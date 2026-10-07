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РСС Региональное Содружество в области связи

РСС - Региональное Содружество в области связи

СОБЫТИЯ


07.10.2026 T2 вступил в РСС для борьбы с телефонным фродом и работы над 5G на международном уровне 1
25.05.2016 Николай Никифоров провел заседание Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи 5
28.04.2016 В Минкомсвязи состоялось заседание рабочей группы высокого уровня по развитию информационного общества 3
10.11.2015 ГП КС инициировало создание рабочей группы по спутниковым технологиям при РСС 1
21.05.2015 R-Style Softlab открыла офис в Екатеринбурге 1
07.10.2014 В обращение выходит марка «Зимние виды спорта» в рамках совместного выпуска Администраций связи стран-членов РСС 1
16.07.2014 Николай Никифоров был переизбран председателем совета глав Администраций связи Регионального содружества в области связи 2
04.12.2013 Состоялось заседание РCC по вопросу эффективного использования полосы радиочастот 694-790 МГц 1
15.09.2011 23 ноября в Баку откроется Международная телекоммуникационная выставка BakuTel 1
08.07.2010 «Ростелеком» увеличил объем IP трафика, проходящего через сеть компании на страны СНГ, более чем в 7 раз 3
15.03.2010 Переносимость номера абонента при смене оператора связи может выйти в СНГ 1
19.03.2009 МТТ провел заседание Временной рабочей группы РСС по вопросам защиты рынков телеком-услуг 4
10.07.2008 CNews TV. Российская связь знакомится с новым министром 1
15.04.2008 Состоялась конференция «Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей» 1
03.12.2007 «Голден Телеком» вступает в РСС 1
12.11.2007 Проведена защита эскизного проекта спутника KazSat-2 1
12.04.2007 Состоялась конференция "Безопасность и доверие при использовании инфокоммуникационных сетей" 1
16.11.2006 "Интерспутник" увеличит уставный капитал 1
29.09.2006 Состоялась конференция "Состояние и перспективы развития интернета в России" 1
14.12.2005 21 марта состоится конференция "Комплексная защита информации" 2
06.04.2005 Прошла конференция "Комплексная защита информации" 1
04.03.2005 29 марта состоится конференция "Безопасность и доверие при использовании информационно-телекоммуникационных систем" 1
10.02.2005 1 марта откроется 9 международная конференция "Комплексная защита информации" 1
31.03.2004 23-26 марта прошла очередная конференция "Комплексная защита информации" 1
17.12.2003 Ряд международных организаций связи подписали программу сотрудничества 1
02.07.2003 "ТрансТелеКом" и "Узбектелеком" начинают сотрудничать 1
18.11.1998 LANCK спонсировал международный конгресс "Телекоммуникации в аспекте национальной безопасности" 1

Публикаций - 27, упоминаний - 40

РСС и организации, системы, технологии, персоны:

Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 600 5
Ростелеком 11051 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2154 4
Ай-Ферст 8 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 3
Yandex - Яндекс 9383 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 623 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 542 3
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 45 3
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 3
Intel Corporation - Интел А/О Россия - Интел Текнолоджиз 18 2
ЕВРААС - ЕВРААС.ИТ - ЕВРААС НТЦ 17 2
InfoWatch - Инфовотч 1201 2
Информзащита 949 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 2
Казахтелеком 348 2
МФИ Софт 145 2
ДиалогНаука 273 2
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 2
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл - Uzmobile 63 2
Электросвязь 268 2
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 2
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания - Киргизтелеком 32 2
Moldtelecom - Молдтелеком 48 2
РЦКС - Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств 15 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Мегаверсия 5 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс - Космоконнект 203 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
Таджиктелеком 17 1
Стек Софт 32 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Завод точной электромеханики - Белинтерсат - Belintersat 5 1
Telia Company - TeliaSonera - ТелиаСонера Интернэшнл Кэрриер Раша 7 1
ССКТБ–ТОМАСС 1 1
AfTel - Afghan Telecom - Афгантелеком 3 1
DNS Group - ДНС Групп - ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир - Lanck Systems - Ланк Системс 39 1
PAPU - Pan African Postal Union - Панафриканский почтовый союз 2 2
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 1
Hyve Group - ITE Group - АйТиИ Экспо Интернешнл 13 1
Сибнефтебанк - Акционерный Сибирский Нефтяной банк - Тюменский Нефтяник 4 1
Авангард Коммьюникейшнз 1 1
РЖД - Российские железные дороги 2108 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis - Марриотт 145 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13902 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5833 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3692 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 295 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3605 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 283 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3729 2
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 83 2
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 19 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5775 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3228 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1196 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 473 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3466 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Госдума РФ - Комитет по транспорту и строительству - Комитет по государственному строительству и законодательству - Комитет по земельным отношениям и строительству - Комитет по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Правительство Канады 51 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 9
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1071 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 101 3
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
UFI - l'Union des foires internationales - Всемирная ассоциация выставочной индустрии 7 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 59 1
ATU - African Telecommunications Union - Африканский союз электросвязи 1 1
CEPT - Conference of European Post and Telecommunications - СЕПТ - Европейская конференция администраций почт и электросвязи 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35896 6
Стандартизация - Standardization 2357 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23208 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5268 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14124 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 1002 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26580 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 233 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7433 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9693 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10059 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8744 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26929 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26407 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9696 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29915 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7850 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4607 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6692 2
Кибербезопасность - Цифровая среда доверия - Digital trust - Цифровое доверие - Доверенное информационное пространство - TEE - Trusted Execution Environment - доверенная среда исполнения 336 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16702 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10302 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11644 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1180 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2941 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1765 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1030 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Мобильная связь - голосовые услуги 323 1
Финансовое планирование 126 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23884 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10378 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2645 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6847 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1085 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4391 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5026 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1916 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Никифоров Николай 1141 3
Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
Мирошников Борис 63 2
Лефтер Виктор 3 1
Филип Павел 3 1
Харламов Валерий 2 1
Минкин Владимир 1 1
Гринь Юрий 1 1
Аджемов Артем 6 1
Жуков Николай 1 1
Фролов Геннадий 4 1
Hussein Bishar - Хуссейн Бишар 2 1
Трутнева Елена 1 1
Михайлов Борис 1 1
McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
Бегларян Гагик 2 1
Соколов Алексей 137 1
Шадаев Максут 1230 1
Волож Аркадий 271 1
Исмаилов Рашид 65 1
Осипов Александр 97 1
Петров Дмитрий 81 1
Лукацкий Алексей 143 1
Кондаков Андрей 3 1
Герасимов Андрей 25 1
Конявский Валерий 10 1
Алиев Ильхам 13 1
Галковский Андрей 26 1
Муханов Андрей 4 1
Колпаков Антон 57 1
Леонов Александр 8 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
Кремер Аркадий 15 1
Дроздова Ксения 10 1
Чураев Николай 14 1
Петров Владимир 18 1
Моисеев Сергей 12 1
Мачабели Константин 13 1
Фургель Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168534 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 15
Казахстан - Республика 6119 9
Узбекистан - Республика 2049 9
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1125 9
Беларусь - Белоруссия 6361 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48093 7
Армения - Республика 2473 7
Таджикистан - Республика 964 7
Молдавия - Республика Молдова 742 5
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1433 4
Азия - Азиатский регион 5956 3
Словения - Республика 256 3
Украина 7958 3
Болгария - Республика 802 3
Беларусь - Минск 708 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 2
Европа 25032 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 2
Канада 5096 2
Грузия 1340 2
Иран - Исламская Республика Иран 1161 2
Латвия - Латвийская Республика 840 2
Швейцария - Женева 332 2
Азербайджан - Баку 140 2
Туркмения - Туркменистан 459 2
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 2
Таджикистан - Душанбе 55 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 77 1
Индия - Хайдарабад - Хайдерабад 58 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4237 1
Южная Корея - Республика 7105 1
Япония 13853 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3162 1
Финляндия - Финляндская Республика 3707 1
Польша - Республика 2038 1
Индия - Bharat 5914 1
Европа Восточная 3140 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4552 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58479 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34324 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54123 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8986 3
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PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 610 1
Зоология - наука о животных 2915 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1897 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8577 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2583 1
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 1
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Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
Спорт - Хоккей - Hockey 271 1
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Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 120 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 63 1
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Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 666 1
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2805 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22051 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5680 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5557 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2359 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5164 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1291 1
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1565 1
ИнформКурьерСвязь 14 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
ComNews - Медиа-бизнес 145 1
CNews TV 747 1
Казахстан Сегодня 310 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8676 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 4
РАН - Российская академия наук 2144 3
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 503 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
РАН ИФ - Институт философии 12 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 353 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 123 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 4
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1294 2
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