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Матюхин Владимир



05.12.2019 Премии Правительства России получили 20 ИТ-специалистов 1
04.02.2015 Владимир Матюхин отмечает 70-летие 1
03.07.2014 Выпущен защищенный планшет для чиновников на основе российской ОС 1
29.10.2013 Экс-руководители ЦНИИ ЭИСУ задержаны по подозрению в хищении более 500 млн рублей 1
28.05.2013 Медведев забрал у Минобороны подведомственного ИТ-подрядчика 1
10.07.2012 РЖД начала следить за поездами из ситуационного центра в Москве 1
31.03.2011 ИТ в госсекторе: новая программа развития 1
04.03.2011 Бывший глава ФАИТ стал заместителем гендиректора НИИАС 3
12.01.2011 Конференция CNews: «ИТ в госсекторе: новая программа развития» 1
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
19.11.2010 ИТ-стратегия России: как изменится облик страны за 10 лет 1
26.08.2010 Медведев упразднил ФАИТ 1
21.06.2010 Путин ликвидирует ФАИТ 2
07.06.2010 В «Восходе» прошел конкурс директоров. Победил генерал ФСБ 1
19.04.2010 Россия: откаты за госконтракты по ИТ достигают 75% 2
15.04.2010 Россия: ИТ-регулятор окончательно обезглавлен 1
01.04.2010 Глава «Восхода» не увольняется без боя 1
25.03.2010 ИКТ в госсекторе: актуальные потребности 1
27.01.2010 Глава ФАИТ Владимир Матюхин уходит на пенсию 2
20.11.2009 Чиновников Минкомсвязи обяжут сообщать о взятках 1
19.11.2009 Переподчинение «Восхода»: Минкомсвязи ускоряет, ФАИТ затягивает 1
05.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
03.11.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
30.10.2009 ИТ в госсекторе: достижения в череде провалов 4
28.10.2009 12-13 ноября в Саранске состоится конференция по ИБ «Инфофорум-Поволжье» 1
14.10.2009 ИКТ в госсекторе 1
07.10.2009 Форум CNews: ИКТ в госсекторе 1
24.09.2009 ФСБ и Минкомсвязи защитят чиновников от Google 1
18.09.2009 Форум CNews: «ИКТ в госсекторе» 2
03.09.2009 Битва за "Восход": Росинформтехнологии обвиняют Минкомсвязи в коррупции 1
14.08.2009 Генпрокуратура наведалась в ФАИТ 1
30.06.2009 В Москве состоялась международная конференция BCR – Business Continuity Russia 2009 1
29.08.2008 CNews FORUM 2008: подробнее о темах и докладчиках 1
16.06.2008 CNews FORUM 2008 пройдет в октябре 2
14.04.2008 В.Жириновский вручит награду на CNews AWARDS 1
15.02.2008 Счета-фактуры станут электронными 1
17.12.2007 CNews Forum 2007: какой будет ИТ-Россия завтра? 3
23.11.2007 Россию ожидает бум электронных госуслуг 3
22.11.2007 Итоги CNews Forum 2007 1
20.11.2007 CNews Forum: ИТ-бизнес ждет серьезнейший прорыв 2

Публикаций - 61, упоминаний - 82

Матюхин Владимир упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Восход ФГБУ НИИ 422 13
Армада - РБК софт 661 6
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 5
ФОРС - Центр разработки 284 5
Microsoft Corporation 20967 5
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 60 4
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 468 4
5008 4
Lenovo Motorola 3318 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7755 4
Крок 1549 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 323 3
Citrix Systems 722 3
Рамэк-ВС 74 3
ГКС - Группа компаний Систематика 244 3
Cisco Systems 4625 3
AMD - Advanced Micro Devices 3488 3
SAP SE 4367 3
Oracle Corporation 5800 3
Россервис 48 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7463 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 230 2
HP Russia - Хьюлетт Паккард Россия 64 2
Открытые технологии 429 2
Verysell - Верисел 272 2
РАО ЕЭС - ГВЦ Энергетики 47 2
Yandex - Яндекс 4546 2
Directum - Директум 804 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 719 2
Сумма Телеком - Sumtel 131 1
Крипто-ПРО 267 1
IBM 8662 1
Barco 47 1
ФСБ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 5 1
Google LLC 9407 1
ДиалогНаука 169 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 206 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 117 1
HP Inc. 5098 1
Воентелеком 136 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1890 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4808 3
Интер РАО ПАО 263 3
Утконос 109 3
РЖД - Российские железные дороги 1319 2
Татэнерго 37 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 123 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 2
Татнефть 169 2
Роснефть НК 418 2
Северсталь ПАО 261 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 407 2
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 69 2
Газпром комплектация 3 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 84 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 38 1
Citibank - Ситибанк 250 1
РосЕвроБанк 44 1
Лидер УК 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1580 1
Намип МНПП 13 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 370 1
Nestle - Нестле 99 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 285 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Газпром ПАО 745 1
Почта России ПАО 1770 1
HeadHunter Group - HH Group 382 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7314 29
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2339 17
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2311 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2732 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 8
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 423 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1476 7
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2012 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 923 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 490 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1969 4
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 101 4
Правительство РФ 2642 4
Администрация Президента РФ 324 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 152 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1996 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1147 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 739 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 468 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 163 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 64 2
Генеральная прокуратура Республики Казахстан 4 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 292 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Президент Российской Федерации 1716 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2009 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 301 1
ФНС РФ - ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 70 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1096 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 608 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Руссофт - Russoft 338 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 66 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12243 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4006 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 572 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 166 3
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 134 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 136 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2433 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3954 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2507 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 796 2
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 104 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5138 1
BMC - Baseboard Management Controller 75 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 585 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 116 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12112 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 339 1
BCM - Business Continuity Management - Управление непрерывностью бизнеса 19 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 549 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 267 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6272 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10068 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1484 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 320 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 694 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 684 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 233 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 457 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9090 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 280 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 213 1
Linux OS 7167 4
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 97 4
Google Android 11630 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 130 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 538 2
Digital Government Canada - Электронная Канада 1 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 13 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1265 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 1
Abbyy BCR - Abbyy Business Card Reader 34 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 1
Microsoft Windows Server 2003 391 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 196 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Google Analytics 84 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1434 1
Opera - Браузер 854 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - мессенджер 807 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 347 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1131 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 592 1
Microsoft Windows 10 10089 1
Медведев Дмитрий 1582 15
Щеголев Игорь 684 13
Рейман Леонид 988 8
Михайлов Алексей 53 8
Путин Владимир 2412 7
Сенаторов Михаил 42 6
Солдатов Алексей 82 5
Бородинов Леонид 12 5
Юхневич Леонид 23 5
Селин Владимир 12 4
Массух Илья 196 4
Ускова Ольга 152 4
Паршин Максим 169 4
Алкснис Виктор 64 4
Назипов Дмитрий 80 4
Фазылзянов Фарит 24 4
Малинин Александр 40 3
Анфиногентов Василий 8 3
Ильин Николай 17 3
Айвазов Армен 450 3
Ковалевский Сергей 16 3
Гликман Феликс 15 3
Володин Вячеслав 67 3
Бастрыкин Сергей 7 3
Шередин Роман 19 3
Симаков Олег 107 3
Пономарев Илья 63 3
Панкратов Александр 16 3
Собянин Сергей 219 3
Любинский Александр 16 2
Изумрудов Олег 21 2
Серова Елена 312 2
Милованцев Дмитрий 106 2
Казак Максим 155 2
Четвернин Алексей 660 2
Кузнецов Сергей 137 2
Северов Дмитрий 35 2
Возняк Андрей 8 2
Макаров Валентин 163 2
Богатов Антон 76 2
Россия - Российская федерация - РФ 82140 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26585 17
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12021 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33942 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11522 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1921 4
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 245 3
Турция - Турецкая республика 1474 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 779 3
Европа Восточная 2806 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 501 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1724 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1126 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11585 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 355 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
Азия - Азиатский регион 3149 2
Беларусь - Белоруссия 3191 2
Латвия - Латвийская Республика 650 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 1
Таджикистан - Республика 712 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 317 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 394 1
Беларусь - Минск 533 1
Россия - УФО - Челябинская область 842 1
Эстония - Эстонская Республика 652 1
Россия - УФО - Тюменская область 745 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 855 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 836 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 466 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 903 1
Казахстан - Республика 4122 1
Европа 7245 1
Армения - Республика 1039 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3769 1
Россия - УФО - Свердловская область 1022 1
Польша - Республика 1457 1
Америка 1186 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1725 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4074 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 4
Информационное общество - Государственная программа 301 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1227 3
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 56 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2228 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 86 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 277 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 30 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3622 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 616 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
СРО - саморегулируемые организации 47 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
Русский язык 1653 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5020 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 520 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10415 12
РИА Новости 716 1
ComNews - Медиа-бизнес 87 1
Российская газета 219 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2648 7
IDC - International Data Corporation 4516 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
Медиалогия 44 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 21 4
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 3
РАН - Российская академия наук 935 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1024 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 170 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 44 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 23 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 712 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 6
CNews AWARDS - награда 330 1
Премии Правительства России 1 1
Docflow 104 1
Softool 60 1
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Ликбез RnD.CNews: что мы знаем о магнитосфере Земли

Найти таинственный памятник майя помог LiDAR

Плохие новости: детектор, который отыщет темную материю, слишком велик для Земли
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Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022