Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россотрудничество Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом
СОБЫТИЯ
Россотрудничество и организации, системы, технологии, персоны:
|Романков Андрей 18 4
|Живихина Ирина 2 2
|Путин Владимир 3361 2
|Фролов Павел 86 2
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Мельников Алексей 71 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Косачев Константин 4 1
|Циолковский Константин 46 1
|Сорокин Максим 16 1
|Сергеев Михаил 111 1
|Паршин Михаил 4 1
|Булаев Николай 6 1
|Казеко Владимир 9 1
|Лавров Владимир 96 1
|Спаринапти Антон 16 1
|Григоренко Дмитрий 189 1
|Положевец Петр 6 1
|Примаков Евгений 14 1
|Кравцов Сергей 58 1
|Шерстобитов Сергей 57 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Никонов Вячеслав 5 1
|Гасилин Денис 11 1
|Агеев Виктор 1 1
|Ромашевский Роман 5 1
|Добровольский Михаил 40 1
|Мельников Андрей 7 1
|Павлов Александр 116 1
|Лужков Юрий 113 1
|Борисов Николай 4 1
|Мазуренко Сергей 7 1
|Зарюта Дмитрий 2 1
|Шевцов Павел 2 1
|Романов Андроник 1 1
|Малахов Иван 1 1
|Мухаметшин Фарит 1 1
|Goldshlager Nir - Гольдшлегер Нир 1 1
|Шадиев Рустам 1 1
|Родинов Денис 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
|CNews Fast рейтинг 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410902, в очереди разбора - 731160.
Создано именных указателей - 188155.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.