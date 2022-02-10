Технологическим компаниям России дадут налоговые льготы

Михаил Мишустин озвучил инициативу Правительства по возрождению льгот для технологических компаний. Они смогут не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности в течение трех лет (крупный бизнес) или пяти лет (малый и средний бизнес). Подобная мера вводилась еще в 2018 г. и действовала на протяжении двух лет.

Новые льготы для ИТ-сферы

Правительство России намерено обеспечить российские технологические компании новыми льготами. Об этом в рамках заседания Правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Со слов главы Правительства, рассчитывать на преференции смогут далеко не все технологические компании. Они будут распространяться лишь на тех из них, кто регулярно вкладывается в научные исследования, поддерживает стартапы, а также внедряет инновации.

Также стало известно, что срок действия льготного режима для разных компаний тоже будет разным. Для представителей крупного бизнеса он составит три года, а малые и средние предприятия смогут рассчитывать на пять лет.

Михаил Мишустин отметил, что компании, удовлетворяющие условиям, смогут «не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года (2022 г. – прим. CNews). Он добавил, что соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

Вторая попытка

Инициатива, озвученная Михаилом Мишустиным, сама по себе не нова. Аналогичный шаг власти сделали в 2018 г., о чем премьер-министр упомянул на заседании Правительства.

Михаил Мишустин заострил внимание на увеличении сроков действия льгот

Предыдущий льготный режим действовал ровно два года и закончился в 2020 г. Мишустин отметил, что льгота «даже за такой небольшой период помогла повысить уровень защиты интересов российских правообладателей».

Почему власти не стали продлевать действие режима в 2020 г., глава Правительства уточнять не стал. Вместо этого он сказал, что государство теперь не просто возобновляет льготный режим, но и увеличивает срок его действия.

Мишустин подчеркнул, что все это делается, чтобы «все предприниматели успели оформить свои права и таким образом повысили объем нематериальных активов российских компаний». Это сделает компании «более привлекательными для инвесторов, для выхода на внешние рынки», – добавил премьер-министр.

Поддержка за поддержкой

ИТ-сфера является одной из самых поддерживаемых отраслей в России. Власти чуть ли не каждый месяц предлагают все новые и новые способы помощи ИТ-компаниям. Например, в январе 2022 г. у ИТ-стартапов появилась возможность получать компенсации расходов на облачные сервисы.

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Инициатива поступила от российского Минцифры. Замглавы ведомства Максим Паршин подчеркнул, что данная мера, во-первых, станет для стартапов еще одним стимулом для развития, во-вторых, обеспечит поддержкой отечественную индустрию облачных технологий и вычислений.

Со слов Максима Паршина, данная инициатива может стать частью третьего пакета мер поддержки российской ИТ-отрасли со стороны государства. Работа над ним еще ведется, сроки принятия неизвестны.

В декабре 2021 г. Минэкономики подготовило правила поддержки технологических компаний для доработки их продуктов под требования крупных корпораций-заказчиков. CNews писал, что такие компании смогут рассчитывать на субсидии в размере до 250 млн руб. в ближайшие три года. Эти деньги они смогут потратить на «доращивание» проектов из области искусственного интеллекта, интернета вещей, 5G и т. д. Однако совсем небольшие компании на эту меру поддержки могут не рассчитывать – она заявлена для предприятий с выручкой от 500 млн руб. и до 10 млрд руб. в год.

В октябре 2021 г. была озвучена инициатива по созданию в России фонда для разработки ПО с открытым исходным кодом. О планах создания Russian Open Source Foundation, некоммерческой организации (НКО) или фонда для развития софта с открытым исходным кодом заявил глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух. Согласно его задумке, финансироваться фонд будет за счет федерального бюджета, а также средств институтов развития, госкорпораций, госкомпаний и частных вложений.

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Наконец, в сентябре 2021 г. власти утвердили второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли. Это гигантский перечень из 62 мероприятий, основная часть которых (42 шт.) направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в ряде сегментов, в том числе «решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы, цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере информационной безопасности».

Цель оставшихся 20 инициатив – это 20 выравнивание условий ведения бизнеса в России для зарубежных и российских ИТ-компаний, стимулирование импортозмещения и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках. Первый пакет мер поддержки ИТ-сферы, как сообщал CNews, власти сформировали еще в апреле 2020 г. Он был далеко не таким обширным, и в него вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.