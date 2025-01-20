ТТК Связь
ООО «ТТК-Связь» (бренд ТТК) – дочернее предприятие АО «Компания ТрансТелеКом». Оказывает услуги связи абонентам – физическим лицам, а также юридическим лицам сегмента малого и среднего предпринимательства. Компания предоставляет спектр сервисов, среди которых доступ в интернет, кабельное и интерактивное телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь, в более чем 300 городах и населенных пунктах России.
ТТК Связь и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1903 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
|Google Android 13994 2
|Apple iOS 7809 2
|Microsoft Windows 15656 1
|Apple macOS 2058 1
|Ершов Андрей 50 3
|Базылев Артем 2 2
|Белозеров Олег 28 1
|Акимов Максим 187 1
|Васильев Евгений 119 1
|Анкилов Константин 106 1
|Кравцов Роман 83 1
|Плутник Александр 3 1
|Евсегнеева Вера 1 1
|Соловьев Виталий 36 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
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