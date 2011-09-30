Google Analytics - Google Universal Analytics

Google Analytics — сервис веб-аналитики от поисковой системы Google. Позволяет анализировать статистику посещения сайта и предоставляет пользователю внушительный инструментарий для решения самых разнообразных задач.

Google Analytics обрабатывает данные о посещениях сайта и предоставляет полученную информацию в виде отчетов. Анализируются:

посещения;

конверсии;

местонахождение пользователей;

интернет-провайдеры пользователей;

источники перехода на сайт;

операционные системы пользователей и т. д.

Всего на площадке реализовано несколько десятков фильтров и представлено более 100 типов отчетов с дополнительными опциями, которые позволяют анализировать данные любого вида и сложности.

Инструментарий Google Analytics

Главная страница площадки содержит основную информацию по сайту. Там указаны числовые значения посетителей и дополнительные параметры аналитики. Каждый отчет Google Analytics кастомизируется — адаптируется под конкретные цели сайта. Есть система фильтров, которая позволяет добавлять и удалять те или иные типы данных в отчетах.

Среди наиболее используемых метрик в Google Analytics можно выделить следующие:

Источники трафика Позволяет фиксировать входящий трафик, распределяя его по разным источникам. Такая метрика позволяет анализировать количество новых и старых посетителей.

Поведенческие факторы Эта метрика выдает отчет, в котором можно увидеть вовлеченность аудитории сайта. Главные параметры, на которые здесь стоит обратить внимание: число отказов, средняя продолжительность сеанса, число просмотренных страниц за каждый сеанс, а также действия посетителя.

Конверсии Информация, которая показывает результативность ресурса в плане убеждения посетителя совершить определенное действие — набрать номер телефона, оставить свой email, кликнуть по кнопке «Купить» и т. д.



Три вышеописанных инструмента Google Analytics имеют название ABC, так как используются на практике намного чаще всех остальных.

Оценка посещаемости ресурса