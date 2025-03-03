Получите все материалы CNews по ключевому слову
Минюст РФ ФПП Федеральная Пробирная Палата
|03.03.2025
|Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств 1
|10.01.2022
|Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
|31.08.2020
|Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 1
Минюст РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 1
|ВЭБ.РФ - РЭЦ - Росэксимбанк - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк 11 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.