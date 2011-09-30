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Google Analytics Google Universal Analytics

Google Analytics - Google Universal Analytics

Google Analytics — сервис веб-аналитики от поисковой системы Google. Позволяет анализировать статистику посещения сайта и предоставляет пользователю внушительный инструментарий для решения самых разнообразных задач.

Google Analytics обрабатывает данные о посещениях сайта и предоставляет полученную информацию в виде отчетов. Анализируются:

  • посещения;
  • конверсии;
  • местонахождение пользователей;
  • интернет-провайдеры пользователей;
  • источники перехода на сайт;
  • операционные системы пользователей и т. д.

Всего на площадке реализовано несколько десятков фильтров и представлено более 100 типов отчетов с дополнительными опциями, которые позволяют анализировать данные любого вида и сложности.

Инструментарий Google Analytics

Главная страница площадки содержит основную информацию по сайту. Там указаны числовые значения посетителей и дополнительные параметры аналитики. Каждый отчет Google Analytics кастомизируется — адаптируется под конкретные цели сайта. Есть система фильтров, которая позволяет добавлять и удалять те или иные типы данных в отчетах.

Среди наиболее используемых метрик в Google Analytics можно выделить следующие:

  • Источники трафика
    • Позволяет фиксировать входящий трафик, распределяя его по разным источникам. Такая метрика позволяет анализировать количество новых и старых посетителей.
  • Поведенческие факторы
    • Эта метрика выдает отчет, в котором можно увидеть вовлеченность аудитории сайта. Главные параметры, на которые здесь стоит обратить внимание: число отказов, средняя продолжительность сеанса, число просмотренных страниц за каждый сеанс, а также действия посетителя.
  • Конверсии
    • Информация, которая показывает результативность ресурса в плане убеждения посетителя совершить определенное действие — набрать номер телефона, оставить свой email, кликнуть по кнопке «Купить» и т. д.

Три вышеописанных инструмента Google Analytics имеют название ABC, так как используются на практике намного чаще всех остальных.

Оценка посещаемости ресурса

  • Общие сведения о посетителях
    • Показывают, сколько страниц было просмотрено посетителями сайта в общем, а также информируют пользователя о повторных заходах посетителей, числе новых переходов и т. д.
  • Характеристики аудитории
    • Отчет предоставляет данные об активности посетителей и их вовлеченности, а также показывает, откуда пришел пользователь, сколько страниц просмотрел и пр.
  • Глубина просмотра
    • Позволяет узнать, какое число страниц просмотрел посетитель за один сеанс, а также какое время присутствовал на сайте.
  • Показатель отказов
    • Информирует пользователя Google Analytics о посетителях, которые пробыли на ресурсе до 15 секунд. Такой короткий показатель отмечен как отказ.
  • Возвраты
    • В этом отчете представлена информация относительно повторных открытий сайта его «постоянными посетителями». Чем выше будет число возвратов, тем большей популярностью пользуется сайт у посетителей.
       

30.09.2011 Google Analytics научился показывать статистику в реальном времени

Компания Google вчера, 29 сентября, официально объявила о запуске нового инструмента статистики в реальном времени на своем сервисе веб-аналитики Google Analytics. По словам представителей интернет-гиганта, новый инструмент позволит издателям мгновенно отслеживать популярность тех или иных материалов на сайте. Раньше сервис имел задержку
14.05.2010 Google Analytics – самая популярная система веб-статистики в Рунете

На половине сайтов крупнейших российских рекламодателей и их брендов установлена система веб-статистики Google Analytics. Однако лишь каждый десятый сайт из использующих систему настраивает код для полноценного сбора данных. Такие данные содержатся в исследовании, проведённом специалистами агентс
02.09.2009 В Москве пройдет семинар о Google Analytics для маркетологов

24 сентября 2009 г. в Москве в конференц-центре «На Филипповском» пройдет семинар «Google Analytics для маркетолога: установка, настройка и поддержка» Авторами семинара являютс
10.11.2008 «Бегун» подключил систему статистики Google Analytics

Сервис контекстной рекламы «Бегун» объявил о том, что подключил новую систему внешней статистики для своих рекламодателей - Google Analytics. Благодаря Google Analytics рекламодатель сможет получить подробный отчет о поведении пользователя на сайте после перехода по рекламному объявлению «Бегуна», а также уви
01.08.2007 Google Analytics: неполадки в работе сервиса устранены

Сервис Google Analytics прекратил свою работу по сбору статистики посещаемости в субботу, 29-го июля. Проблемы в системе продолжались в течение нескольких дней и окончательно были устранены во вторник
25.07.2007 Microsoft разрабатывает конкурента Google Analytics?

В Сети появилась информация о том, что Microsoft работает над созданием ПО веб-аналитики, которое будет непосредственно конкурировать с Google Analytics. Сама Microsoft на текущий момент не делала никаких официальных заявлений по этому поводу, сообщает Mashable. В сведениях из разных источников говорится, что бета-версия продук
15.06.2007 "Аналитический" Google заканчивает бета тестирование

Google Analytics, аналитический веб-сервис Google, окончил свое бета тестирование, пополнившись несколькими новыми возможностями, сообщает АР. Разработчики объявили, что старая бета версия Google Analytics прекратит свою работу 18го июня и будет заменена на новую. Google Analytics начала свою работу как Urchin On Demand, сервис веб-аналитики, которым владела Urchin Softwar
25.05.2007 Google Analytics был взломан хакерами?

В последние дни (а точнее, где-то с 22-го по 23-е мая) приостановил свою работу сервис Google Analytics: сайт не предоставлял свом пользователям информацию, а после возобновления работы даже попросил повторить регистрацию, сообщает mashable.com.Бесплатный корпоративный сервис веб
10.05.2007 Анонсирована новая версия Google Analytics

Google анонсировал выпуск обновленной версии бесплатного корпоративного сервиса веб-метрики Google Analytics. В продукте был полностью изменен интерфейс для «помещения информации в контекст», — сказал старший менеджер Google Analytics Бретт Кросби (Brett Crosby) на саммите EMet
15.11.2005 Google Analytics станет бесплатной

Google анонсировала перевод сервиса Google Analytics на бесплатную основу. По мнению руководства портала, рекламодатели смогут лучше оценить свою политику размещения материалов и, как надеются в Google, потратить больше денег. «К

Публикаций - 102, упоминаний - 104

Google Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 46
Yandex - Яндекс 7339 17
Meta Platforms - Facebook 4438 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 11
Microsoft Corporation 24624 10
X Corp - Twitter 2845 8
8213 7
VK - Mail.ru Group 3455 7
1С-Битрикс - Bitrix 579 7
Telegram Group 1983 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Oracle Corporation 6687 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Apple Inc 12100 3
Yahoo! 3697 3
Прогноз 1650 3
ЛайфТелеком - Телфин 212 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 3
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 3
HP Inc. 5685 2
Крок - Croc 1777 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
1С-Рарус 887 2
Cloudflare 104 2
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Atlas Software 11 2
SAP SE 5276 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 2
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Salesforce.com 427 2
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Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Visa International 1949 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
LinkedIn 635 2
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Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Coursera 50 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
British Airways - British Midland International 126 1
FILA 3 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Планета Суши 11 1
СвиссФарм 1 1
Альфа-Банк 1769 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
eBay Inc 1619 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
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Связной ГК 1369 1
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Кассир.ру - Kassir.ru 24 1
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MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Lockheed Martin 756 1
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Сбер - СберАвто 30 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 3
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U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 2
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Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 1
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ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 96 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 9
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 7
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 4
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 3
Английский язык 6634 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 3
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 497 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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