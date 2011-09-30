Google Analytics Google Universal Analytics
Google Analytics — сервис веб-аналитики от поисковой системы Google. Позволяет анализировать статистику посещения сайта и предоставляет пользователю внушительный инструментарий для решения самых разнообразных задач.
Google Analytics обрабатывает данные о посещениях сайта и предоставляет полученную информацию в виде отчетов. Анализируются:
- посещения;
- конверсии;
- местонахождение пользователей;
- интернет-провайдеры пользователей;
- источники перехода на сайт;
- операционные системы пользователей и т. д.
Всего на площадке реализовано несколько десятков фильтров и представлено более 100 типов отчетов с дополнительными опциями, которые позволяют анализировать данные любого вида и сложности.
Инструментарий Google Analytics
Главная страница площадки содержит основную информацию по сайту. Там указаны числовые значения посетителей и дополнительные параметры аналитики. Каждый отчет Google Analytics кастомизируется — адаптируется под конкретные цели сайта. Есть система фильтров, которая позволяет добавлять и удалять те или иные типы данных в отчетах.
Среди наиболее используемых метрик в Google Analytics можно выделить следующие:
- Источники трафика
- Позволяет фиксировать входящий трафик, распределяя его по разным источникам. Такая метрика позволяет анализировать количество новых и старых посетителей.
- Поведенческие факторы
- Эта метрика выдает отчет, в котором можно увидеть вовлеченность аудитории сайта. Главные параметры, на которые здесь стоит обратить внимание: число отказов, средняя продолжительность сеанса, число просмотренных страниц за каждый сеанс, а также действия посетителя.
- Конверсии
- Информация, которая показывает результативность ресурса в плане убеждения посетителя совершить определенное действие — набрать номер телефона, оставить свой email, кликнуть по кнопке «Купить» и т. д.
Три вышеописанных инструмента Google Analytics имеют название ABC, так как используются на практике намного чаще всех остальных.
Оценка посещаемости ресурса
- Общие сведения о посетителях
- Показывают, сколько страниц было просмотрено посетителями сайта в общем, а также информируют пользователя о повторных заходах посетителей, числе новых переходов и т. д.
- Характеристики аудитории
- Отчет предоставляет данные об активности посетителей и их вовлеченности, а также показывает, откуда пришел пользователь, сколько страниц просмотрел и пр.
- Глубина просмотра
- Позволяет узнать, какое число страниц просмотрел посетитель за один сеанс, а также какое время присутствовал на сайте.
- Показатель отказов
- Информирует пользователя Google Analytics о посетителях, которые пробыли на ресурсе до 15 секунд. Такой короткий показатель отмечен как отказ.
- Возвраты
- В этом отчете представлена информация относительно повторных открытий сайта его «постоянными посетителями». Чем выше будет число возвратов, тем большей популярностью пользуется сайт у посетителей.
- В этом отчете представлена информация относительно повторных открытий сайта его «постоянными посетителями». Чем выше будет число возвратов, тем большей популярностью пользуется сайт у посетителей.
|30.09.2011
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Google Analytics научился показывать статистику в реальном времени
Компания Google вчера, 29 сентября, официально объявила о запуске нового инструмента статистики в реальном времени на своем сервисе веб-аналитики Google Analytics. По словам представителей интернет-гиганта, новый инструмент позволит издателям мгновенно отслеживать популярность тех или иных материалов на сайте. Раньше сервис имел задержку
|14.05.2010
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Google Analytics – самая популярная система веб-статистики в Рунете
На половине сайтов крупнейших российских рекламодателей и их брендов установлена система веб-статистики Google Analytics. Однако лишь каждый десятый сайт из использующих систему настраивает код для полноценного сбора данных. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом специалистами агентс
|02.09.2009
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В Москве пройдет семинар о Google Analytics для маркетологов
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|10.11.2008
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«Бегун» подключил систему статистики Google Analytics
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|01.08.2007
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Google Analytics: неполадки в работе сервиса устранены
Сервис Google Analytics прекратил свою работу по сбору статистики посещаемости в субботу, 29-го июля. Проблемы в системе продолжались в течение нескольких дней и окончательно были устранены во вторник
|25.07.2007
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Microsoft разрабатывает конкурента Google Analytics?
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|15.06.2007
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"Аналитический" Google заканчивает бета тестирование
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|25.05.2007
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Google Analytics был взломан хакерами?
В последние дни (а точнее, где-то с 22-го по 23-е мая) приостановил свою работу сервис Google Analytics: сайт не предоставлял свом пользователям информацию, а после возобновления работы даже попросил повторить регистрацию, сообщает mashable.com.Бесплатный корпоративный сервис веб
|10.05.2007
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Анонсирована новая версия Google Analytics
Google анонсировал выпуск обновленной версии бесплатного корпоративного сервиса веб-метрики Google Analytics. В продукте был полностью изменен интерфейс для «помещения информации в контекст», — сказал старший менеджер Google Analytics Бретт Кросби (Brett Crosby) на саммите EMet
|15.11.2005
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Google Analytics станет бесплатной
Google анонсировала перевод сервиса Google Analytics на бесплатную основу. По мнению руководства портала, рекламодатели смогут лучше оценить свою политику размещения материалов и, как надеются в Google, потратить больше денег. «К
Google Analytics и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 135 2
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