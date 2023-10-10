«Авто.ру» запустил возможность создания объявлений о продаже автомобилей с помощью YandexGPT

Все продавцы «Авто.ру» теперь смогут написать объявление о продаже автомобиля с помощью генеративной нейросети YandexGPT. Новая функциональность позволяет продавцам автомобилей сэкономить время и силы — нейросеть возьмет на себя задачу создания уникального описания автомобиля для продажи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

YandexGPT поможет кратно ускорить процесс размещения автомобиля на продажу. Так, согласно данным опросов «Авто.ру», ранее подготовка описания объявлений занимала у большинства пользователей от 7 до 30 минут (более 60% продавцов уделяли заполнению описания такой временной интервал), теперь же, с возможностями нейросети, создать описание можно будет в один клик, и это займет несколько секунд.

Для создания описания пользователю достаточно начать составлять объявление, как и обычно, на сервисе «Авто.ру»: нажать кнопку «Разместить бесплатно», в несколько кликов ввести только основные характеристики машины через выпадающие списки — марка, модель, год выпуска, тип кузова, двигателя и коробки передач, объем двигателя и цвет, после чего нейросеть самостоятельно напишет емкое и информативное описание, в котором подчеркнет особенности автомобиля, включая его текущее состояние и популярность среди автолюбителей.

«Каждый, кто хотя бы раз продавал автомобиль, сталкивался с проблемой: как рассказать будущему покупателю об автомобиле, чтобы он его заинтересовал. Чтобы ему захотелось позвонить, посмотреть и, самое главное, купить автомобиль. Мы создали эту функцию, чтобы помочь пользователям «Авто.ру» продавать автомобили проще, быстрее и комфортнее. Это первый подобный продукт на рынке автомобильных классифайдов, нацеленный на упрощение процесса продажи автомобиля и улучшение пользовательского опыта. Как показывают наши данные, наличие качественного объявления существенно влияет на скорость и эффективность продажи автомобиля», — сказал директор по продукту «Авто.ру» Вячеслав Никонов.

Тем пользователям, кто захочет написать описание для объявления самостоятельно, YandexGPT поможет с проверкой пунктуации и орфографии. Для этого необходимо нажать одну кнопку «Исправить ошибки» внизу окна с описанием — далее нейросеть в течение нескольких секунд проверит и отредактирует текст.