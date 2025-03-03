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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минюст РФ ФПП Федеральная Пробирная Палата


03.03.2025 Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств 1
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11845 1
Meta Platforms - Facebook 4447 1
Yandex - Яндекс 7460 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 920 1
Cloudflare 111 1
VK - Mail.ru Group 3461 1
X Corp - Twitter 2850 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1406 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2730 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 372 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2763 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 244 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1092 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3155 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 91 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 142 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 131 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 166 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 1
Конституционный суд РФ 107 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 2 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 24 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 79 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
Федеральное казначейство России 1787 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 127 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 50 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12055 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2181 2
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки - межсайтовый скриптинг - межсайтовое выполнение сценариев 262 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 95 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 497 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 63 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 781 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4917 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1219 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 91 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 1
Беспилотный плавающий аппарат - Unmanned underwaterl vehicle, UUV - Морские автономные надводные суда, МАНС - Maritime autonomous surface ships, MASS - Автономное судовождение - Плавающий робот 20 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6219 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12745 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8524 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3862 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9239 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5817 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6771 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11159 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4752 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10600 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4786 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1878 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12837 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3477 1
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 199 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5265 3
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 14 1
Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 512 1
Mozilla Firefox - браузер 1892 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 666 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 329 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 470 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 425 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 235 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 292 1
Google Translate 52 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Единая сервисная платформа науки 1 1
Пушкинская карта 15 1
Росстат ГИС ЦАП - Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных 21 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 393 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 1
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 33 1
Исаков Владимир 6 1
Григоренко Дмитрий 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 609 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 119 1
Россия - СФО - Кемеровская область 910 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Казахстан - Республика 5575 1
Армения - Республика 2298 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1282 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Россия - Крайний Север 272 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 2
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 388 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4175 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 281 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 499 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1292 1
Кодекс этики использования данных 41 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 247 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6191 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10020 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 42 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1632 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 498 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8806 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 223 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1598 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1575 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7014 1
Здравоохранение - Реабилитация 381 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2920 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 890 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4988 1
Паспорт - Паспортные данные 2529 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8105 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1745 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 702 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6327 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1089 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6449 1
Судебная власть - Мировой суд 114 1
Зоология - наука о животных 2651 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
Короткая ссылка
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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