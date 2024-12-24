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Потапенко Илья



24.12.2024 Каждый седьмой соискатель не включает камеру во время онлайн-собеседования 1
24.12.2024 «МТС Линк»: каждый седьмой соискатель не включает камеру во время онлайн-собеседования 1
30.09.2024 Аналитика hh.ru и «МТС Линк»: искусственный интеллект создает новые рабочие места и профессии 1
24.09.2024 Топ-менеджеры «МТС Линк» включены в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» 1
28.03.2024 Только 5% российских компаний используют ИИ в процессе найма сотрудников 1
03.11.2023 hh.ru и МТС Линк: в России растет доля вакансий с удаленным и гибридным режимом работы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Потапенко Илья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
Telegram Group 1983 1
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HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 3
Superjob - Суперджоб 503 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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