ВНИИПВТИ ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации
ВНИИПВТИ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:
|Конявский Валерий 10 7
|Рейман Леонид 1049 5
|Медведев Дмитрий 1654 5
|Щеголев Игорь 698 5
|Путин Владимир 3171 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Мирошников Борис 63 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Козырев Алексей 321 3
|Монастырская Наталья 3 3
|Наумов Дмитрий 13 2
|Евраев Михаил 262 2
|Панкратов Александр 18 2
|Караваешников Евгений 8 2
|Коняев Андрей 16 2
|Матвеева Татьяна 104 1
|Урнышев Роман 33 1
|Буяджи Павел 20 1
|Яцеленко Николай 25 1
|Мельничук Дмитрий 3 1
|Шуленков Петр 3 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Давыдов Денис 43 1
|Греф Герман 419 1
|Ахмеров Тимур 87 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Аитов Тимур 197 1
|Демидов Александр 20 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Проколов Роман 48 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Гайдамаков Сергей 27 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Ромашкин Алексей 14 1
|Савченко Владимир 13 1
|Сергеев Дмитрий 59 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Коробова Анна 25 1
|Антимонов Сергей 11 1
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