Получите все материалы CNews по ключевому слову
Москаленко Игорь
|28.04.2025
|Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
|22.10.2007
|Луна позволит откалибровать гигантский гамма-телескоп 1
|04.04.2007
|В центрах галактик скапливаются "голодные" карлики 1
Москаленко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Галактика - Корпорация 1475 1
|NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
|Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 210 1
|Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.