Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Владимирская область Муромский район Муром
СОБЫТИЯ
|28.04.2025
|
Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС»
здравоохранения Владимирской области Игоря Москаленко, в середине 2023 г. Минздрав региона поставил задачу — оснастить современным оборудованием и импортонезависимым ПО строящуюся детскую поликлинику Мурома, находящейся в ведомстве Муромской районной детской больнице (ГБУЗ ВО МРДБ). Поиск и внедрение российского решения был продиктован новыми требованиями нормативно-правовой базы, исключающ
|11.03.2024
|
МТС оцифровала трассу М12 на участке Владимир-Муром
, деревни Никольское Судогодского района, Троицко-Колычево и Гусек Селивановского района, Березовка Муромского района. Также компания дополнительно прокачала сеть в этих районах на всем протяже
|19.12.2023
|
МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России
ректор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин. Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет во всем Муроме, по трассе М7 «Волга» на въезде во Владимир со стороны Москвы, на выезде в направлении
|07.07.2023
|
МТС в Муроме раскинула «цифровую дорожку» для речных туристов
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о «прокачке» сети в Муроме к запуску популярных речных экскурсионных маршрутов Муром-Нижний Новгород, по которым
|04.06.2015
|
ТТК предоставил каналы связи больнице РЖД в Муроме
Компания ТТК сообщила о предоставлении каналов передачи данных больнице РЖД в Муроме Владимирской области. В рамках реализации проекта макрорегиональный филиал «Верхневолж
|28.04.2014
|
ТТК организовал бесплатный Wi-Fi на главной площади и в автобусах Мурома
нтернет по технологии Wi-Fi на центральной площади и в автобусах двух главных городских маршрутов в Муроме Владимирской области. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное пр
|03.12.2013
|
ТТК организуeт бесплатный Wi-Fi на 30 автобусных остановках Мурома
низации бесплатного доступа в интернет по технологии Wi-Fi на остановках общественного транспорта в Муроме Владимирской области. В рамках проекта «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное пр
|29.07.2013
|
ТТК расширил канал доступа в интернет в Муроме
Компания ТТК, российский оператор связи, сообщила об увеличении пропускной способности магистрального канала доступа в интернет в Муроме Владимирской области. В результате установки дополнительного оборудования специалистами «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), регионального предприятия компании ТТК, пропускная способность кан
|12.03.2013
|
Услуги «Волго-Вятского банка Сбербанка» стали круглосуточно доступны для жителей Мурома
е отделение «Волго-Вятского банка Сбербанка России» установило новый павильон самообслуживания в г. Муроме на остановке общественного транспорта по ул. Советской. Это первый на территории г. Му
|10.01.2013
|
ТТК организовал доступ в интернет в общежитии Муромского института Владимирского государственного университета
Компания ТТК сообщила об организации широкополосного доступа в интернет (ШПД) в здании студенческого общежития Муромского института Владимирского государственного университета (ВлГУ). «ТТК-Нижний Новгород» (ТТК-НН), региональное предприятие компании ТТК, предлагает студентам, проживающим в общежитии, во
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Савушкин Алексей 46 11
|Пучков Антон 33 4
|Иванов Михаил 111 3
|Рустамов Рустам 523 2
|Зайцев Владимир 55 2
|Аскинадзе Станислав 10 2
|Власенко Виктория 1 1
|Мартишкина Наталия 1 1
|Москаленко Игорь 3 1
|Хaрмaц Илья 1 1
|Кочкина Анна 1 1
|Лекай Дмитрий 1 1
|Носков Константин 239 1
|Никифоров Николай 1137 1
|Абызов Михаил 68 1
|Эмдин Сергей 69 1
|Кравцов Роман 88 1
|Арсентьев Андрей 76 1
|Фомичев Олег 139 1
|Белоусов Александр 14 1
|Сипягин Владимир 3 1
|Мартынов Сергей 24 1
|Баженов Михаил 39 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Леонов Олег 13 1
|Николаев Константин 15 1
|Шмелёв Данила 5 1
|Вотолевский Виталий 2 1
|Самоделкин Андрей 2 1
|Чумаков Сергей 2 1
|Духанин Дмитрий 2 1
|Сафиулов Анатолий 1 1
|Баранов Владимир 6 1
|Черныш Aлексей 1 1
|Белорыбкин Геннадий 1 1
|Авдеев Александр 12 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2196 1
|Комсомольская правда ИД 75 1
|Regnum - Регнум 112 1
|ТАСС Телеком 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415579, в очереди разбора - 727550.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.