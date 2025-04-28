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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 173698
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Москаленко Игорь



28.04.2025 Детская больница Мурома перешла на отечественную операционную систему «Ред ОС» 1
22.10.2007 Луна позволит откалибровать гигантский гамма-телескоп 1
04.04.2007 В центрах галактик скапливаются "голодные" карлики 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Москаленко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1475 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 107 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67412 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 471 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1398 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9849 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2056 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12802 1
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 1
Земля - планета Солнечной системы 10448 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 594 1
Луна - спутник Земли 1487 1
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 210 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 398 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 83 1
Phys.org 972 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356571, в очереди разбора - 758760.
Создано именных указателей - 173698.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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