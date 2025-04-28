Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Россия ЦФО Владимирская область Муромский район Муром

Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром

СОБЫТИЯ


28.04.2025 Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС»

здравоохранения Владимирской области Игоря Москаленко, в середине 2023 г. Минздрав региона поставил задачу — оснастить современным оборудованием и импортонезависимым ПО строящуюся детскую поликлинику Мурома, находящейся в ведомстве Муромской районной детской больнице (ГБУЗ ВО МРДБ). Поиск и внедрение российского решения был продиктован новыми требованиями нормативно-правовой базы, исключающ
11.03.2024 МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром

, деревни Никольское Судогодского района, Троицко-Колычево и Гусек Селивановского района, Березовка Муромского района. Также компания дополнительно прокачала сеть в этих районах на всем протяже
19.12.2023 МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России

ректор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин. Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет во всем Муроме, по трассе М7 «Волга» на въезде во Владимир со стороны Москвы, на выезде в направлении
07.07.2023 МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о «прокачке» сети в Муроме к запуску популярных речных экскурсионных маршрутов Муром-Нижний Новгород, по которым

04.06.2015 ТТК предоставил каналы связи больнице РЖД в Муроме

Компания ТТК сообщила о предоставлении каналов передачи данных больнице РЖД в Муроме Владимирской области. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолж
28.04.2014 ТТК организовал бесплатный Wi-Fi на главной площади и в автобусах Мурома

нтернет по технологии Wi-Fi на центральной площади и в автобусах двух главных городских маршрутов в Муроме Владимирской области. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное пр
03.12.2013 ТТК организуeт бесплатный Wi-Fi на 30 автобусных остановках Мурома

низации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Муроме Владимирской области. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное пр
29.07.2013 ТТК расширил канал доступа в интернет в Муроме

Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила об увеличении пропускной способности магистрального канала доступа в интернет в Муроме Владимирской области. В результате установки дополнительного оборудования специалистами «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, пропускная способность кан
12.03.2013 Услуги «Волго-Вятского банка Сбербанка» стали круглосуточно доступны для жителей Мурома

е отделение «Волго-Вятского банка Сбербанка России» установило новый павильон самообслуживания в г. Муроме на остановке общественного транспорта по ул. Советской. Это первый на территории г. Му
10.01.2013 ТТК организовал доступ в интернет в общежитии Муромского института Владимирского государственного университета

Компания ТТК сообщила об организации широкополосного доступа в интернет (ШПД) в здании студенческого общежития Муромского института Владимирского государственного университета (ВлГУ). «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предлагает студентам, проживающим в общежитии, во

Публикаций - 51, упоминаний - 62

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2091 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14495 11
9083 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3146 2
Ред Софт - Red Soft 1035 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9228 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 442 2
МегаФон 10041 1
SAP SE 5454 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 917 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
Devino Telecom - Девино Телеком 17 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 1
Google LLC 12318 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 1
Эремекс - Eremex 16 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
РЖД - Российские железные дороги 2016 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 2
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
Канал имени Москвы ФГБУ 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8278 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1804 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 141 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 69 1
Щука - дизайн-студия 25 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
Автобан ДСК ГК 19 1
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 22 1
Институт развития образования 14 1
Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник 9 1
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 17 1
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 169 1
Мостотрест ГУП 14 1
БРП - Банк Развития Предпринимательства 2 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12989 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2954 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3492 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 337 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2264 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1456 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2092 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 32 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 110 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 206 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73654 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9421 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17152 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8802 12
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2213 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3318 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34032 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6639 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13036 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6183 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4849 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8466 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1288 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8477 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23037 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2638 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8939 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1113 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22003 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 2
MRP - Manufacturing Resource Planning - Планирование производственных ресурсов - Material requirements planning - Планирование потребности в материалах 118 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17177 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8964 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27171 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4462 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1352 2
Google YouTube - Видеохостинг 2909 1
Apple iPad 3943 1
Linux OS 10987 1
Microsoft Office 3982 1
Microsoft Windows 16408 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5897 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1728 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 245 1
Google Gmail 990 1
Apple iPhone 5 777 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 1
Apple iPad mini 425 1
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 347 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
1С:Медицина 52 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 1
NVision Барьер 734 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 35 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 987 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 433 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
ФГИС ЕРП - Единый реестр проверок 14 1
ZTE MF - серия роутеров 28 1
HTC One - серия смартфонов 187 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
Земельные торги России 1 1
Huawei E - серия роутеров 37 1
Huawei FT - LTE-роутер 8 1
МИТ Булава МБР - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета 58 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 276 1
МТС Premium 55 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 64 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
Савушкин Алексей 46 11
Пучков Антон 33 4
Иванов Михаил 111 3
Рустамов Рустам 523 2
Зайцев Владимир 55 2
Аскинадзе Станислав 10 2
Власенко Виктория 1 1
Мартишкина Наталия 1 1
Москаленко Игорь 3 1
Хaрмaц Илья 1 1
Кочкина Анна 1 1
Лекай Дмитрий 1 1
Носков Константин 239 1
Никифоров Николай 1137 1
Абызов Михаил 68 1
Эмдин Сергей 69 1
Кравцов Роман 88 1
Арсентьев Андрей 76 1
Фомичев Олег 139 1
Белоусов Александр 14 1
Сипягин Владимир 3 1
Мартынов Сергей 24 1
Баженов Михаил 39 1
Кудрявцев Артем 26 1
Леонов Олег 13 1
Николаев Константин 15 1
Шмелёв Данила 5 1
Вотолевский Виталий 2 1
Самоделкин Андрей 2 1
Чумаков Сергей 2 1
Духанин Дмитрий 2 1
Сафиулов Анатолий 1 1
Баранов Владимир 6 1
Черныш Aлексей 1 1
Белорыбкин Геннадий 1 1
Авдеев Александр 12 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 866 32
Россия - РФ - Российская федерация 158006 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46017 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3408 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 266 9
Россия - ЦФО - Владимирская область - Гусь-Хрустальный 33 8
Россия - ПФО - Нижегородская область 2135 7
Россия - ЦФО - Владимирская область - Собинский район - Собинка - Лакинск 21 6
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 496 6
Россия - ЦФО - Владимирская область - Петушинский район - Петушки 27 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3301 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 744 5
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 5
Россия - ЦФО - Владимирская область - Судогодский район - Судогда 14 4
Армения - Республика 2377 4
Беларусь - Белоруссия 6066 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18755 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2933 4
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 670 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 65 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Выксунский район - Выкса 67 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3247 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14528 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1666 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Глазов 41 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Юрьев-Польский 10 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Шахунья 7 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Балахнинский район - Балахна 32 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Селивановский район - пгт Красная Горбатка 4 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Вязниковский район - Вязники 11 2
Россия - ПФО - Татарстан - Агрыз 15 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3201 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1370 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 268 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1608 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1583 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 10
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 6
Автомагистраль М-12 Восток - Москва–Казань–Екатеринбург–Тюмень 90 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
Автомагистраль М7 Волга - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа 17 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 619 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31950 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Образование в России 2563 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3792 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7800 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3740 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15223 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1055 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 308 1
Автомагистраль М-5 Урал - Федеральная автомобильная дорога 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4261 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3039 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 268 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
Комсомольская правда ИД 75 1
Regnum - Регнум 112 1
ТАСС Телеком 38 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 1
ВлГУ - Владимирский Государственный Университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 12 3
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1655 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1290 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 23 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос РКС - НПО ИТ - Научно-производственное объединение измерительной техники 6 1
Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина 2 1
ПГГПУ - Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 8 1
Владимирский институт развития образования имени Л. И. Новиковой 2 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415579, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще