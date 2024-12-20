Белозеров Олег
Белозеров Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|Единая Россия - Политическая партия 293 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 41 1
|Путин Владимир 3171 6
|Чаркин Евгений 296 5
|Акимов Максим 187 4
|Осеевский Михаил 315 4
|Шадаев Максут 1008 4
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Медведев Дмитрий 1654 4
|Мантуров Денис 106 3
|Рустамов Рустам 412 2
|Белоусов Сергей 241 2
|Львовский Александр 6 2
|Курочкин Юрий 15 2
|Лукин Михаил 15 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Силуанов Антон 66 2
|Борисов Юрий 116 2
|Шувалов Игорь 82 2
|Григоренко Дмитрий 72 2
|Паршин Максим 316 2
|Левитин Игорь 35 2
|Ковнир Евгений 75 1
|Бибикова Елена 2 1
|Греф Герман 419 1
|Собянин Сергей 382 1
|Добродеев Борис 95 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Кравцов Роман 83 1
|Песков Дмитрий 106 1
|Дмитриев Кирилл 108 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Бунина Елена 35 1
|Лихачев Алексей 44 1
|Шохин Александр 32 1
|Иванов Андрей 55 1
|Вексельберг Виктор 153 1
|Ливинский Павел 10 1
|Егоров Даниил 23 1
|Орешкин Михаил 2 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
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