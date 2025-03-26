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МТС Экосистема МТС МТС ИИ MTS AI Cotype LLM MTS AI Chat Большая языковая модель

Cotype Light может использоваться в архивах, библиотеках, в государственных и частных организациях — везде, где есть потребность в обработке информации и анализе документов. Например, с помощью большой языковой модели можно ускорить обработку заявлений в государственные органы.


26.03.2025 МТС внедрила искусстве­нный интеллект для создания уникальных описаний к спектаклям билетной витрины 1
11.02.2025 MTS AI разработала семь ИИ-сервисов для банковской сферы 1
16.10.2024 MTS AI создала ИИ-помощника для банковских сотрудников 1
10.10.2024 Как ИИ увеличивает производительность программистов, менеджеров и операторов колл-центров 1
07.10.2024 MTS AI и «ВижнСервис» представили корпоративную систему для управления записями встреч Max 1
27.09.2024 MTS AI и Arenadata внедрят генеративный ИИ в платформу управления данными для бизнеса 1
13.09.2024 Завершено расширение Технологической песочницы АФТ инфраструктурой параллельных вычислений 1
10.09.2024 МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей 2
10.09.2024 Искусственный интеллект МТС заговорил на татарском языке 3
10.09.2024 МТS AI научила свою большую языковую модель общаться на татарском языке 3
10.09.2024 ИИ-облако МТС Web Services поможет новосибирскому бизнесу внедрить искусственный интеллект в работу 1
28.08.2024 MTS AI представил обновленную LLM Cotype Pro с низким потреблением вычислительных мощностей 2
07.06.2024 MTS AI запустила речевую аналитику с LLM для центров обслуживания клиентов 2
23.05.2024 «К2Тех» и MTS AI объединяют усилия для внедрения генеративного ИИ в бизнес-процессы крупных компаний 3
08.05.2024 ГК Softline начинает партнерство с разработчиком российских ИИ-решений MTS AI 1
25.03.2024 Компания «Синимекс» и MTS AI стали партнерами 1
21.02.2024 MTS AI создала большую языковую модель для корпоративного сектора 1

Публикаций - 17, упоминаний - 26

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 83 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12951 15
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 92 2
Softline - Софтлайн 2888 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 335 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 130 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 193 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Softline - R.Partner - Хабэко-Партнер - Безопасные дороги ЕАО - Ланит-Партнёр 46 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 102 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
К2Тех 144 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 250 1
Softline - Sl Soft - Цитрос - Citros 74 1
Neutronix - ВижнСервис 1 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 248 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14124 16
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 286 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51636 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4365 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10413 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30115 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6920 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3809 5
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 855 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 401 5
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2015 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11555 4
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 290 4
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3166 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28228 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19977 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4060 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12113 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4068 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2906 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8189 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5362 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5501 2
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 62 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12675 2
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ММБ - малый бизнес и микробизнес 978 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 932 1
Бухгалтерия - Эскроу-счёт - escrow - специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств 76 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6211 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 697 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 176 1
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