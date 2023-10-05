Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ

Специалисты Санкт-Петербургского университета вместе с учеными из Чжэцзянского университета (Китай) создали технологию обучения студентов из разных стран и языковых культур с помощью технологий виртуальной реальности. В разработку также включен инструмент синхронного перевода на основе искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители СПбГУ.

Проблема межкультурного обучения студентов сегодня довольно актуальна для вузов по всей России, поскольку количество иностранных обучающихся растет. Так, Санкт-Петербургский университет уже пять лет подряд становится самым востребованным университетом России среди иностранных абитуриентов. Общий конкурс на места в рамках квоты Правительства России (как по самостоятельному отбору, так и по линии Россотрудничества) составляет около 21 человека на место.

Для обеспечения качественного образования необходимо не только устранить языковой барьер, который может возникать во время общения между представителями разных языковых культур, но и создать аутентичную среду обучения. Ответом на этот запрос могли бы стать технологии дистанционного образования, однако пандемия COVID-19 показала, что полностью заменить очную форму такие технологии все же не могут.

«В рамках разработанной технологии учебный процесс поддерживался технологией 360-градусного видео и инструментом перевода на основе искусственного интеллекта. В тестировании разработки приняли участие 11 студентов-гуманитариев из Китая и 13 обучающихся из России. Для обучения в виртуальной реальности они снимали видео с обзором на 360 градусов вокруг себя. Чтобы преодолеть языковой барьер при общении и обмене культурной информацией друг с другом на родном языке, обучающиеся воспользовались возможностями синхронного перевода на основе искусственного интеллекта», — сказали заведующий кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных науках СПбГУ Николай Борисов и профессор кафедры образовательных технологий Чжэцзянского университета Рустам Шадиев.

Ученые исследовали эффективность такой образовательной среды на основе следующих показателей: виды межкультурной компетенции, количество связанных и несвязанных понятий и возникших на их основе смысловых взаимосвязей, порождающих новое знание и обозначаемое термином «концепции». Показатели измерялись до и после занятия. Кроме того, был проанализирован уровень межкультурного взаимодействия студентов уже после занятия.

Полученный массив данных проанализировали и провели специальное интервью для изучения развития межкультурных отношений. Исследователи спрашивали участников об интересе, любопытстве, открытости и уважении студентов к другой культуре.

Результаты показали, что межкультурное обучение в виртуальной и аудиторной средах послужило развитию знаний студентов и укреплению отношений в международной группе. В частности, курс помог обучающимся приобрести межкультурные знания по восьми категориям: история, культура, люди, окружающая среда и другое. При этом количество «связанных понятий», то есть понятий чужой для студентов культуры, значительно увеличилось, тогда как количество «несвязанных понятий» значительно уменьшилось.

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Студенты из России и Китая смогли выявить, сравнить и сопоставить культурные различия и после исследования укрепили открытое и уважительное отношение к культуре своих партнеров: стали понимать традиции и обычаи другой культуры, разбираться в особенностях этикета и правильности построения как личного, так и профессионального общения. Так, некоторые занятия студенты записывали, находясь на территории знаковых культурных мест в своих странах: Большого Екатерининского дворца в Пушкине, озера Мочжоу в Нанкине. Как отметили сами участники исследования, такая технология помогает создать уникальную обстановку для обучения и делает его более эффективным.

Санкт-Петербургский университет реализует множество образовательных программ с иностранным компонентом. По китайскому направлению таких программ реализуется свыше 90. Среди них «Юриспруденция с углубленным изучением китайского языка и права КНР», «Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)» и многие другие.

С Чжэцзянским университетом СПбГУ сотрудничает с 2022 г. Среди приоритетов такого партнерства выделены образовательное и научное сотрудничество, академическая мобильность и совместное создание курса по традиционной китайской медицине.

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Санкт‑Петербургский государственный университет был основан 28 января (8 февраля) 1724 г. В 2024 г. Санкт‑Петербургский университет отметит свой 300‑летний юбилей.