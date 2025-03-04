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Шевцов Павел
|04.03.2025
|Россотрудничество создает устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Группы Астра» 1
|29.11.2016
|Россия завоевала 4 медали на Всемирной олимпиаде роботов 1
Шевцов Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Погосов Левон 1 1
|Городов Михаил 1 1
|Сонаров Семен 1 1
|Тюльпанов Александр 1 1
|Глушковский Лев 1 1
|Санников Кирилл 1 1
|Нечаев Данил 1 1
|Металлы - Серебро - Silver 758 1
|Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2434 1
|Спорт - Футбол 649 1
|Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1331 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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