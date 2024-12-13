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Индексная книга (каталог) CNews*
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ВНИИПВТИ ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации



13.12.2024 В России создадут «единое окно» для согласования госзаказов на ИТ 1
29.12.2018 В структуре Минкомсвязи, координирующей ИТ в министерствах, меняется руководство. Что с ним было не так 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 1
24.11.2015 Михаил Лучинкин может возглавить институт Минсвязи 1
07.07.2015 Новое положение о закупках позволило «Почте России» сэкономить более 800 млн руб. 1
10.06.2015 Минкомсвязь России создаст центр экспертизы и координации государственной информатизации 2
26.03.2015 «Ростелеком» больше не занимается оценкой планов информатизации госорганов 1
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
29.01.2014 Минкомсвязи утвердило состав Консультативного совета по электронному правительству 1
27.01.2014 Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer 2
07.01.2013 Минкомсвязи проводит конкурс на пост гендиректора НТЦ «Атлас» 1
29.10.2012 Минкомсвязи обновило комиссию по контролю за НИИ «Восход» и НТЦ «Атлас» 1
02.09.2010 Региональная информатизация: есть, где развернуться 2
21.06.2010 Путин ликвидирует ФАИТ 1
30.04.2010 В Москве прошла XI международная конференция по безопасности пластиковых карт 1
15.04.2010 Россия: ИТ-регулятор окончательно обезглавлен 1
11.03.2010 Электронное правительство: на что тратятся деньги? 2
08.02.2010 Путин: для доступа к госуслугам будет единый электронный ключ 1
10.11.2009 Почему систему соцкарт Минздравсоцразвития отдаст микроэлектронщикам? 1
21.07.2009 Биопаспорта: контракт №2 сдали «Открытым технологиям» 2
15.01.2009 ГИБДД и Минобрнауки - первые жертвы ИТ-аукционов 2
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
04.12.2006 2007: Социальная карта заменит все документы россиян 1
29.03.2006 Определены исполнители программы "Электронное Подмосковье" 1
16.02.2006 "АйТи": межрегиональное взаимодействие электронных соцкарт 1
14.12.2005 21 марта состоится конференция "Комплексная защита информации" 1
07.04.2005 Microsoft провела конференцию в Москве 1
06.04.2005 Прошла конференция "Комплексная защита информации" 1
10.02.2005 1 марта откроется 9 международная конференция "Комплексная защита информации" 1
07.02.2005 1 марта состоится конференция "Комплексная защита информации" 1
03.02.2005 1 марта состоится конференция "Комплексная защита информации" 1
17.03.2004 23-26 марта пройдет конференция «Комплексная защита информации» 1
05.12.2003 16-17 декабря пройдет конференция по проблемам электронного ведения бизнеса 1
11.09.2003 «ИнфоКом-2003» стремится быть ближе к народу 1
03.09.2003 Минсвязи РФ проведет форум в рамках выставки "ИнфоКом-2003" 1
21.05.2003 Минсвязи рассмотрело новый прогноз развития ИКТ в России 1
09.04.2003 Итоги конференции по безопасности ИТ 1
11.03.2003 Программа защиты общих информационных ресурсов России и Белоруссии пробуксовывает 1
27.08.2002 Итоги тендера программы "Электронная Россия" 2
05.04.2002 Неделя в Сети: Дело вместо тела, онлайновая церковь и подделка ЭЦП 2

Публикаций - 49, упоминаний - 59

ВНИИПВТИ ФГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 644 9
Ростелеком 9701 8
Microsoft Corporation 24625 6
Крок - Croc 1777 5
Компьюлинк ГК - Compulink 439 4
АйТи 1365 4
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 39 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 44 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Ростелеком - Связьинвест 1707 2
МегаФон 8805 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Электросвязь 268 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 2
Инкома - Incoma 23 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Парус Корпорация 552 2
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 386 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
Информзащита 756 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 2
ДиалогНаука 251 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 162 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 2
Гинтех ГНТЦ ФГУП 2 2
Software AG & IDS Scheer 199 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Cisco Systems 5114 1
Газпром ПАО 1342 3
Почта России ПАО 2112 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Ингосстрах СПАО 421 2
Резонанс НПП 370 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 2
Минцифры РФ - Связист плюс 2 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
Веста 51 1
Visa International 1949 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
eBay Inc 1619 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
Bank of America - Банк Америки 262 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
AdWatch Isobar 44 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Aerostar Hotels - Аэростар 28 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 89 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 74 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
НИКойл АБ ИБГ - НИКойл Инвестиционно-банковская группа 52 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
ИАЭГ - Институт архитектуры электронного государства 1 1
МегаФон - Синтерра - ТК Комет - Телекоммуникационная компания Комет - Доля 10 1
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 14 1
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 22 1
Оборонпромкомплекс ГАК 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 15
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 5
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 4
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Союзное государство России и Белоруссии 51 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 43 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 33 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 206 2
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 17 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 41 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 10
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 7
Социальная карта - Social card 242 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 6
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3727 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2463 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6112 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1056 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
Стандартизация - Standardization 2130 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 3
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 2
Smart Technologies - Aquarius A 3 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Microsoft Windows 15657 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Windows XP 2399 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 284 1
Oracle PeopleSoft 418 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн 73 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 41 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 26 1
Intel Pentium III 780 1
Крос - CROC XML Framework.NET 1 1
Softline - DeskWork 117 1
Microsoft Windows NT 879 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 719 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 1
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 83 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Конявский Валерий 10 7
Рейман Леонид 1049 5
Медведев Дмитрий 1654 5
Щеголев Игорь 698 5
Путин Владимир 3171 4
Матюхин Владимир 61 4
Мирошников Борис 63 3
Никифоров Николай 1136 3
Козырев Алексей 321 3
Монастырская Наталья 3 3
Наумов Дмитрий 13 2
Евраев Михаил 262 2
Панкратов Александр 18 2
Караваешников Евгений 8 2
Коняев Андрей 16 2
Матвеева Татьяна 104 1
Урнышев Роман 33 1
Буяджи Павел 20 1
Яцеленко Николай 25 1
Мельничук Дмитрий 3 1
Шуленков Петр 3 1
Матвеев Сергей 8 1
Давыдов Денис 43 1
Греф Герман 419 1
Ахмеров Тимур 87 1
Дергунова Ольга 119 1
Аитов Тимур 197 1
Демидов Александр 20 1
Мамыкин Владимир 44 1
Проколов Роман 48 1
Гайкович Владимир 40 1
Потапенко Андрей 27 1
Гайдамаков Сергей 27 1
Бугаенко Валерий 32 1
Ромашкин Алексей 14 1
Савченко Владимир 13 1
Сергеев Дмитрий 59 1
Кремер Аркадий 15 1
Коробова Анна 25 1
Антимонов Сергей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 7
Беларусь - Минск 631 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Беларусь - Белоруссия 5664 5
Франция - Французская Республика 7846 4
Украина 7608 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 49 4
Германия - Федеративная Республика 12682 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
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Румыния 728 2
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