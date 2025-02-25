Astrophysical Journal ApJ, Astrophys. J. Астрофизический Журнал
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|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
|CNews RND - R&D.CNews 2273 6
|Future - Space.com 198 4
|New Scientist 1448 3
|Independent 111 2
|Scientific American 80 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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