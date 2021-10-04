В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом

В России предлагают создать некоммерческий фонд для развития софта с открытым кодом. Создатели планируют привлечь Сбербанк, «Яндекс», ВТБ, Mail.ru Group.

Создание фонда

ИТ-сообщество предложило открыть в России фонд для создания софта с открытым кодом. В рамках конгломерата планируется объединиться разработчикам софта из Сбербанка, «Яндекса» и еще ряда ИТ-компаний. О планах создания Russian Open Source Foundation, некоммерческой организации (НКО) или фонда для развития софта с открытым кодом (Open Source) 1 октября 2021 г. заявил Илья Массух, глава центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий на Russia Open Source Summit, сообщает РБК. По словам Массуха, собрать игроков рынка для НКО планируется до 1 ноября 2021 г. Кроме Сбербанка и «Яндекса» планируется привлечь ВТБ, Mail.ru Group, Postgres Professional и Arenadata.

Планируется, что финансирование будет проводиться за счет бюджета России, средств институтов развития, госкорпораций, госкомпаний и частных инвестиций. Сроки принятия стратегии и объем финансирования пока не указываются. Ведется обсуждение: должен ли быть проект самостоятельным документом или стать частью стратегии развития ИТ-отрасли вообще. Минцифры, по словам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, «готово обсуждать формы участия государственных институтов».

Задачи Russian Open Source Foundation

Согласно проекту стратегии, организация должна будет координировать деятельность сообществ разработчиков, образовательных и научных организаций. НКО должна участвовать в разработке плана мероприятий по реализации стратегии: определять показатели эффективности, мониторить ее выполнение. Также функциями Russian Open Source Foundation станет обеспечение грантовой поддержки разработки подобного софта, представление российских сообществ открытого ПО в переговорах с международными общественными организациями в этой области. Предполагается, что организация будет оператором отечественного репозитория или зеркал крупнейших зарубежных.

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Сегодня существует множество проектов open source, однако большая часть из них спонсируются коммерческими компаниями (Intel, Huawei, Microsoft, Oracle, SAP). В отличие от них, Russian Open Source Foundation заявлен как некоммерческая организация.

Максим Паршин отметил, что в России особенно актуальна задача обеспечить безопасность и эффективность продуктов open source, поскольку государство их активно потребляет. «В рамках государственных и муниципальных закупок создается огромное количество строк кода. Часто госзаказчики изобретают велосипед, то есть создают то, что ранее уже было разработано», — говорит Паршин. По его мнению, большая часть кода должна распространяться по открытой лицензии и быть доступной в публичных репозиториях, то есть хранилищах открытого кода, и быть обязательной к использованию другими органами власти.

Согласно проекту стратегии, государственные и образовательные организации должны отдавать предпочтение открытым форматам и протоколам в информационных системах, их необходимо применять при реализации проектов цифровой трансформации наряду с существующим отечественным ПО.

Однако пока не все представители компаний дали четкий ответ по поводу участия в создании фонда. Например, представитель ВТБ подтвердил РБК, что группа «планирует стать участником Russian Open Source Foundation», а по словам гендиректора и управляющего партнера Arenadata Сергея Золотарева, компания давно выступала за создание такой ассоциации в России и планирует принять «самое активное участие в ее работе».

Меры поддержки

Меры поддержки разработок на основе открытого кода Минцифры включило во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, утвержденный председателем Правительства Михаилом Мишустиным. В федеральный проект «Цифровые технологии» предложили создать российскую платформу open-source и разработать программу стимулирования участия отечественных ИТ-компаний в международных альянсах Open Source. Правительство ожидает к 2024 г. обеспечение увеличения объема контрибуции отечественных ИТ-компаний в альянсах open-source до 10% с сохранением доступа к ключевым решениям, обеспечивающим возможность повторного использования алгоритмов и решений, в том числе разработанных по заказу государственных органов. «В настоящий момент значительная часть продуктов в реестре российского ПО создано с использованием открытого кода. Радикального пересмотра принципов включения в реестр не планируется», — сообщил CNews Максим Паршин.

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«Сейчас обсуждаются механизмы интеграции двух реестров — ПО и радиоэлектронной продукции. Необходимо определить классы ПО, которые в приоритетном порядке должны быть совместимы с теми или иными позициями из реестра радиоэлектронной продукции. Это нужно делать совместно с правообладателями ПО и разработчиками "железа", понимая ресурсы, которые потребуются для доработки софта в целях обеспечения такой совместимости и источники этих средств», — добавил чиновник.

Открытое ПО в других странах

Открытое ПО, то есть софт, распространяемый на условиях свободного лицензионного договора, когда пользователь имеет доступ к исходному коду программы для его изучения или переработки, уже несколько лет поддерживают власти США и Китая. В июне 2021 г. Prc.today сообщал об опросе, проведенном ассоциированным с MIIT аналитическим центром China Academy for Information and Communications Technology. Согласно этому опросу, 87,4% китайских фирм используют технологии с ОИК. Особенно большой вклад в развитие проектов для платформ с ОИК внесли крупные технологические компании Xiaomi, Bytedance и JD.

По словам Дианы Потокиной, начальника отдела разработки программного обеспечения Linagora Groupe и гендиректора «Линагора рус», несмотря на то что большинство основных фондов свободного программного обеспечения, таких как Apache Foundation, независимы от американского правительства, оно активно вмешивается в дела сообществ. «В Китае это еще более организовано правительством, которое с начала 2000-х дублировало крупные американские фонды в своем интернете. В основном благодаря им был построен успех китайских цифровых гигантов», — сообщает Потокина. По ее словам, ЕС также рассматривает возможность создания подобной инициативы в рамках следующего председательства Франции с января 2022 г.