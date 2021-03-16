«Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей

Из компании «Транстелеком» (ТТК) в отдельную структуру «ТТК-Связь» выделен розничный бизнес с возможностью его дальнейшей продажи. Аналитики оценивают данный актив в 15-20 млрд руб.

«Транстелеком» выделяет розничный бизнес

Из телекоммуникационного оператора «Транстелеком» (ТТК) выделяется в отдельную компанию «ТТК-Связь» розничный бизнес (B2C). Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

По словам Веры Евсегнеевой, начальника департамента по управлению дочерними и зависимыми обществами «Российских железных дорог» (РЖД), владельца ТТК, реорганизация компании была завершена в феврале 2021 г.

«Надо понимать, что развитие B2C не является стратегическим сегментом для холдинга, при этом есть разные регионы присутствия компании, в том числе где, например, других операторов нет, - отметила отметила Вера Евсегнеева. - И эту социальную функцию РЖД никогда не отодвигают на задний план».

В то же время заместитель гендиректора РЖД Александр Плутник прокомментировал, что финальное решение о возможности продажи «ТТК-Связи» будет принято в 2021 г.

Из «Транстелекома» в отдельную структуру «ТТК-Связь» выделен розничный бизнес с возможностью его дальнейшей продажи

«Сценарии разные, условия возможной продажи будем обсуждать с советом директоров, - подчеркнул Александр Плутник. - От продажи самого «Транстелекома» пока отказались. ТТК - очень хорошо структурированная компания, участвующая во всех наших процессах цифровизации и цифровой трансформации».

Оценка аналитика

Гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов считает, ТТК сможет выручить за продаваемый актив не менее 15-20 млрд руб. «Итоговая стоимость будет зависеть от того, какая часть городской инфраструктуры войдёт в компанию,- отметил Анкилов. – При этом рисков в такой сделки я не вижу - у РЖД и ТТК сохранится инфраструктура, необходимая для функционирования «Российских железных дорог»,- заявил Константин Анкилов.

О компании «Транстелеком»

«Транстелеком» создавался в конце 1990-х годов как магистральный провайдер, чья сеть была проложена вдоль железнодорожных путей. В конце 2000-х годов компания стала инвестировать в сети последней мили в регионах. В связи с этим в 2011 г. был проведен ребрендинг оператора.

Весной 2019 г. газета «Коммерсант» писала, что проект стратегии ТТК до 2025 г. предусматривает продажу бизнеса компании по предоставлению интернет-доступа в сегменте B2C. Издание писало об этом, ссылаясь на письмо гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров РЖД, вице-премьеру Правительства России Максиму Акимову.

Сама компания оценивает размер своей абонентской базы в B2C-сегменте в 1,9 млн. В то же время «Коммерсант», ссылаясь на внутренние документы компании, указывал более скромные цифры: 900 тыс. абонентов широкополосного доступа в интернет и 400 тыс. абонентов платного телевидения.