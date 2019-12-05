Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Матюхин Владимир
Публикаций - 61, упоминаний - 82
Матюхин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1582 15
|Щеголев Игорь 684 13
|Рейман Леонид 988 8
|Михайлов Алексей 53 8
|Путин Владимир 2412 7
|Сенаторов Михаил 42 6
|Солдатов Алексей 82 5
|Бородинов Леонид 12 5
|Юхневич Леонид 23 5
|Селин Владимир 12 4
|Массух Илья 196 4
|Ускова Ольга 152 4
|Паршин Максим 169 4
|Алкснис Виктор 64 4
|Назипов Дмитрий 80 4
|Фазылзянов Фарит 24 4
|Малинин Александр 40 3
|Анфиногентов Василий 8 3
|Ильин Николай 17 3
|Айвазов Армен 450 3
|Ковалевский Сергей 16 3
|Гликман Феликс 15 3
|Володин Вячеслав 67 3
|Бастрыкин Сергей 7 3
|Шередин Роман 19 3
|Симаков Олег 107 3
|Пономарев Илья 63 3
|Панкратов Александр 16 3
|Собянин Сергей 219 3
|Любинский Александр 16 2
|Изумрудов Олег 21 2
|Серова Елена 312 2
|Милованцев Дмитрий 106 2
|Казак Максим 155 2
|Четвернин Алексей 660 2
|Кузнецов Сергей 137 2
|Северов Дмитрий 35 2
|Возняк Андрей 8 2
|Макаров Валентин 163 2
|Богатов Антон 76 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 12
|РИА Новости 716 1
|ComNews - Медиа-бизнес 87 1
|Российская газета 219 1
|РБК ТВ - телеканал 58 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 7
|IDC - International Data Corporation 4516 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
|Медиалогия 44 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru