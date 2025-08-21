Разделы

Аналитика «Строки» и «Медиалогии»: россияне использовали цитаты Рэя Брэдбери более 18 тыс. раз в социальных сетях

К 105-летию со дня рождения лауреата многочисленных литературных премий Рэя Брэдбери книжный сервис «Строки» совместно с компанией «Медиалогия» выяснили, как часто пользователи социальных сетей цитировали произведения автора. В период с 1 января по 31 июля 2025 г. было зафиксировано более 18,9 тыс. упоминаний в соцмедиа. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной фразой стала цитата из произведения «451 градус по Фаренгейту» — «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их», ее упоминали более 1,91 тыс. раз. На втором месте оказалось высказывание из книги «Вино из одуванчиков» — «Улыбайся, не доставляй беде удовольствия», которую использовали 1,9 тыс. раз. На третьей позиции фраза — «Неважно, что именно ты делаешь; важно, чтобы все, к чему ты прикасаешься, меняло форму, становилось не таким, как раньше, чтобы в нем оставалась частица тебя самого. В этом разница между человеком, просто стригущим траву на лужайке, и настоящим садовником», ее упоминали более 1,8 тыс. раз.

«Строки» также проанализировали, какие произведения автора выбирают пользователи для чтения. Лидером стал роман-антиутопия «451 градус по Фаренгейту», на втором месте автобиографическое произведение «Вино из одуванчиков», а замыкают тройку «Марсианские хроники». Интересно, что книги Брэдбери больше всего читают женщины в возрасте от 35 до 44 лет.

