, на реализацию пилотного проекта по созданию центра