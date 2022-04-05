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Компьюлинк ГК Инфралинк Компьюлинк УСП Компьюлинк Управление системных проектов КомпьюЛинк Сервис

Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис

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в качестве ответчика (168) на сумму 4 549 609 273 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.04.2022 Легендарный «Компьюлинк» банкрот

авного актива знаменитой в прошлом ИТ-группы «Компьюлинк» — ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП Компьюлинк») — судебным решением введено так называемое наблюдение. Это следует из записи
06.03.2020 «Компьюлинк» объявили «недобросовестным поставщиком» из-за удивительного проекта

«УСП Компьюлинк» - «недобросовестный поставщик» Как стало известно CNews, крупный российский системный интегратор «УСП Компьюлинк» (входит в группу «Компьюлинк») включен в реестр недоброс
30.12.2013 «УСП Компьюлинк» займется созданием системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для ФСС за 318,25 млн руб.

подразделений центрального аппарата и территориальных органов фонда. Согласно опубликованной на официальном сайте гозакупок РФ информации, всего на участие в торгах поступило 2 заявки — от компаний «УСП Компьюлинк» и «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг», которые, по итогам рассмотрения комиссией, были признаны соответствующими требованиям документации и законодательства. По совокупности кри
05.04.2011 «УСП Компьюлинк» создал современную систему телефонной связи для банка ВТБ

«УСП Компьюлинк» завершил работы по проекту «Телефоннные станции и системы связи в офисе банка ВТБ в комплексе «Федерация» Московского Международного Делового Центра «Москва-Сити». В рамках прое
27.08.2009 «КомпьюЛинк» и Naumen открыли новый центр управления обслуживанием операторов связи

Компании «УСП КомпьюЛинк», «КомпьюЛинк Сервис» и Naumen объявили об открытии нового Центра управления о
27.05.2009 «УСП КомпьюЛинк» автоматизирует оборотное водоснабжение для «Газпромнефть-ОНПЗ»

Компания «УСП КомпьюЛинк» приступила к финальному этапу автоматизации водооборотного цикла на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефть» («Газпромнефть-ОНПЗ») – предприятии по переработке нефти.
19.03.2009 «УСП КомпьюЛинк» прошла аудит СМК по СТО Газпром 9001-2006

Компания «УСП КомпьюЛинк» успешно прошла аудит системы менеджмента качества и была сертифицирована на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2006 – комплекса стандартов, разработанных «Газпромом» для

13.03.2009 «УСП КомпьюЛинк» построил участок магистральной сети «Синтерры» в приграничной зоне

Компания «УСП КомпьюЛинк» (ГК «КомпьюЛинк») завершила работы по строительству участка магистральной сети национального оператора связи «Синтерра» в Самарской и Оренбургской областях. Работы по проекту пр
16.02.2009 «Газпром нефть» строит единую службу каталога и почтовую систему на базе технологий Microsoft

«УСП КомпьюЛинк» (Группа «КомпьюЛинк») сообщила о победе в конкурсе и подписании контракта с компанией «Газпром нефть» на проведение работ по созданию единой службы каталога и единой почтовой си
20.01.2009 «УСП КомпьюЛинк» обеспечит обслуживание продукции Prestigio в России

Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила контракт на сервисное обслуживание продукции, выпускаемой под торговой маркой Prestigio международным производителем потребительской электроники Prestigio Plaza. Срок

18.12.2008 «Крок» и «УСП Компьюлинк» поставят компьютеры для Сбербанка России

ютерами HP Invent, НТЦ «Ландата» с компьютерами Fujitsu Siemens и Lenovo, «Крок инкорпорейтед» с компьютерами Dell и Lenovo, «Ланит» с компьютерами HP Invent, «Три С» с компьютерами Fujitsu Siemens, «УСП Компьюлинк» с компьютерами Acer. По итогам рассмотрения предложений победителями конкурса признаны компании «Крок инкорпорейтед» (с компьютерами компании Dell) и «УСП Компьюлинк» (с

03.12.2008 «УСП КомпьюЛинк» оснастил компьютерами учебные классы Московского военного округа

«УСП КомпьюЛинк» завершил работы по оборудованию учебных классов Московского военного округа. В результате выполненных работ «УСП КомпьюЛинк» оснастил два учебных класса, поставив компьют
18.09.2008 «УСП КомпьюЛинк» создал комплекс ИС для учебного корпуса МГУ

Компания «УСП КомпьюЛинк» успешно завершила проект создания комплекса информационных систем для 1-го учебного корпуса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Основными целями проек
11.09.2008 В «УСП КомпьюЛинк» назначен исполнительный директор

«УСП КомпьюЛинк» сообщила о новом кадровом назначении в руководящем составе компании. На должность исполнительного директора «УСП КомпьюЛинк» назначен Алексей Денисов, ранее работавший ру
28.08.2008 «УСП КомпьюЛинк» разработала комплексный проект автоматизации «Ленэнерго»

Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила разработку программы комплексной автоматизации «Ленэнерго», крупнейшего энергопредприятия Cеверо-Западного округа России. Специалисты «УСП КомпьюЛинк» предложил
31.07.2008 «УСП КомпьюЛинк» построил ИТ-инфраструктуру для «Стэк.Ком»

Компания "УСП КомпьюЛинк" завершила проект по созданию информационной инфраструктуры нового офиса национального оператора спутниковой связи "Стэк.Ком". Открытие офиса заказчика состоялось в июне 2008 г.

21.05.2008 «УСП КомпьюЛинк» строит ИС для госорганов Дагестана

Компания «УСП КомпьюЛинк», российский системный интегратор, приступила к разработке информационной системы поддержки оказания государственных услуг в социальной сфере, предоставляемых органами исполнител
29.04.2008 «УСП КомпьюЛинк» и General Electric договорились о партнерстве

Компания «УСП КомпьюЛинк» заключила партнерское соглашение с подразделением Homeland Protection корпорации General Electric на поставку приборов для идентификации широкого спектра опасных веществ. Уникал
12.02.2008 В «УСП КомпьюЛинк» назначен старший вице-президент

Cтаршим вице-президентом компании "УСП КомпьюЛинк" назначен Виктор Белоусов, сообщает РБК. На этом посту Виктор Белоусов будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с проектной деятельностью и расширением линейки продукто
26.12.2007 «УСП КомпьюЛинк» построил СКС для гипермаркетов ОБИ

Российский системный интегратор «УСП КомпьюЛинк» сообщил о том, что в рамках контракта с компанией «ОБИ Франчайзинговый Центр» (сеть гипермаркетов ОБИ) выполнил поставку компьютерного оборудования для семи новых магазинов ОБИ,
13.12.2007 «УСП КомпьюЛинк» и «Гарантия.ру» займутся техникой Dell

Компании «УСП КомпьюЛинк» и «Гарантия.ру», имеющая право на осуществление сервисного обслуживания техники Dell от дистрибьюторов ASBIS Enterprises PLC и Lank на территории России и стран СНГ, сообщают о

29.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» модернизировал ситуационный центр Счетной палаты РФ

«УСП КомпьюЛинк» объявляет о завершении проекта по модернизации ситуационного центра Счетной палаты РФ. Основным результатом работ 2007 г. стало расширение функциональных возможностей специально
23.10.2007 «УСП КомпьюЛинк» завершил телефонизацию удаленных районов Поволжья

«УСП КомпьюЛинк» совместно с компанией «ВолгаТелеком» успешно завершили крупномасштабный проект по телефонизации удаленных районов Приволжского федерального округа. В результате всего за 1 год в
14.09.2007 В «УСП КомпьюЛинк» назначен вице-президент

«УСП КомпьюЛинк» объявил о назначении Геннадия Кузнецова вице-президентом. Геннадий Кузнецов будет курировать направление комплексных продаж компании. Комментируя свое назначение, Геннадий Кузне
07.08.2007 ASBIS доверил ИБ «УСП КомпьюЛинк»

Компания «УСП КомпьюЛинк» завершила очередной этап проекта по обеспечению информационной безопасности (ИБ) для российского подразделения холдинга ASBIS, одного из крупнейших поставщиков компьютерных комп
22.06.2007 «УСП Компьюлинк» расширил компетенции в сфере решений Microsoft

«УСП Компьюлинк», российский системный интегратор, объявляет об очередном получении статуса партнерства Microsoft Gold Certified Partner. Компания успешно прошла процедуру ресертифицирования, ра
01.03.2007 "УСП КомпьюЛинк" победил в конкурсе Сбербанка на поставку мониторов

Компания «УСП КомпьюЛинк» признана победителем конкурса на право поставки в учреждения Сбербанка России жидкокристаллических мониторов в течение 2-х лет. Открытый конкурс был объявлен 9 октября 2006 года
20.02.2007 «УСП КомпьюЛинк» разработал КИС для МГУ

Специалисты компании «УСП КомпьюЛинк» выполнили проектирование комплекса информационных систем (КИС) Учебного корпуса №1 МГУ, строящегося по адресу Ломоносовский пр, вл. 27А. В рамках проекта планируется провести сл
16.10.2006 «Компьюлинк» выходит на IPO?

так полюбившаяся российским компаниям. По словам Анастасии Громовой, директора по маркетингу и PR «УСП Компьюлинк», компания действительно заинтересована в привлечении дополнительных инвестици
02.03.2005 "Компьюлинк" укрупняется и готовится к IPO

пешных компаний на этом рынке. При этом компания GMCS сохранит свой бренд и будет развивать дополнительное позиционирование в рамках группы компаний «Компьюлинк». Вместе с тем, телеком-подразделение «УСП Компьюлинк» было выделено в отдельную компанию «Аскейт». За время своего 12-летнего существования компания уже пробовала диверсифицировать бизнес и «превращаться» в группу компаний, однако

28.06.2004 "УСП Компьюлинк" выиграл тендер Пенсионного фонда

Компания Rainbow Technologies сообщила, что её партнёр – «УСП Компьюлинк» стала победителем открытого конкурса Пенсионного фонда РФ. «УСП Компьюлинк
25.06.2004 "УСП Компьюлинк" объявил об изменении организационной структуры

Компания "УСП Компьюлинк" объявила об изменении своей внутренней структуры. Преобразования предприняты в целях совершенствования механизма управления и интеграции производственных процессов. Новая структ
24.05.2004 "УСП Компьюлинк" создал центры общественного доступа в Астраханской области

Компания "УСП Компьюлинк" объявила о завершении реализации в Астраханской области проекта «Создание пунктов общественного доступа к международным информационным ресурсам и правовой информации» (мероприят
01.03.2004 В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент

В компании ”УСП Компьюлинк” создан новый департамент корпоративных систем, который возглавил Борис Сиволобов. Последнее место работы Бориса Сиволобова - Robertson&Blums Corporation. Последние два года Б. С
04.12.2003 В "УСП Компьюлинк" создан новый департамент

В компании «УСП Компьюлинк» создан новый Департамент систем бюджетного планирования, который возглавила Татьяна Дмитриева. Последнее место работы Татьяны Дмитриевой – Robertson&Blums. Последние 3 года Т. Д
04.07.2003 "УСП Компьюлинк" открыл центр технических решений

На базе головного офиса ”УСП Компьюлинк” 3 июня был открыт собственный центр технологических решений, призванный продемонстрировать способности компании потенциальным заказчикам. В центре выделены три функциональные зо
27.06.2003 "УСП Компьюлинк" поставит компьютеры в 600 образовательных учреждений

Компания "УСП Компьюлинк" (20 место в рейтинге CNews100) сообщила о том, что выиграла 1-ый лот конкурса, проводимого Министерством образования РФ в рамках проекта "Компьютеризация учреждений образования

06.03.2003 В "УСП Компьюлинк" - кадровые изменения

В соответствии с приказом Министра РФ по связи и информатизации с 18 февраля 2003 года директор “УСП Компьюлинк” Леонид Юхневич назначен на должность руководителя федерального государственного унитарного предприятия НИИ “Восход”. По заявлению директора “УСП Компьюлинк” Михаила Ляща,
03.03.2003 "УСП Компьюлинк" создаст систему обслуживания клиентов для "КазахТелеком"

Компания "УСП Компьюлинк" победила в конкурсе, проведенном национальным оператором фиксированной связи Казахстана ОАО "Казахтелеком" в январе 2003 года, на реализацию пилотного проекта по созданию центра
02.09.2002 "УСП Компьюлинк" совершенствует свою систему управленческого учета и планирования

Компания "УСП Компьюлинк" закончила проект внедрения ERP-системы Navision Financials (в настоящее время Microsoft Navision Attain). Партнером компании в реализации данного проекта выступил Центр Решений


Публикаций - 166, упоминаний - 222

Компьюлинк ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Компьюлинк ГК - Compulink 456 131
МТ-Интеграция - GMCS 374 17
Microsoft Corporation 25775 16
Quorum - Кворум - 134 13
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Oracle Corporation 7074 11
Инсофт 25 9
Компьюлинк ГК - Аскейт 15 9
Cisco Systems 5372 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Крок - Croc 1964 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 8
SAP SE 5601 7
Intel Corporation 12811 7
HP Inc. 5883 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 7
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 7
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Центральная Азия 5 5
Ростелеком 10948 5
Dell EMC 5180 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Perimetrix - Периметрикс 274 5
Симбиотел 18 5
Компьюлинк ГК - Компьюлинк Восточная Европа 4 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 4
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 3
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 94 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Почта России ПАО 2370 6
Газпром ПАО 1493 6
Вода Крыма ГУП РК 6 5
DPEP - Delta Private Equity Partners 11 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Роскосмос - НИИМаш - Научно-исследовательский институт машиностроения 5 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
Газпром нефть 725 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 3
Транснефть 335 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
ВТБ - ВТБ24 671 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 3
Delta Capital International 16 2
Регионспецстрой 2 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 2
МКСК - МосКапСтройКомплект 8 2
ЦентроКредит АКБ 20 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 2
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 2
Мособлгаз ГУП МО 28 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance - Aerostar Hotels - Аэростар 60 1
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 1
Белая Дача Агрохолдинг - Белая Дача ГК - Белая Дача Маркет - Белая Дача Трейдинг - Белая Дача Фарминг 19 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго - Волгоградэнерго - Калмэнерго - Калмэнергосбыт - МЭС Юга 48 1
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 36 1
Держава АКБ 44 1
Белый Ветер 365 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 18
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 10
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 3
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 25 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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