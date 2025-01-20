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ТТК Связь


ООО «ТТК-Связь» (бренд ТТК) – дочернее предприятие АО «Компания ТрансТелеКом». Оказывает услуги связи абонентам – физическим лицам, а также юридическим лицам сегмента малого и среднего предпринимательства. Компания предоставляет спектр сервисов, среди которых доступ в интернет, кабельное и интерактивное телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь, в более чем 300 городах и населенных пунктах России.


20.01.2025 Компания ТТК модернизировала сеть в Иркутске и Ангарске 1
20.09.2024 Вячеслав Касымов назначен генеральным директором ООО «ТТК-Связь» 4
14.03.2024 ТТК запустил новую услугу AdGuard 1
27.02.2024 ТТК провел модернизацию сетей в Ростовской области 2
15.02.2024 ТТК провела модернизацию сетей в Забайкальском крае 1
31.01.2024 ТТК запустил личный кабинет абонента в формате приложения 1
31.03.2023 Андрей Ершов возглавил дочернее предприятие компании «Транстелеком», занятое розничным бизнесом 4
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
16.03.2021 «Транстелеком» продает розничный бизнес за десятки миллиардов рублей 1

Публикаций - 9, упоминаний - 16

ТТК Связь и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Ростелеком 9699 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
ТТК Западная Сибирь макрорегион - ТТК Байкал - ТТК Зап-СибТрансТелеком 39 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
ТТК Сибирь макрорегион - СибТрансТелеКом - ТТК Новосибирск 34 1
Т1 Консалтинг - Техносерв менеджмент 6 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 1
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
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Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1412 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1014 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 1
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