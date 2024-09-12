Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Ритейл Логистика Розница Техника
|

«Яндекс Маркет» и «Лемана Про» запускают совместный проект по автоматизации складских процессов

«Яндекс» и компания «Лемана Про» (ранее — «Леруа Мерлен») заключили стратегическое соглашение по автоматизации складских процессов. Теперь на складе «Северная звезда» в Зараменье ритейлер будет использовать роботов «Яндекс Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью такого сотрудничества «Лемана Про» планирует повысить эффективность и снизить стоимость складских операций, а также избавить работников от тяжелой и монотонной работы.

На складе «Лемана Про» уже появилась роборука-депалетайзер с искусственным интеллектом. Она разбирает палеты, на которых лежат коробки разных размеров, форм и веса, и складывает их на конвейер.

6.jpg

Яндекс
«Яндекс Маркет» и «Лемана Про» запускают совместный проект по автоматизации складских процессов

«Мы активно внедряем роботизацию в складские и логистические процессы. Это позволяет автоматизировать многие рутинные задачи, повысив при этом эффективность и скорость их выполнения. Внедрение роборуки – яркий тому пример. Ожидаем, что использование робота позволит снизить стоимость операций по депалетизации примерно на 40% и повысить их скорость до двух раз. В рамках нашего сотрудничества планируем также тестировать и внедрять других роботов», - отметил Василий Кузнецов, директор автоматизации цепей поставок «Лемана Про».

Это первое внедрение «умной» депалетизации в России и первое промышленное тестирование роборуки в сфере ритейла. В будущем компания планирует начать тестирование на складе робота «Пикера» с механическим щипковым захватом. Такой робот умеет поднимать небольшие предметы: например, строительные крепежи и другие мелкие детали.

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате
Техника

Для «Лемана Про» появление роборуки на складах — это расширение использования роботизированных систем в своих операционных процессах. В будущем на складах компании могут появиться и другие роботы «Яндекс Роботикс» (подразделение «Маркета»): роботы-инвентаризаторы Spectro, роботы-комплектовщики Dilectus, которые доставляют человеку товары (концепция good to person), а также новые роботы, которые закрывают конкретные потребности «Лемана Про».

«Яндекс» продолжает сотрудничать с другими российскими компаниями в области автоматизации складских процессов. Такой подход позволяет развивать и актуализировать технологии под текущие потребности бизнеса: ускорять процессы, снижать количество ошибок и повышать эффективность складских операций сетевых ритейлеров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Российский бизнес по-крупному разочаровался в облаках. Корпорации не хотят платить за чужую ИТ-инфраструктуру и строят свою

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Microsoft доигралась. Гигантская российская компания полностью отказывается от Windows и переводит 130 тыс. рабочих мест на отечественный Linux

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 4 41 мм: образец элегантности

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

IT ELEMENTS IT ELEMENTS

erid: LjN8KB2Dr

Рекламодатель: АО “Инфосистемы Джет”

ИНН/ОГРН: 7729058675/1027700121195

Сайт: https://jet.su/