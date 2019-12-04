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«Кодекс» и «Ред софт» подтвердили совместимость продуктов

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Ред софт» и «Кодекс» в рамках технологического партнерства провели тестирование на совместимость своих продуктов. Разработчики подтвердили корректность работы справочных систем «Кодекс» и «Техэксперт» (производства «Кодекс») на операционной системе РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости.

ПСС «Кодекс» и «Техэксперт» – это современные умные системы, содержащие более 40 млн. нормативно-правовых и нормативно-технических документов, уникальные сервисы, услуги и готовые решения для специалистов. Системы идеально подойдут для юристов, бухгалтеров, кадровых специалистов, работникам органов власти, а также специалистам производственных подразделений предприятий основных отраслей экономики: энергетики, нефтегазовой промышленности, строительства, машиностроения, связи и других.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Наша цель – предложить заказчику оптимальную среду для решения его задач. Мы регулярно проводим тестирование продуктов партнеров на РЕД ОС, которая уже зарекомендовала себя на российском рынке как операционная система с большим количеством подтвержденных совместимостей. Результаты сотрудничества с «Кодекс» несомненно укрепляют этот статус», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Программные решения для профессионалов должны отвечать высочайшим требованиям работоспособности. Укрепление сотрудничества с «Ред софт» позволяет нам сохранять высокий уровень качества и создавать ПО для более широкого круга российских предприятий. Таким образом, пользователи «Кодекс» и «Техэксперт» на РЕД ОС могут быть уверены в результатах своей работы» – отметил директор департамента программных технологий «Кодекс» Олег Белозеров.

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