Google Translate Google Переводчик
|02.03.2022
|
Госорганам России предписано удалить со своих сайтов Google Переводчик, Analytics, САРТСНА и чужие API
о посетителях, сервисов предоставления информации о местоположении «и иных сервисов, разработанных иностранными организациями». Вихчисле — onthe.io, RеСАРТСНА, Youtube, Google Analytics, Google Maps, Google Translate. С точки зрения регулятора, госорганам надо исключить на сайтах возможность использования встроенных видео- и аудиофайлов, интерфейсов взаимодействия API, «виджетов» и других р
|16.11.2016
|
Переводчик Google будет использовать нейронный машинный анализ
сех запросов на перевод, который получает Google, потому логично, что компания начала именно с них. Но в перспективе новый тип перевода заработает для всех 103 языков, которые сегодня есть в сервисе. Google Translate в среднем переводит 140 млрд слов в день для более чем 500 млн пользователей по всему миру.
|27.02.2012
|
Google Translate научился переводить искусственный язык эсперанто
Компания Google сообщила о том, что ее сервис электронного перевода Google Translate теперь поддерживает перевод текста с и на международный искусственный язык эсперанто. Эсперанто стал 64-м языком, который поддерживается электронным переводчиком интернет-гиган
|09.02.2011
|
Вышло приложение Google Translate для iPhone
Компания Google объявила о выпуске приложения своего сервиса электронного перевода Google Translate для устройства iPhone. «Новое приложение умеет распознавать голосовой ввод текста на 15 языках, а перевод слова или фразы пользователю доступен на всех языках, которые представ
|29.01.2010
|
Google Translate научили правильно переводить фразы о США и РФ
Компания Google объявила об устранении ошибки в своем сервисе электронных переводов Google Translate, в результате которой он некорректно переводил фразы с упоминанием России и
|12.08.2008
|
Запущена версия Google Translate для iPhone
Компания Google объявила о запуске специальной версии сервиса электронных переводов Google Translate для устройства iPhone. По словам представителей Google, версия Google Translate для iPhone поддерживает все доступные в данном сервисе языки и оптимизирована для более б
|16.05.2008
|
Google Translate начал переводить еще с 10 языков
Компания Google объявила о том, что сервис электронного перевода Google Translate получил ряд новых функций. Теперь перевод в Google Translate осуществляется еще с дополнительных десяти языков: болгарского, хорватского, чешского, датского, финского, н
|24.10.2007
|
Google Translate получил новый движок
Компания Google объявила о том, что ее электронный переводчик Google Translate теперь будет работать на новом движке. Ранее сервис Google Translate
|10.09.2007
|
Microsoft запустила конкурента Google Translate
языков на английский. На сегодняшний день Windows Live Translator находится в стадии бета-версии, сообщает Mashable. Windows Live Translator использует движок Systran, который применяется и в сервисе Google Translate, но также предлагает пользователям технологию, разработанную в Microsoft и лучше подходящую для перевода текстов на компьютерную тематику.
|27.06.2007
|
Google Translate дополнен интерактивным словарем
Сервис Google Translate сегодня представил новую функцию - Google Dictionary (словарь), где пользователь может получить перевод слова, объяснение его значения и сходные фразы. На данный момент, перево
