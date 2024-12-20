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Яндекс.Маркет Роборука



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
17.10.2024 «Яндекс Маркет» начал использовать автономные грузовики для доставки коммерческих грузов 1
30.09.2024 Аналитика hh.ru и «МТС Линк»: искусственный интеллект создает новые рабочие места и профессии 1
12.09.2024 «Яндекс Маркет» и «Лемана Про» запускают совместный проект по автоматизации складских процессов 2
13.03.2024 «Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — новую модель складского робота со встроенной нейросетью 4

Публикаций - 7, упоминаний - 12

Яндекс.Маркет и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 4
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