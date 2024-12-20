Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Белозеров Олег



20.12.2024 Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование 1
07.10.2022 Минцифры: Готовится доработка «1С», чтобы крупный бизнес мог мигрировать с SAP 1
27.09.2022 Сергей Висленев назначен генеральным директором ООО «Инновационная мобильность» 1
16.06.2022 VK и РЖД заключили партнерство в области цифровой трансформации 2
12.02.2022 Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники 1
10.12.2021 «Ростелеком» и РЖД будут сотрудничать в сферах кибербезопасности и технологических сетей связи 2
21.06.2021 Дмитрий Чернышенко: к 2024 году минимум 70% закупок ИТ-продукции в госкомпаниях должно приходиться на отечественное ПО 1
09.06.2021 В России заработала первая линия квантовой связи 1
04.06.2021 Новгородская область и РЖД планируют сотрудничать в высокотехнологичной сфере квантовых коммуникаций 1
03.06.2021 РЖД и «Ростелеком» будут сотрудничать в развитии квантовых коммуникаций 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1
01.02.2021 Минцифры России поддержит цифровизацию РЖД в рамках программы льготного кредитования 1
18.09.2020 Искусственный интеллект оставит без работы маневровых диспетчеров РЖД 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 1
09.04.2020 На что будут потрачены миллиарды, выделенные на цифровизацию РЖД 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
13.01.2020 РЖД потратит 25 миллиардов на квантовые сети 1
04.12.2019 «Кодекс» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов 1
14.08.2019 РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных 1
21.03.2019 В России утвержден план строительства «цифровой железной дороги» 1
03.12.2018 Системы «Кодекс» и «Техэксперт» подтвердили совместимость с «РЕД ОС» 1
29.11.2018 «РЖД», «ТрансТелеКом» и ВТБ разработают Единую транспортную карту 1
21.11.2018 РЖД потратит на цифровизацию 150 миллиардов 2
18.12.2017 Путин распорядился перевести РЖД на отечественный софт 1
28.07.2014 В Крыму построят технопарк на деньги казанского Иннополиса 1
25.05.2010 Резонансный мост признан метеозависимым 1
21.05.2010 Резонансный мост через Волгу оказался "в полном порядке" 1
01.10.2007 СМИ и безопасность дорожного движения 2

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Белозеров Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 7
Yandex - Яндекс 7340 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
8213 3
Ред Софт - Red Soft 700 2
Acronis - Акронис 448 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
Техэксперт 10 2
SAP SE 5277 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 2
QRate - КуРэйт 30 2
РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
Blink 39 1
Google LLC 11775 1
Галактика - Корпорация 1467 1
Информсвязь сервис 4 1
ТТК Связь 9 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 1
Транссеть 6 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
РЖД Технологии - RZD Digital 23 1
СМАРТС Кванттелеком 4 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 42 1
Амикон 12 1
Беспилотные авиационные системы 48 1
ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 112 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 49 1
МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 74 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 21
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
ГПБ - Газпромбанк 1084 2
Почта России ПАО 2112 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - Вайлдберриз - Ягодки 644 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 1
Иннополис ОАО 10 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
РЖД - РЖДП - Росжелдорпроект - Нижегороджелдорпроект НПИ - Нижегородский проектный институт - Желдорпроект Поволжья - Самарский проектно-изыскательский институт - Иркутскжелдорпроект 14 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 48 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Unsplash 764 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 11
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 151 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Федеральное собрание Российской Федерации 303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
ОЭЗ ОАО - Особые экономические зоны 17 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
Единая Россия - Политическая партия 293 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12512 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5030 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 491 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 94 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 584 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 284 1
Linux OS 9937 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Цифровая логистика - ЭТП ГП - Электронная торговая площадка Грузовые перевозки 10 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
Google Chrome - браузер 1561 1
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Apple macOS 2059 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
Microsoft Windows 15657 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
StatCounter 395 1
Apple Safari - браузер 853 1
Mozilla Firefox - браузер 1889 1
Vivaldi - Браузер 92 1
Opera Browser - Браузер 1021 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 186 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 81 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
ТТК EurasiaHighway DWDM трансконтинентальная магистраль 24 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 11 1
Яндекс.Маркет 937 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
СалютДевайсы - GigaChat 190 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Путин Владимир 3171 6
Чаркин Евгений 296 5
Акимов Максим 187 4
Осеевский Михаил 315 4
Шадаев Максут 1008 4
Чернышенко Дмитрий 565 4
Медведев Дмитрий 1654 4
Мантуров Денис 106 3
Рустамов Рустам 412 2
Белоусов Сергей 241 2
Львовский Александр 6 2
Курочкин Юрий 15 2
Лукин Михаил 15 2
Мишустин Михаил 676 2
Белоусов Андрей 140 2
Силуанов Антон 66 2
Борисов Юрий 116 2
Шувалов Игорь 82 2
Григоренко Дмитрий 72 2
Паршин Максим 316 2
Левитин Игорь 35 2
Ковнир Евгений 75 1
Бибикова Елена 2 1
Греф Герман 419 1
Собянин Сергей 382 1
Добродеев Борис 95 1
Чемезов Сергей 142 1
Кравцов Роман 83 1
Песков Дмитрий 106 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Ефимов Владимир 144 1
Дворкович Аркадий 210 1
Бунина Елена 35 1
Лихачев Алексей 44 1
Шохин Александр 32 1
Иванов Андрей 55 1
Вексельберг Виктор 153 1
Ливинский Павел 10 1
Егоров Даниил 23 1
Орешкин Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Европа 21767 2
Канада 4881 2
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 2
Азия - Азиатский регион 5528 1
Япония 13282 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Китай - Тайвань 3984 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Монголия 347 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Россия - ЮФО - Севастополь 540 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 126 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 352 1
Украина 7608 1
Израиль 2730 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 12
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 4
Энергетика - Energy - Energetically 5085 4
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 128 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Аренда 2416 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 2
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 120 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 305 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
РАН - Российская академия наук 1870 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
Россия зовёт! - инвестиционный форум 1 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще