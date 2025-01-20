ООО «ТТК-Связь» (бренд ТТК) – дочернее предприятие АО «Компания ТрансТелеКом». Оказывает услуги связи абонентам – физическим лицам, а также юридическим лицам сегмента малого и среднего предпринимательства. Компания предоставляет спектр сервисов, среди которых доступ в интернет, кабельное и интерактивное телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь, в более чем 300 городах и населенных пунктах России.