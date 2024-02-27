ТТК провел модернизацию сетей в Ростовской области

Федеральный оператор связи компания ТТК провела модернизацию технической инфраструктуры в Ростовской области. Это позволило повысить надежность и стабильность работы сети в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Волгодонске и других городах области. Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Специалисты макрорегиона Кавказ Компании ТТК предприняли целый ряд действий для повышения надежности и стабильности сервисов. Произведена замена сотен аккумуляторных батарей на узлах агрегации и опорных узлах сети. Это позволило продлить срок автономной работы оборудования в случае отключения внешнего энергоснабжения узла связи. На сети установлено оборудование российского производства, что позволяет решать задачи импортозамещения и получения, в случае необходимости, своевременной технической поддержки от производителей оборудования. Модернизированы десятки опорных узлов, заменены коммутаторы на российские и более производительные: это позволило увеличить канальную емкость и создало условия для быстрого расширения без замены дорогостоящего оборудования. Также технические специалисты увеличили емкость резервных каналов в Волгодонске.

«Мы также планируем продолжать комплексную работу по обновлению инфраструктуры и в дальнейшем. На текущий год запланирована модернизация оборудования: коммутаторов, аккумуляторных батарей, а также меры по повышению надежности магистральной сети связи», — сказал директор макрорегиона Кавказ Компании «ТТК-Связь» Виталий Соловьев.

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ООО «ТТК-Связь» (бренд ТТК) — дочернее предприятие АО «Компания ТрансТелеКом». Оказывает услуги связи абонентам — физическим лицам, а также юридическим лицам сегмента малого и среднего предпринимательства. Компания предоставляет широкий спектр сервисов, среди которых доступ в интернет, кабельное и интерактивное телевидение, мобильная и фиксированная телефонная связь, в более чем 300 городах и населенных пунктах России.