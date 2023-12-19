МТС «оцифровала» самый красивый поющий мост России

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о запуске высокоскоростного мобильного интернета в районе крупной автомобильной развязки на выезде из Мурома, где также находится местная достопримечательность - вантовый мост через Оку. Он признан самым красивым поющим мостом в России. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в этом районе выросла до 100 Мбит/с.

Новое телеком-оборудование было установлено в пригороде Мурома – Дмитриевской Слободе, где проживает более 1000 человек. В селе помимо частной жилой застройки находятся склады, АЗС, авторемонтные мастерские и другие объекты логистической инфраструктуры.

В зоне покрытия связью МТС также проходят крупные трассы, которые связывают Владимир и Саранск, Нижний Новгород и Рязань. Путь пролегает по вантовому мосту через Оку, который в 2013 г. путем всероссийского интернет-голосования был признан самым красивым мостом страны. Ветер, проходя через 86-метровые ванты-струны, делает мост еще и поющим, дополнительно привлекая к себе туристов.

«Развитие телеком-инфраструктуры вдоль автомобильных дорог — это неотъемлемая часть создания в Центральной России комфортных условий для грузоперевозок и туризма. Муромский мост через Оку обеспечивает бесперебойную связь республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан и юго-западных районов Нижегородской области с Владимирской областью. Он является частью объездной дороги вокруг Мурома, которая выводит основные транзитные транспортные потоки из центра города. Устойчивая сеть LTE МТС станет надежной платформой для запуска новых цифровых сервисов и инновационных услуг в области мониторинга грузопотоков и безопасности на данном участке пути и позволит пользоваться датчиками движения транспорта. А туристы смогут делать фото и видео у моста, и на месте делиться своими впечатлениями в соцсетях», — отметил директор филиала МТС в г. Владимир Алексей Савушкин.

Ранее МТС «прокачала» мобильный интернет во всем Муроме, по трассе М7 «Волга» на въезде во Владимир со стороны Москвы, на выезде в направлении Боголюбова и Церкви Покрова на Нерли, на трассах М7 и М12. На сегодняшний день сеть МТС покрывает почти всю территорию Владимирской области, связь доступна 98% населения.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 11,7 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4700 магазинов в России.