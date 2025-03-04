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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шевцов Павел


04.03.2025 Россотрудничество создает устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Группы Астра» 1
29.11.2016 Россия завоевала 4 медали на Всемирной олимпиаде роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Шевцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

LEGO 245 1
Утилизация мусора - Умные мусоросборщики - решения в сфере управления логистикой по вывозу отходов 61 1
Манипулятор - Manipulator 340 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5354 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5442 1
Яндекс.Маркет - Роборука 7 1
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Санников Кирилл 1 1
Нечаев Данил 1 1
Индия - Дели 146 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 593 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Мировой океан - World Ocean 510 1
Сингапур - Республика 1857 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 1
Индия - Bharat 5478 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17516 1
Металлы - Серебро - Silver 758 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 1
Спорт - Футбол 649 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 1
ГБОУ Президентский ФМЛ - Президентский физико-математический лицей 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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