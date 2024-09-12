«Яндекс Маркет» и «Лемана Про» запускают совместный проект по автоматизации складских процессов

«Яндекс» и компания «Лемана Про» (ранее — «Леруа Мерлен») заключили стратегическое соглашение по автоматизации складских процессов. Теперь на складе «Северная звезда» в Зараменье ритейлер будет использовать роботов «Яндекс Маркета». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

С помощью такого сотрудничества «Лемана Про» планирует повысить эффективность и снизить стоимость складских операций, а также избавить работников от тяжелой и монотонной работы.

На складе «Лемана Про» уже появилась роборука-депалетайзер с искусственным интеллектом. Она разбирает палеты, на которых лежат коробки разных размеров, форм и веса, и складывает их на конвейер.

«Мы активно внедряем роботизацию в складские и логистические процессы. Это позволяет автоматизировать многие рутинные задачи, повысив при этом эффективность и скорость их выполнения. Внедрение роборуки – яркий тому пример. Ожидаем, что использование робота позволит снизить стоимость операций по депалетизации примерно на 40% и повысить их скорость до двух раз. В рамках нашего сотрудничества планируем также тестировать и внедрять других роботов», - отметил Василий Кузнецов, директор автоматизации цепей поставок «Лемана Про».

Это первое внедрение «умной» депалетизации в России и первое промышленное тестирование роборуки в сфере ритейла. В будущем компания планирует начать тестирование на складе робота «Пикера» с механическим щипковым захватом. Такой робот умеет поднимать небольшие предметы: например, строительные крепежи и другие мелкие детали.

Для «Лемана Про» появление роборуки на складах — это расширение использования роботизированных систем в своих операционных процессах. В будущем на складах компании могут появиться и другие роботы «Яндекс Роботикс» (подразделение «Маркета»): роботы-инвентаризаторы Spectro, роботы-комплектовщики Dilectus, которые доставляют человеку товары (концепция good to person), а также новые роботы, которые закрывают конкретные потребности «Лемана Про».

«Яндекс» продолжает сотрудничать с другими российскими компаниями в области автоматизации складских процессов. Такой подход позволяет развивать и актуализировать технологии под текущие потребности бизнеса: ускорять процессы, снижать количество ошибок и повышать эффективность складских операций сетевых ритейлеров.