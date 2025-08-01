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RWB Media внедряет аудиторный таргетинг для рекламы в пунктах выдачи заказов

RWB Media продолжает развивать возможности тестовой версии кабинета «ВБ.Реклама в ПВЗ». Участники теста получат доступ к аудиторному таргетингу на посетителей ПВЗ Wildberries для более точного взаимодействия с потенциальными покупателями. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Таргетинг позволит показывать рекламные ролики посетителям ПВЗ, которые взаимодействовали с товарами из определенной категории: покупали, искали, добавляли в корзину или избранное. Дополнительно внедрена настройка периода, за который учитываются такие действия. Например, продавцы смогут показывать рекламу тем, кто интересовался их категорией за последние 14 дней, а также исключать из аудитории тех, кто уже совершал покупки в этот период.

При запуске рекламы в ПВЗ важно учитывать покупательское поведение — клиенты могут не посещать пункты выдачи ежедневно. Поэтому оптимальным решением станет размещение кампаний длительностью две-три недели: это не только увеличит количество контактов с аудиторией, но и даст время запомнить предложение и вернуться к нему позже. Особенно это актуально для товаров, требующих времени на принятие решения — покупатели, неоднократно видевшие рекламу во время визитов в ПВЗ, с большей вероятностью проявят интерес и совершат покупку.

«Реклама в ПВЗ — это прямой контакт с вовлеченной и лояльной аудиторией. Аудиторный таргетинг помогает продавцам делать коммуникацию еще более точечной, повышая заинтересованность покупателя. При этом важно помнить, что можно комбинировать оффлайн- и онлайн-рекламу для максимального охвата. Использование рекламы в пунктах выдачи в комплексе с другими таргетированными инструментами продвижения, поможет создать больше точек касания с покупателем, усиливая общий эффект от продвижения и повышая узнаваемость бренда», — отметил директор по продукту платформы продвижения РВБ Вячеслав Никонов.

При запуске кросс-канальных кампаний с наружной рекламой новый инструмент позволит сочетать широкие охваты и возможности таргетирования с точным таргетингом на конкретные покупательские профили с учетом их поведенческих паттернов и интересов.

Тест кабинета «ВБ.Реклама в ПВЗ» продолжает расширяться. Для участников таргетинг доступен как дополнительная настраиваемая опция при создании или редактировании рекламных кампаний.

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