02.03.2022 Госорганам России предписано удалить со своих сайтов Google Переводчик, Analytics, САРТСНА и чужие API

о посетителях, сервисов предоставления информации о местоположении «и иных сервисов, разработанных иностранными организациями». Вихчисле — onthe.io, RеСАРТСНА, Youtube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate. С точки зрения регулятора, госорганам надо исключить на сайтах возможность использования встроенных видео- и аудиофайлов, интерфейсов взаимодействия API, «виджетов» и других р
16.11.2016 Переводчик Google будет использовать нейронный машинный анализ

сех запросов на перевод, который получает Google, потому логично, что компания начала именно с них. Но в перспективе новый тип перевода заработает для всех 103 языков, которые сегодня есть в сервисе. Google Translate в среднем переводит 140 млрд слов в день для более чем 500 млн пользователей по всему миру.
27.02.2012 Google Translate научился переводить искусственный язык эсперанто

Компания Google сообщила о том, что ее сервис электронного перевода Google Translate теперь поддерживает перевод текста с и на международный искусственный язык эсперанто. Эсперанто стал 64-м языком, который поддерживается электронным переводчиком интернет-гиган
09.02.2011 Вышло приложение Google Translate для iPhone

Компания Google объявила о выпуске приложения своего сервиса электронного перевода Google Translate для устройства iPhone. «Новое приложение умеет распознавать голосовой ввод текста на 15 языках, а перевод слова или фразы пользователю доступен на всех языках, которые представ
29.01.2010 Google Translate научили правильно переводить фразы о США и РФ

Компания Google объявила об устранении ошибки в своем сервисе электронных переводов Google Translate, в результате которой он некорректно переводил фразы с упоминанием России и

12.08.2008 Запущена версия Google Translate для iPhone

Компания Google объявила о запуске специальной версии сервиса электронных переводов Google Translate для устройства iPhone. По словам представителей Google, версия Google Translate для iPhone поддерживает все доступные в данном сервисе языки и оптимизирована для более б
16.05.2008 Google Translate начал переводить еще с 10 языков

Компания Google объявила о том, что сервис электронного перевода Google Translate получил ряд новых функций. Теперь перевод в Google Translate осуществляется еще с дополнительных десяти языков: болгарского, хорватского, чешского, датского, финского, н
24.10.2007 Google Translate получил новый движок

Компания Google объявила о том, что ее электронный переводчик Google Translate теперь будет работать на новом движке. Ранее сервис Google Translate

10.09.2007 Microsoft запустила конкурента Google Translate

языков на английский. На сегодняшний день Windows Live Translator находится в стадии бета-версии, сообщает Mashable. Windows Live Translator использует движок Systran, который применяется и в сервисе Google Translate, но также предлагает пользователям технологию, разработанную в Microsoft и лучше подходящую для перевода текстов на компьютерную тематику.
27.06.2007 Google Translate дополнен интерактивным словарем

Сервис Google Translate сегодня представил новую функцию - Google Dictionary (словарь), где пользователь может получить перевод слова, объяснение его значения и сходные фразы. На данный момент, перево

Публикаций - 67, упоминаний - 78

