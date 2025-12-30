Получите все материалы CNews по ключевому слову
Цифровая экономика России Федеральный проект Информационная безопасность
СОБЫТИЯ
Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3365 3
|Лугов Андрей 32 2
|Клишас Андрей 59 2
|Бокова Людмила 82 2
|Мирошников Борис 63 2
|Леонов Александр 7 1
|Кремер Аркадий 15 1
|Гайкович Владимир 40 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Боровко Роман 22 1
|Андреев Валерий 25 1
|Разумов Илья 13 1
|Шиденко Кирилл 11 1
|Стрельцов Анатолий 11 1
|Гриценко Юрий 1 1
|Жуков Николай 1 1
|Фролов Геннадий 4 1
|Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
|Алиев Гейдар 1 1
|Касперская Наталья 303 1
|Кузнецов Станислав 156 1
|Золотов Виктор 9 1
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 1
|Новиков Алексей 64 1
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
|Даренский Дмитрий 22 1
|Корсак Александр 8 1
|Лукашенко Александр 102 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Жириновский Владимир 28 1
|Селин Владимир 14 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Конявский Валерий 10 1
|Григоренко Дмитрий 194 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
|Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8394 4
|Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411574, в очереди разбора - 730729.
Создано именных указателей - 188388.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.