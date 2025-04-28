Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС»

Муромская детская больница реализовала проект внедрения российской операционной системы «Ред ОС».

По словам начальника отдела информационно-компьютерного обеспечения Министерства здравоохранения Владимирской области Игоря Москаленко, в середине 2023 г. Минздрав региона поставил задачу — оснастить современным оборудованием и импортонезависимым ПО строящуюся детскую поликлинику Мурома, находящейся в ведомстве Муромской районной детской больнице (ГБУЗ ВО МРДБ).

Поиск и внедрение российского решения был продиктован новыми требованиями нормативно-правовой базы, исключающими применение зарубежных продуктов. Курировал работу Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области (ГБУЗ ВО МИАЦ).

Наладить эффективную работу медперсонала за счет автоматизации документооборота и внедрения отечественной операционной системы — стало основной целью для специалистов технического отдела Муромской районной детской больницы.

Команда искала многофункциональное решение, подходящее для работы специфического медицинского оборудования и прикладных программ: государственная информационная система в сфере здравоохранения Владимирской области; «1С: Предприятие» – программа автоматизации различных бизнес-процессов, включая управление медицинскими учреждениями; «1С: Аптека» – программа управления аптечными процессами; DIGIPAX – программа для работы с медицинскими изображениями: рентгеновскими снимками, КТ и МРТ; «ЭЦП-лист» – электронная подпись для автоматизации документооборота и работы врачей.

В середине 2023 г. руководство Муромской районной больницы обратилось к вендору «Ред Софт», обладающему успешным опытом сотрудничества с региональным Министерством цифрового развития региона, министерствами здравоохранения и медицинскими организациями страны.

После этого за шесть месяцев ИТ-специалисты МРДБ совместно со специалистами регионального медицинского информационно-аналитического центра выполнили: закупку оборудования, включая рабочие станции и серверы; установку серверного программного обеспечения; тндивидуальную настройку рабочих станций, чтобы адаптировать систему под конкретные нужды пользователей – медицинского персонала; обучение медицинского и административного персонала работе с «Ред ОС»; запуск новой операционной системы в эксплуатацию.

На основных этапах работы команда пользовалась стандартным руководством по настройке и установке, представленным на сайте продукта, а также консультировалась со специалистами технической поддержки «Ред Софт». Всего технический отдел МРДБ установил операционную систему «Ред ОС» на 93 рабочих станциях и 4 серверах детской поликлиники Мурома.

Работа технического отдела по внедрению «Ред ОС» коснулась 100% рабочих мест в детской поликлинике, открытой в феврале 2024 г., что составляет 50% от всех рабочих мест Муромской районной детской больницы. Переход на российские ИТ-решения повысил эффективность медицинского и административного персонала учреждения, обеспечив единое импортонезависимое программное обеспечение для его работы.

Проект «цифрового» импортозамещения в МРДБ стал значимым шагом по автоматизации процессов в системе здравоохранения Владимирской области. В ближайших планах ИТ-специалистов больницы – масштабирование и миграция оставшихся рабочих мест в подведомственных организациях на «Ред ОС».

«Рады, что продукты «Ред Софт» выбраны для создания импортонезависимых рабочих мест в новой детской поликлинике города Муром. Особенно приятно стать частью качественных преобразований в городе, в котором расположен один из наших офисов. Уже исторически Муром – территория для пилотирования наших решений. Внедрение «Ред ОС» в новую детскую поликлинику — первый шаг в проекте по импортозамещению ИТ-инфраструктуры», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.