Разделы

Интернет E-commerce Цифровизация Электроника
|

«Яндекс Маркет» представил «Роборуку» — новую модель складского робота со встроенной нейросетью

«Яндекс Маркет» начал внедрять на своем «Cуперскладе» («Софьино-2») новую модель складского робота — «Роборуку». С ее помощью сервис планирует решать самые разные задачи — от разгрузки прибывшей партии товаров до их подготовки к отправке покупателям. «Роборука» поможет ускорить складские процессы и повысить качество их выполнения, а также избавит сотрудников от монотонной работы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Маркета».

В нового робота встроена самообучающаяся нейросеть «Яндекса». Разработчики компании обучают ее сравнивать любые предметы между собой, обобщать информацию о них и применять эти знания в разных обстоятельствах. Это называется робастность — способность модели машинного обучения сохранять качество работы при изменении входных данных. Например, если «Роборука» умеет брать письменную ручку, то сможет взять и карандаш или кисть, с которыми раньше никогда не имела дело. Это позволяет роботу взаимодействовать с новыми для него предметами без дополнительного обучения — и значит, выполнять множество складских задач на разных этапах.

Сейчас «Маркет» тестирует «Роборуку» на «Суперскладе»: она поднимает с конвейера коробки разных размеров, форм, веса и раскладывает на соответствующие палеты, и наоборот, — разбирает их. С «Роборукой» скорость сборки одной палеты в среднем увеличивается в два раза. Благодаря этому сервис сможет быстрее принимать и обрабатывать на складе товары от продавцов, а покупатели будут быстрее получать заказы.

yandex412_700.jpg
«Яндекс Маркет» начал внедрять на своем «Cуперскладе» новую модель складского робота «Роборуку»

В будущем «Маркет» также планирует использовать робота для сортировки товаров перед их упаковкой: «Роборука» будет брать небольшие вещи, например помаду, джинсы или авторучку, и класть в коробку, которую затем отправят покупателю.

Школа жизни для айтишников: Академия Лиги Цифровой Экономики помогает расти экспертам компании
Бизнес

На «Cуперскладе» «Маркета» есть отдельная зона, где роботы сервиса действуют по принципу goods to person (с англ. — товары к человеку). В этой зоне отрабатываются роевые технологии. Например, несколько роботов Dilectus совместно выполняют задачи по комплектации заказов: берут контейнеры с товарами со стеллажей в зоне хранения, перемещает в зону комплектации и обратно. Помимо Роборуки и Dilectus, у Маркета на складах уже есть своя система управления конвейером и другие модели собственных роботов. Инвентаризатор Spectro сканирует палеты с товарами, а Motus развозит тяжелые грузы по складу.

«Софьино-2» — это складской объект площадью 40 тыс. кв. м, который находится рядом с основным логистическим центром «Маркета» в Подмосковье. Пространство состоит из фулфилмент-центра и зон специального хранения, например зоны с особым температурным режимом и зоны для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Микросхемы собираются резко подорожать по всему миру: на родине TSMC растут цены на электричество

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Выставлен на продажу завод-банкрот, производящий электроприборы для авиации и космоса

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие экшн-камеры: хиты продаж

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы
Показать еще