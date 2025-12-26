Разделы

Россотрудничество Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Россияне за рубежом смогут пользоваться «Госуслугами» 2
04.03.2025 Россотрудничество создает устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Группы Астра» 3
03.03.2025 Дмитрий Григоренко одобрил программы цифровизации ряда ведомств 1
06.02.2025 Первые клиенты получили электронную подпись за рубежом 2
21.01.2025 Россия строит инфраструктуру для обмена секретными документами с заграницей 4
28.05.2024 «СКБ Контур» и Россотрудничество запланировали общие проекты по цифровой трансформации бизнеса 3
21.05.2024 Разработка «Ростеха» поможет россиянам получать квалифицированную электронную подпись на территории стран СНГ 1
07.03.2024 Как власти тратят 31 млрд рублей на информационную безопасность 1
05.10.2023 Ученые СПбГУ совместно с коллегами из Китая создали технологию межкультурного VR-обучения с переводом на основе ИИ 1
08.02.2023 «Роббо» расширяет присутствие в Африке 1
07.02.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за январь 2023 года 3
28.10.2022 Госсайты используют зарубежные сервисы вопреки требованиям Минцифры 1
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ 1
29.06.2022 Названы самые успешные и отстающие ИТ-директора российских ведомств и регионов 1
18.02.2022 Как власти потратят 411 млрд руб. на цифровизацию российского госуправления 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
20.02.2021 Россия заплатит миллиард, чтобы иностранцы поступали онлайн в ее вузы 2
08.09.2020 На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники 1
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
24.01.2020 Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
19.06.2019 Вот-вот будут представлены 5 из 25 государственных суперсервисов. Какие из них будут первыми? 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
04.06.2019 Минкомсвязи устранит бардак в закупках ИТ госорганами и «призовет к ответу» госкопорации и госкомпании 1
18.07.2018 Минкомсвязи подвело итоги проекта FAN ID для ЧМ-2018 1
29.06.2018 На ЧМ-2018 выдано 1,5 миллиона паспортов болельщика 1
04.06.2018 Иностранным болельщикам ЧМ2018 открыт въезд в Россию по FAN ID 1
21.03.2018 Минкомсвязи: половину паспортов болельщика ЧМ2018 заказали иностранные граждане 1
12.03.2018 Иностранные зрители ЧМ-2018 смогут выехать из России по электронной форме FAN ID 1
27.02.2018 Минкомсвязи: Центры выдачи FAN ID открыты во всех городах проведения ЧМ-2018 1
29.01.2018 Расширен список пунктов выдачи паспортов болельщика за рубежом 1
20.01.2017 В России появилась новая ОС для госсектора 3
19.01.2017 Россотрудничество переходит на Alfa OS 3
29.01.2016 31 января откроется зимняя школа Открытого университета «Сколково» 1
20.10.2014 Уязвимость в Drupal поставила под угрозу российские госсайты 1
16.07.2014 Проект Easy Ten при поддержке Путина научит узбеков и таджиков русскому языку 2
25.02.2014 В Россотрудничестве проведена архивная обработка управленческих документов 2
08.11.2011 16 ноября в Москве начнет работу форум по ИТ в экономике, менеджменте и образовании 2
02.11.2011 16 ноября в Москве начнет работу форум по ИТ в экономике, менеджменте и образовании 2

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 3
Google LLC 12286 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5293 2
Yandex - Яндекс 8505 2
9037 2
VK - Mail.ru Group 3536 2
Ростелеком 10348 2
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 168 1
SoftwareONE Group 105 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 340 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 137 1
Ventra - Вентра 45 1
SpyLOG 83 1
Транснефть Технологии 17 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 118 1
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Sinto - Синто 12 1
Технологии Будущего 158 1
Ventra IT Solutions - Вентра Ай-Ти 10 1
Wone IT - Ван Ай Ти Консалтинг - Ван АйТи Солюшенс - Ван Ай Ти Трейд - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 57 1
РТИ Системы - ВТиСС НПК - Высокие технологии и стратегические системы (НПК ВТ и СС) 10 1
Varwin 10 1
К2Тех - К2 Интеграция - 3 1
Умник 36 1
Восход ФГБУ НИИ 686 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 371 1
Neoflex - Неофлекс 245 1
Код Безопасности 707 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 1
Autodesk 622 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1040 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
Microsoft Corporation 25266 1
Apple Inc 12656 1
SAP CIS - САП СНГ 864 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 910 1
VFS Global 9 7
Россети Ленэнерго 1699 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8236 2
РВК - Российская венчурная компания 557 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
НСПК - Национальная система платежных карт 902 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1385 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12907 20
МИД РФ - Министерство иностранных дел 440 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6299 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4804 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3464 6
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 712 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 6
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 280 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2086 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 5
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 5
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 4
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5274 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4945 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 4
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 163 4
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 944 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 255 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 315 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
Знание - Российское общество 7 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
Глобальные университеты 1 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73479 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18366 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17175 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34052 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 3
Электронный документ - Electronic document 1531 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8185 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2038 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23225 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 441 2
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 2
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 898 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 834 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Синхронный перевод - Simultaneous translation 94 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5868 9
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 6
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 300 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2062 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовые отношения онлайн 9 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 252 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 350 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Цифровое исполнительное производство 15 2
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 20 2
Alfa Vision - Альфа ОС - Alfa OS 2 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1533 2
Linux OS 10943 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
NVision Барьер 736 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 180 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 103 1
Neoflex Reporting 24 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Уведомление и обжалование штрафов онлайн 7 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 334 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных, ФФПД - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 18 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 41 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 10 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 94 1
Романков Андрей 18 4
Живихина Ирина 2 2
Путин Владимир 3361 2
Фролов Павел 86 2
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Мельников Алексей 71 1
Фурсенко Андрей 128 1
Косачев Константин 4 1
Циолковский Константин 46 1
Сорокин Максим 16 1
Сергеев Михаил 111 1
Паршин Михаил 4 1
Булаев Николай 6 1
Казеко Владимир 9 1
Лавров Владимир 96 1
Спаринапти Антон 16 1
Григоренко Дмитрий 189 1
Положевец Петр 6 1
Примаков Евгений 14 1
Кравцов Сергей 58 1
Шерстобитов Сергей 57 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Никонов Вячеслав 5 1
Гасилин Денис 11 1
Агеев Виктор 1 1
Ромашевский Роман 5 1
Добровольский Михаил 40 1
Мельников Андрей 7 1
Павлов Александр 116 1
Лужков Юрий 113 1
Борисов Николай 4 1
Мазуренко Сергей 7 1
Зарюта Дмитрий 2 1
Шевцов Павел 2 1
Романов Андроник 1 1
Малахов Иван 1 1
Мухаметшин Фарит 1 1
Goldshlager Nir - Гольдшлегер Нир 1 1
Шадиев Рустам 1 1
Родинов Денис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157438 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45862 8
Германия - Федеративная Республика 12948 7
Казахстан - Республика 5813 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53504 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Бразилия - Федеративная Республика 2453 4
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1397 4
Перу - Республика 287 4
Аргентина - Аргентинская Республика 600 4
Колумбия - Республика 538 4
Узбекистан - Республика 1877 4
Армения - Республика 2374 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1358 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18657 3
Беларусь - Белоруссия 6043 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3218 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3281 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4293 2
Италия - Итальянская Республика 4431 2
Испания - Королевство 3762 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2215 2
Египет - Арабская Республика 1048 2
Сербия - Республика 357 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2119 2
Земля - планета Солнечной системы 10668 2
Япония 13556 2
Израиль 2785 2
Таиланд - Королевство 868 2
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 91 1
Кения - Республика 159 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 362 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 1
Италия - Рим 206 1
ЮАР - Кейптаун 46 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 13
Образование в России 2562 11
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15191 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51336 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6414 7
Спорт - Футбол 753 7
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11446 5
Паспорт - Паспортные данные 2737 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8381 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 4
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1816 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10358 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 667 3
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Трудовой договор 160 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 2
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 44 2
Английский язык 6882 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 304 6
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Российская газета 278 1
РБК Инновации 47 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
23ABC News 173 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2170 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8384 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 2
CNews Fast рейтинг 54 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 3
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 35 2
Open University of Israel - Открытый университет Израиля в Раанане - NBEL - Neuro-Biomorphic Engineering Lab - Нейро-биоморфная инженерная лаборатория Открытого университета Израиля 4 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 2
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 14 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 14 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 18 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1273 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
АНО Цифровое образование и технологии 1 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 131 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 603 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 524 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1646 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 202 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
РИФ - Российский Интернет Форум 90 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
