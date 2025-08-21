Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Физика Градус Фаренгейта
СОБЫТИЯ
Публикаций - 46, упоминаний - 49
Физика и организации, системы, технологии, персоны:
|NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
|CNews - ZOOM.CNews 1864 5
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
|Nature 827 2
|9to5Mac 70 1
|Silicon 493 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
|The Verge - Издание 611 1
|Reddit 388 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
|Wired - Издание 275 1
|9to5Google 59 1
|AppleInsider 399 1
|IEEE Spectrum 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.