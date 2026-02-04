Разделы

ZJU Zhejiang University Чжэцзянский университет


СОБЫТИЯ


04.02.2026 Создан самый быстрый в мире робот-гуманоид. Он бегает со скоростью 36 км/ч 1
28.10.2025 Создан светоизлучающий нанопиксель, с помощью которого дисплей можно встроить в контактную линзу 1
03.09.2025 В ИТМО разработали метаповерхность, которая сделает оптические чипы в два раза эффективнее 1
24.03.2025 Новая эра в мире дисплеев. Создан экран с крошечными пикселями для детализированного изображения в сотни раз лучше, чем у iPhone 1
21.11.2024 Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства 1
05.10.2023 Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ 2
02.07.2019 Huawei и China Mobile Zhejiang запустили «самую быструю в мире транспортную сеть 5G» 1
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка 1
14.03.2019 Любой жесткий диск можно превратить в подслушивающее устройство 1
31.05.2018 Жесткий диск можно легко уничтожить звуком 1
31.01.2018 Датчики «умных» устройств оказались уязвимы для грабителей и террористов 1
07.09.2017 Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука 1
12.05.2012 Huawei сменил президента в России 1
12.05.2012 Назначен новый президент регионального отделения Huawei по России, Украине, Белоруссии и Армении 1
12.12.2011 Из графена удалось сплести метровые косички 1
31.05.2011 Чемпионы мира по программированию оказались сотрудниками «ВКонтакте» 1
31.05.2011 Россияне завоевали «золото» на чемпионате мира по программированию 1
27.12.2007 Открыт первый российско-китайский Центр нанотехнологий 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

ZJU и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4274 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1617 3
Apple Inc 12721 2
Samsung Electronics 10691 1
Cisco Systems 5232 1
Amazon Inc - Amazon.com 3159 1
Microsoft Corporation 25321 1
Meta Platforms - Facebook 4548 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
IBM - International Business Machines Corp 9565 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
ZTE Corporation 776 1
Fujitsu 2068 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1038 1
MediaTek - Ralink 571 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4584 1
Lenovo Motorola 3530 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1395 1
China Mobile 422 1
Google LLC 12324 1
Huawei Service Router Domain 1 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 85 1
China Development Bank - China Construction Bank - Чайна Констракшн Банк - Банк развития Китая - Китайский банк развития 30 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Volkswagen Audi Group 226 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 467 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 44 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31969 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3106 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34029 3
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1969 2
Микрофон - Microphone 2705 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4389 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 301 2
IoV - Internet of Vehicles - Интернет транспортных средств 15 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10242 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1765 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1548 1
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 601 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 500 1
RMM - Remote Monitoring and Management - Удалённый мониторинг и управление - Телеметрия - Телеметрические системы 454 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 1
Пропускная способность - Bandwidth 1832 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Аналоговые технологии 2836 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 1
Центрифуга - Centrifuge 52 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 170 1
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 1
Интерференция - Interference 53 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3733 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 2
FreePik 1487 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 191 2
Apple Siri - Голосовой помощник 421 2
Google Now 77 2
Yota LTE/4G-сеть 24 1
Huawei HiVoice 3 1
Apple iPhone 16 181 1
РКК Энергия - РОСС - Национальная российская орбитальная космическая станция - Российская орбитальная (служебная) станция 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7398 1
Linux OS 10998 1
Microsoft Windows 16417 1
Apple FaceTime 187 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 478 1
Huawei IDN - Huawei Intent-Driven Network 4 1
NVision Барьер 734 1
Shazam 39 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 1
Western Digital - WD Black - серия HDD, PCIe SSD 22 1
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 1
Галушкин Олег 182 2
Цыплухин Владислав 41 1
Борисов Николай 4 1
Лопатин Андрей 4 1
Смирнов Арсений 1 1
Фомичева Татьяна 4 1
Левин Алексей 1 1
Фондаратов Валентин 1 1
Шадиев Рустам 1 1
Кожевников Владимир 2 1
Колотева Милена 1 1
Haibo Zhang - Хайбо Чжан 4 1
Путин Владимир 3380 1
Левин Леонид 133 1
Дуров Павел 313 1
Зайцев Михаил 317 1
Wanzhou Meng - Ваньчжоу Мэн 20 1
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Рен 34 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 417 1
Дуров Николай 21 1
Fu Kevin - Фу Кевин 1 1
Xu Wenyuan - Сюй Вэньюань 1 1
Le Corre Philippe - Ле Корр Филипп 1 1
Tao Tian - Тао Тянь 1 1
Coelho Osvaldo - Коэльо Освальдо 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18345 17
Россия - РФ - Российская федерация 158157 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53560 8
Украина 7812 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 2
Армения - Республика 2381 2
Беларусь - Белоруссия 6073 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 2
Польша - Республика 2004 2
Америка Южная 870 2
Германия - Федеративная Республика 12957 2
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 59 2
Китай - Цзянсу 69 2
США - Мичиган 271 2
Маврикий - Республика 51 1
Россия - Уральские горы - Уральский хребет - Большой Урал 35 1
Китай - Цзянсу - Нанкин - Наньцзин 37 1
США - Миссисипи 65 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4112 1
Европа 24676 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Азия - Азиатский регион 5763 1
Япония 13565 1
Швеция - Королевство 3720 1
Финляндия - Финляндская Республика 3659 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3205 1
Канада 4994 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Франция - Французская Республика 7996 1
Китай - Тайвань 4144 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 895 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
США - Колумбия - Вашингтон 1455 1
Европа Западная 1492 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
Китай - Шанхай 810 1
Китай - Пекин - Beijing 1057 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 3
Физика - Physics - область естествознания 2836 3
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 857 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11445 2
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 30 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1188 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 2
Физика - Градус Фаренгейта 45 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 554 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Здравоохранение - Отоларингология 183 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 388 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 411 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 595 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1688 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
SCMP - South China Morning Post 31 2
South China Morning Post 80 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1161 1
Bloomberg 1554 1
Tom’s Hardware 533 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 667 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 334 5
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 249 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 3
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 55 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 530 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1657 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 12 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1114 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 195 1
РАН - Российская академия наук 2033 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 182 1
