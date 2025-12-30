Разделы

Цифровая экономика России Федеральный проект Информационная безопасность


СОБЫТИЯ


30.12.2025 Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства 1
26.02.2025 Дмитрий Григоренко: ИТ-отрасль стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике 1
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
21.04.2020 «Ростелеком» хочет потратить 1,5 миллиарда на выявление зараженных интернет-пользователей 1
20.03.2020 Как власти России распределят 30 миллиардов на кибербезопасность 2
11.09.2019 Росгвардия получит 2,3 млрд руб. на отечественный софт 1
14.05.2019 Роскомнадзор потратит 5 миллиардов на «суверенный Рунет» и «белые списки» в интернете 2
26.03.2019 России впервые назвали затраты на суверенный интернет. Сумма на 10 млрд больше, чем ожидалась 2
06.02.2009 ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
12.01.2006 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
15.12.2005 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
07.12.2005 25 января откроется конференция "Инфорум-8" 1
31.03.2004 23-26 марта прошла очередная конференция "Комплексная защита информации" 1
29.01.2004 Россия: число преступлений в ИТ-сфере удвоилось за год 1
29.12.2003 27-28 января в Москве пройдет конференция "ИНФОФОРУМ-6" 1
03.10.2003 20 октября состоится конференция "Инфофорум-Антиблок" 1
19.02.2002 НИП "Информзащита" сообщила об итогах 2001 года и планах на этот год 1
15.02.2002 Неделя в Сети: Да я на Вас в суд подам! 1
09.01.2002 7-8 февраля пройдет конференция "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества" 1
06.02.2001 Органы и структуры беспокоит безопасность 1
23.01.2001 Всероссийская Конференция "Информационная безопасность России в условиях глобального информационного общества" пройдет в Москве 5 февраля 2000 года 1

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10357 3
Минцифры РФ - НУЦ - Национальный удостоверяющий центр Национального удостоверяющего центра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 46 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 2
Microsoft Corporation 25271 2
Информзащита 859 2
Электросвязь 268 1
Applied Materials 302 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 91 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 1
Conti - Хакерская группировка 40 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 94 1
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 111 1
Space Pirates - Хакерская группировка 8 1
Baltimore Technologies 38 1
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 1
Центр мониторинга сетей связи 6 1
МегаФон 9961 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 431 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 173 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Академия криптографии РФ - Академия криптографии Российской Федерации - АКРФ 27 1
NetApp - Network Appliance 648 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5294 1
SAP SE 5441 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5226 1
Yandex - Яндекс 8517 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1518 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 509 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 41 1
Эшелон НПО 139 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8242 2
Сбер - Сбербанк Управление Активами - Sberbank Asset Management 9 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Резонанс НПП 388 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
eBay Inc 1632 1
Газпром ПАО 1422 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4949 9
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 89 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3467 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3382 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12917 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 5
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 946 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2938 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 3
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 239 3
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 281 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6310 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 279 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 154 2
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
Союзное государство России и Белоруссии 54 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Росгвардия - СОБР - Специальный отряд быстрого реагирования 16 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
ФСТ РФ - ФЭК России - Федеральная энергетическая комиссия Российской Федерации 8 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 11 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 464 1
ЛДПР 110 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 119 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31852 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73489 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 7
Стандартизация - Standardization 2243 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13650 5
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 5
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2484 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5921 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25556 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 540 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5401 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1475 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7303 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 420 2
МПС - Международные платежные системы 147 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 286 1
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 202 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 777 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 265 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 352 1
ИВК Юпитер Крипто 31 1
MP3.com 130 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - MyDoom-Novarg - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 18 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Видео онлайн 3 1
Почта России - Киберпочта 28 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Моя школа 26 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 70 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 158 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 435 1
Apple iPhone 6 4862 1
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 1
Positive Technologies - PT Sandbox 102 1
Код Безопасности - Континент АП СКЗИ - Континент Абонентский Пункт - Континент ZTN 69 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 104 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5871 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 1
Путин Владимир 3365 3
Лугов Андрей 32 2
Клишас Андрей 59 2
Бокова Людмила 82 2
Мирошников Борис 63 2
Леонов Александр 7 1
Кремер Аркадий 15 1
Гайкович Владимир 40 1
Бугаенко Валерий 32 1
Боровко Роман 22 1
Андреев Валерий 25 1
Разумов Илья 13 1
Шиденко Кирилл 11 1
Стрельцов Анатолий 11 1
Гриценко Юрий 1 1
Жуков Николай 1 1
Фролов Геннадий 4 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Алиев Гейдар 1 1
Касперская Наталья 303 1
Кузнецов Станислав 156 1
Золотов Виктор 9 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
Новиков Алексей 64 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Даренский Дмитрий 22 1
Корсак Александр 8 1
Лукашенко Александр 102 1
Кузьмин Алексей 38 1
Жириновский Владимир 28 1
Селин Владимир 14 1
Матюхин Владимир 61 1
Конявский Валерий 10 1
Григоренко Дмитрий 194 1
Россия - РФ - Российская федерация 157516 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 6
Беларусь - Белоруссия 6044 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Казахстан - Республика 5814 2
Европа 24654 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Европа Восточная 3123 2
Украина 7801 2
Узбекистан - Республика 1877 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1070 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1075 2
Таджикистан - Республика 914 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 79 1
Ливия 152 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 64 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Армения - Республика 2375 1
Ирландия - Республика 1026 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 1
Канада 4988 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Китай - Тайвань 4136 1
Великобритания - Лондон 2410 1
Саудовская Аравия - Королевство 632 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1701 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1183 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4256 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 3
Энергетика - Energy - Energetically 5528 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 236 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1744 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 437 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3668 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10356 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3036 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
Webmaster - Вебмастер 133 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Английский язык 6881 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
УрГЮУ ФГБОУ ВО - Уральский государственный юридический университет 6 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 54 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 118 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
Infosecurity - выставка 63 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
