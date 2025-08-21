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Индексная книга (каталог) CNews*
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Физика Градус Фаренгейта

СОБЫТИЯ


21.08.2025 Аналитика «Строки» и «Медиалогии»: россияне использовали цитаты Рэя Брэдбери более 18 тыс. раз в социальных сетях 1
11.08.2022 Лучшие сплит-системы до 20 000 рублей: хиты продаж 1
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото 1
20.03.2020 Выбор ZOOM: 7 электронных термометров для детей и взрослых 1
13.06.2018 Intel производит квантовые чипы на том же оборудовании, что и обычные процессоры 1
31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы 1
10.11.2017 Apple признала: Экран iPhone X отказывает при температуре ниже нуля 1
03.05.2017 Обзор датчика для сауны Ea2 SR111 и домашней метеостанции Ea2 EN209 2
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 1
29.04.2016 Приложения для путешественников и туристов. Выбор ZOOM 1
22.12.2015 В протоколе HTTP появилась «ошибка 451» - страница заблокирована властями 1
18.12.2015 Обзор новых проекционных часов-метеостанций Oregon Scientific BAR368P, BAR369P и RM338P 2
27.06.2015 Власти заблокировали крупнейшую библиотеку Рунета 1
09.02.2015 Участники ReadRate назвали лучшие книги 2014 года 1
16.07.2014 Большой ликбез по защищённым гаджетам: смартфоны, планшеты, фотоаппараты 1
20.02.2013 Фотоника: найден оптимальный способ ловить радугу 1
18.01.2013 Температурные рекорды: 2012 год вошел в топ-10 1
29.10.2012 Шторм на Сатурне: что удалось узнать ученым 2
12.09.2012 Ученые подтвердили: на Марсе идет снег 1
09.04.2012 Пользователи нового iPad сообщают в Apple о крупной проблеме 1
29.03.2012 Новый iPad - худший гаджет Apple для Wi-Fi 1
02.12.2011 451 электронный градус 1
07.04.2011 Выбор ZOOM: кухонные вытяжки с выходом в Интернет и не только 1
25.06.2010 Обнаружены холодные звёзды-невидимки 1
29.04.2010 «Рамблер» добавил ответы сервиса WhoYOUgle в свой поиск 1
12.05.2008 AMD64 CPU Assistant 0.9.1.329: мониторинг температуры ядра процессоров семейства AMD64 1
19.03.2008 Обзор Overclocked: A History of Violence. Неоправданный эксперимент 1
05.10.2006 Открыты экзопланеты-гиганты нового типа 1
05.10.2006 Открыты экзопланеты-гиганты нового типа 1
12.07.2006 Тест Nokia 6233 - продолжение самого популярного бизнес-телефона 1
03.02.2005 Обзор: деловые Java-приложения для сотовых 1
23.07.2004 Астрономия в Сети популярнее футбола? 1
23.07.2004 Астрономия в Сети популярнее футбола? 1
07.04.2003 IBM построит петабайтную систему хранения данных 1
04.10.2002 Голландский астрофизик полагает, что до взрыва Солнца осталось лет шесть 1
04.10.2002 Голландский астрофизик полагает, что до взрыва Солнца осталось лет шесть 1
31.07.2002 Новый сплав позволит сократить расход автомобильного топлива 1
31.07.2002 Новый сплав позволит сократить расход автомобильного топлива 1

Публикаций - 46, упоминаний - 49

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12587 6
Apple Inc 13046 4
Intel Corporation 12765 3
Галактика - Корпорация 1536 3
Siemens AG - Siemens Group 2664 2
LG Electronics 3724 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5797 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 2
Yahoo! 3726 2
Extreme Networks - Enterasys Networks - Enterasys Systems 77 1
IDT International - Oregon Scientific 26 1
Google - Niantic Labs 17 1
Ballu Industrial Group 50 1
Samsung Electronics 10983 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1677 1
Cisco Systems 5348 1
Amazon Inc - Amazon.com 3246 1
X Corp - Twitter 2929 1
Yandex - Яндекс 9072 1
Microsoft Corporation 25681 1
Huawei 4492 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 1
Qualcomm Technologies 1965 1
Xiaomi 2181 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
IBM - International Business Machines Corp 9672 1
LG Electronics Home Appliance & Air Solution 8 1
HP EDS - Electronic Data Systems 239 1
HPE SGI - Silicon Graphics 390 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 302 1
MediaTek - Ralink 590 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Olympus 474 1
Nintendo 818 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Hansa - Ханса 114 1
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 11 1
Связной ГК 1399 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Hyundai Motor Company 433 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1578 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Флибуста 34 1
Эксмо-АСТ - издательство 79 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Uber 352 1
Miele - Миле 139 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Гранит 56 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3440 11
Судебная власть - Judicial power 2473 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3046 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1889 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26484 8
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13148 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10217 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27088 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26092 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22373 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27989 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4881 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2470 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15862 3
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2000 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 182 3
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1380 3
Часы - Будильник - Alarm clock 263 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13379 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21541 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1559 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33099 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29526 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8664 3
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1771 3
PTT - Push-to-talk - PoC - Push to Talk Over Cellular 157 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4263 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2035 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 789 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1145 2
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 121 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5890 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3003 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11441 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 2
Часы - Watch 1032 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2287 2
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1408 2
Вентилятор - Fan 1063 2
Защита от перегрева - Overheating protection - Тепловое реле - Thermal relay 165 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7562 4
Apple iOS 8528 4
Apple iPhone 6 4861 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 221 2
Apple iPad 3983 2
Google Android 15133 2
Linux OS 11407 2
Microsoft Windows 16772 2
Apple - App Store 3078 2
Apple iPhone 7 287 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1385 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 567 2
Microsoft Windows NT 889 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5218 2
Microsoft Windows Embedded 204 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 130 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 1
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Intel Pentium II 174 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 446 1
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 1
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 1
Huawei P9 - Серия смартфонов 33 1
Microsoft Money - MSN Money - MSN Money app - Microsoft MoneyCentral 26 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson K - серия мобильных телефонов 83 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 49 1
Hansa BOES, BOEI - Hansa Titanium - духовой шкаф 18 1
Nintendo Wii U 75 1
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 1
9-мм пистолет Макарова 7 1
TCL TAC 1 1
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 4
Williams Venus - Уильямс Винус 3 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Ксенин Алекс 311 1
Носик Антон 106 1
Пелевис Виктор 1 1
Богатырёв Максим 1 1
Bradbury Raymond - Бредбери Реймонд 1 1
Nottingham Mark - Ноттингем Марк 4 1
Harrison Harry - Гаррисон Гарри 3 1
Hansen James - Хансен Джеймс 8 1
Rand Ayn - Рэнд Айн 11 1
Галушкин Олег 182 1
Timothy William Bray - Тим Брэй 10 1
Кожевников Алексей 66 1
Шаров Владимир 35 1
King Stephen - Кинг Стивен 51 1
Martin George R.R. - Мартин Джордж 26 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Clarke Jim - Кларк Джим 7 1
Fu Kevin - Фу Кевин 1 1
Xu Wenyuan - Сюй Вэньюань 1 1
Солнечная система - Solar system 2563 11
Россия - РФ - Российская федерация 164284 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54404 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5449 7
Земля - планета Солнечной системы 10826 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13751 5
Европа 24895 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 3
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47233 3
Украина 7903 3
США - Пасадина 169 2
Азия - Азиатский регион 5882 2
Япония 13749 2
Америка Южная 884 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2593 2
США - Калифорния 4804 2
США - Аляска 246 2
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1315 2
Венера - планета Солнечной системы 296 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 390 1
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 1
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 1
Земля - Северное полушарие 152 1
Швейцария - Альпы - Альпийские горы - Schweizer Alpen - Маттерхорн - Брейтгорн 47 1
США - Мохаве (пустыня) 53 1
США - Мэриленд - Гринбелт 13 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18929 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4180 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3122 1
Норвегия - Королевство 1852 1
Польша - Республика 2026 1
Сингапур - Республика 1940 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 1
Канада 5056 1
Германия - Федеративная Республика 13142 1
Африка - Африканский регион 3629 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1817 1
Физика - Градус Цельсия 293 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33303 7
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3806 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5453 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1988 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1743 3
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 3
Пропан - propanum 19 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 457 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1500 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4468 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6104 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57050 2
Английский язык 6991 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1697 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3004 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2087 2
Сон - Somnus 474 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 720 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 888 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11174 2
Молекула - Molecula 1097 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1797 2
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12155 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3932 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5071 2
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 324 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4776 1
Физика - Physics - область естествознания 2915 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8158 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52914 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5538 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7379 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6128 1
Энергетика - Energy - Energetically 5777 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6658 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1184 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 5
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
Nature 827 2
9to5Mac 70 1
Silicon 493 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
The Verge - Издание 611 1
Reddit 388 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1289 1
Wired - Издание 275 1
9to5Google 59 1
AppleInsider 399 1
IEEE Spectrum 16 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 362 4
НМГ - Медиалогия 37 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 255 1
University at Buffalo - Университет штата Нью-Йорк в Буффало 33 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 52 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 1
Венецианский кинофестиваль 5 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 737 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 662 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452012, в очереди разбора - 728030.
Создано именных указателей - 196525.
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