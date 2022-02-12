Россия на пороге нового грандиозного нацпроекта в сфере радиоэлектроники

В России может появиться новый нацпроект по поддержке и развитию отечественной радиоэлектроники, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Будущее данной сферы обсуждалось в рамках специальной стратегической сессии, насчитывавшей около 300 участников – представителей госаппарата, сферы электроники, ИТ-отрасли и компаний из других областей. Все они должны подготовить свои предложения по развитию электроники и озвучить их на следующих стратегических сессиях.

Российская электроника получит господдержку

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил о возможном появлении в России нового полноценного национального проекта в сфере отечественной радиоэлектроники. Об этом CNews сообщили представители аппарата Чернышенко.

О потенциальном новом нацпроекте Чернышенко заявил в ходе стратегической видеоконференции по развитию данной промышленности. Мы не исключаем, что у нас будет новый национальный проект в сфере радиоэлектроники», – сказал он.

В конференции принял участие и вице-премьер России Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, радиоэлектронику, микроэлектронику и ряд других сфер. Юрий Борисов занимает свою должность с мая 2018 г., сохранив ее при последнем формировании Правительства в начале 2020 г. Со стороны государства в мероприятии также участвовали глава Минцифры Максут Шадаев и министр промышленности Денис Мантуров. ИТ-сферу представляли, в частности президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и основатель «Яндекса» Аркадий Волож.

Среди участников были и сотрудники компаний, с информационными технологиями и электроникой связанных опосредованно. Это, к примеру, председатель правления РЖД Олег Белозеров и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когорин.

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В общей сложности в видеоконференции было задействовано около 300 человек, включая представителей около 100 компаний, занимающихся разработкой и производством радиоэлектроники.

Нацпроект, покрытый тайной

В ходе видеоконференцсвязи Дмитрий Чернышенко не стал уточнять, о каком именно нацпроекте в сфере радиоэлектроники идет речь. В частности, не были раскрыты ни его цели, ни сроки запуска или реализации.

Также пока нет информации, входит ли данный нацпроект в состав национальной программы «Цифровая экономика». В этом случае возникает вопрос финансирования – есть вероятность, что средства на его реализацию будут выделены из бюджетов других проектов в составе нацпрограммы.

Редакция CNews обратилась с этими вопросами в Минцифры и аппарат Дмитрия Чернышенко и ожидает ответа.

Не исключено, что для реализации нового нацпроекта потребуется внедрение дополнительных мер господдержки отрасли, как это было с ИТ-сферой, для которой в настоящее время принято два пакета мер поддержки и, по всей видимости, готовится третий.

Цель мероприятия

Как сообщил CNews замглавы Минцифры Андрей Заренин, стратегическая конференция преследовала несколько второстепенных и одну основную цель. «Цель стратсессии – определить основные направления развития индустрии, там, где мы можем максимизировать результат и эффекты исходя из наших возможностей и ресурсов, договориться о единой системе управления отраслью, которая является основой и буквально пронизывает все другие отрасли», – сообщил он.

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Андрей Заренин подчеркнул, что в настоящее время «нет единого центра принятия решений», и добавил, что сейчас «крайне важно вовлечь в эту работу всех основных потребителей».

В ходе мероприятия участники обсуждали в первую очередь развитие спроса на российскую электронику и выработку новых мер поддержки данной отрасли в дополнение к уже имеющимся. Попутно были сформулированы основные приоритеты и задачи, поставленные перед государством и отраслью радиоэлектроники.

Со слов Юрия Борисова, в числе приоритетных направлений развития отрасли является переход объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на импортонезависимые отечественные программно-аппаратные решения. К объектам КИИ относятся критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ. В свою очередь, субъекты КИИ – это различные госорганизации, а также юрлица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей. В перечень входят сферы транспорта, телекоммуникаций, банковская отрасль, атомная энергетика, ТЭК, здравоохранение, наука, металлургия, а также оборонная, ракетно-космическая и химическая промышленности.

Стратегических сессий будет больше

Представители аппарата Дмитрия Чернышенко сообщили CNews, что конференций, подобных этой, будет еще несколько. С их слов, в рамках серии таких мероприятий, в которых участвуют представители сферы радиоэлектроники, «важно выйти на конкретный пакет предложений, актуальный с точки зрения текущей ситуации в сфере импортозамещения и стоящих перед страной новых экономических задач».

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Во время этих сессий следует уделять особое внимание «ключевым векторам формирования спроса на внутреннем и внешнем рынках». «После рассмотрения итоговый документ будет представлен председателю Правительства», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили CNews представители аппарата Чернышенко, стратегических сессий будет еще как минимум четыре. К каждой из них участники, разделенные на 19 отдельных тематических групп (навигационные приборы, медицинская электроника, интеллектуальные транспортные системы, программно-аппаратные комплексы в сфере искусственного интеллекта и больших данных и т.д.), должны будут подготовить свои предложения по дальнейшему развитию российской электронной промышленности. На это у них есть ровно шесть недель.

«Пока мы не завершим работу в рабочих группах – рано говорить о форме реализации – это зависит от амбиций участников, но надеемся, что мы поставим очень амбициозные, тяжелые, но достижимые цели», – сообщил CNews Андрей Заренин. «Как звучало на сессии, Россия должна занять место в мировой цепочке создания ценности в радиоэлектронике, участвовать в ключевых этапах создания продуктов и создавать и экспортировать свою экосистему от дизайна до цифровых платформ», – подытожил он.