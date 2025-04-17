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Индексная книга (каталог) CNews*
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Никонов Вячеслав



17.04.2025 Wildberries & Russ обновит платформу продвижения RWB Media для продавцов 1
10.10.2023 «Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT 1
15.10.2018 Для цифровой экономики России придется готовить в 10 раз больше айтишников, чем сейчас 1
16.07.2014 Проект Easy Ten при поддержке Путина научит узбеков и таджиков русскому языку 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Никонов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7601 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 154 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5041 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1413 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 43 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3395 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7257 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4091 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3234 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 239 1
Apple iOS 7923 1
Google Android 14186 1
Зарюта Дмитрий 2 1
Косачев Константин 4 1
Никифоров Николай 1136 1
Путин Владимир 3224 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Беларусь - Белоруссия 5783 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Казахстан - Республика 5612 1
Узбекистан - Республика 1764 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1291 1
Таджикистан - Республика 876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3671 1
Английский язык 6715 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2933 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 893 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5266 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18995 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4008 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11070 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
РБК Инновации 47 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 994 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354005, в очереди разбора - 759378.
Создано именных указателей - 173134.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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