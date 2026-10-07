Индексная книга (каталог) CNews*
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РСС Региональное Содружество в области связи
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 40
РСС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
|РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 1
|РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
|Никифоров Николай 1141 3
|Markovski Veni - Марковски Вени 9 2
|Мирошников Борис 63 2
|Лефтер Виктор 3 1
|Филип Павел 3 1
|Харламов Валерий 2 1
|Минкин Владимир 1 1
|Гринь Юрий 1 1
|Аджемов Артем 6 1
|Жуков Николай 1 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Hussein Bishar - Хуссейн Бишар 2 1
|Трутнева Елена 1 1
|Михайлов Борис 1 1
|McCrum William - МакКрум Вильям 2 1
|Бегларян Гагик 2 1
|Соколов Алексей 137 1
|Шадаев Максут 1230 1
|Волож Аркадий 271 1
|Исмаилов Рашид 65 1
|Осипов Александр 97 1
|Петров Дмитрий 81 1
|Лукацкий Алексей 143 1
|Кондаков Андрей 3 1
|Герасимов Андрей 25 1
|Конявский Валерий 10 1
|Алиев Ильхам 13 1
|Галковский Андрей 26 1
|Муханов Андрей 4 1
|Колпаков Антон 57 1
|Леонов Александр 8 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 8 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Чураев Николай 14 1
|Петров Владимир 18 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Мачабели Константин 13 1
|Фургель Игорь 1 1
|ИнформКурьерСвязь 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11599 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
|ComNews - Медиа-бизнес 145 1
|CNews TV 747 1
|Казахстан Сегодня 310 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.