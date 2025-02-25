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Astrophysical Journal ApJ, Astrophys. J. Астрофизический Журнал



25.02.2025 Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю 1
06.11.2024 Искаженный свет сверхновой — еще один тревожный признак, что с актуальной моделью Вселенной что-то не так 1
21.07.2024 Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную 1
01.05.2024 Найдена самая тяжелая пара черных дыр во Вселенной — они так велики, что не могут столкнуться и соединиться 1
04.03.2024 Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование 1
12.01.2024 Открыты вторая и четвертая по удаленности от нас галактики — они находятся в скоплении Пандоры 1
07.12.2023 Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики 1
22.11.2023 Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары 1
23.08.2023 Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах 1
07.07.2023 Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики 1
29.05.2023 Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная? 2
06.05.2023 Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников? 1
28.11.2022 Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей 1
14.11.2022 Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно 1
27.06.2022 Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути 1
30.04.2022 Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса 1
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути 1
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути 1
24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни 1
10.07.2020 Обнаружен центр тяжести Солнечной системы 1
30.03.2020 Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы? 1
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты 1
18.06.2013 Разгадана тайна рентгеновского излучения черных дыр 1
31.10.2012 Млечный путь поглощает звездный поток 1
29.10.2012 Шторм на Сатурне: что удалось узнать ученым 1
24.10.2012 Неправильные галактики стремятся стать дисками 1
15.10.2012 В космосе найден алмаз величиной в две Земли 1
04.10.2012 Теперь ясно, как квазары теряют облака 1
31.08.2012 Богатый улов WISE: 2,5 млн черных дыр 1
30.08.2012 Жизнь зарождается одновременно с планетой 1
29.08.2012 Гравитационные волны удалось увидеть 1
23.08.2012 Красный гигант поглотил свою планету: вина доказана 1
04.07.2012 Самый быстрый пульсар: 1% скорости света 1
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты 1
21.03.2012 Квадратная галактика: как такое возможно? 1
31.01.2012 Полярная звезда умирает? 1
16.12.2011 500 лет спустя: сверхновая Тихо сияет гамма-светом 1
26.10.2011 Разгадана тайна самой древней сверхновой 1
20.10.2011 Карликовые галактики сделали темную материю еще загадочней 1
24.08.2011 Ученые засняли солнечный ветер 1

Публикаций - 83, упоминаний - 84

Astrophysical Journal и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1470 27
Deiteriy - Дейтерий 72 3
Орбита 292 3
Epsilon 15 2
1С-Битрикс - Bitrix 582 1
HP Inc. 5694 1
8272 1
Epicor Software Corporation 160 1
Kometa - Комета 156 1
Microsoft Corporation 24675 1
Цифра ГК 2439 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 1
Merlion - ЭнергоТех - High Energy 26 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 678 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
Subaru - Субару Мотор 51 1
ЕКА Топливная компания 142 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 151 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3408 18
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1801 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1395 35
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9801 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 18
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2001 14
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2806 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 10
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 340 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10815 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16206 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1708 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 529 4
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 131 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3351 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 697 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 493 2
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 149 2
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 2243 1
БТиЭ - Утюг - Глаженье - Глажка - Гладильные доски 187 1
Освещение - яркость источника света 683 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 316 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 975 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1573 1
Infrared - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения 672 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3092 1
Фонарик 301 1
Конвекция - вид теплообмена (теплопередачи) 48 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2592 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 234 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4751 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1069 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 822 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 8
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 7
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 61 6
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 5
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 4
GAiA-X - европейская облачная система 51 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1524 3
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 51 3
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 149 3
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 139 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
ANU SkyMapper телескоп - SkyMapper Southern Survey 2 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 637 2
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 43 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 64 2
ESA INTEGRAL - INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory - Международная обсерватория гамма-лучей 6 2
ESO ALMA - Atacama Large Millimeter Array - Атакамская большая (антенная) решётка миллиметрового диапазона - комплекс радиотелескопов - ATLASGAL - APEX Telescope Large Area Survey of the Galaxy 12 1
Pixabay 138 1
Apple iPhone 6 4862 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
OSC - Orbital Sciences - Cygnus - американский автоматический грузовой космический корабль снабжения 14 1
Statista 231 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
NVision Барьер 659 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 1 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
ASU MGO - Mount Graham International Observatory - Международная обсерватория Маунт-Грейам - The Large Binocular Telescope, LBT - Большой бинокулярный телескоп 4 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
HET - Hobby-Eberly Telescope - Телескоп Хобби-Эберли 5 1
IBM Summit - суперкомпьютер 4 1
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 15 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 186 6
Falconer David - Фалконер Дэвид 4 4
Burgasser Adam - Бургассер Адам 5 4
Дырмовский Дмитрий 130 3
Копейкин Сергей 2 2
Formolon Ed - Формалон Эд 2 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 31 1
d'Hendecourt Louis - Хендеркуртом Луи 1 1
Сурдин Владимир 2 1
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 1
Massey Phillip - Мэсси Филипп 1 1
Brandt Niel - Брандт Нил 3 1
Вихлинин Алексей 3 1
Москаленко Игорь 2 1
Josephson Brian - Джозефсон Брайан 3 1
Zuckerman Benjamin - Цукерман Бенджамин 1 1
Howell Andrew - Ховелл Энрю 3 1
Земля - планета Солнечной системы 10406 52
Солнечная система - Solar system 2525 34
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 21
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 593 20
Юпитер - планета Солнечной системы 549 14
США - Калифорния 4631 13
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 339 10
Луна - спутник Земли 1478 7
Европа 21810 7
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Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 124 6
Германия - Федеративная Республика 12708 6
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3533 5
Чили - Республика 470 5
США - Хантсвилл 59 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 4
Америка Латинская 1818 4
США - Алабама 144 4
Земля - Южное полушарие 157 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1035 4
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Уран - планета Солнечной системы 543 4
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 36 3
Нептун - планета Солнечной системы 201 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 805 3
Канада 4894 3
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 20 3
Великобритания - Кембридж 261 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 480 2
США - Колумбия - Вашингтон 1392 2
Франция - Французская Республика 7863 2
Великобритания - Хэмпшир - Саутгемптон 44 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 464 2
Сатурн - планета Солнечной системы 135 2
Бразилия - Федеративная Республика 2374 2
ЦАР - Центральноафриканская Республика 47 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3720 61
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1678 38
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1088 21
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 397 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 16
Водород - Hydrogenium - химический элемент 985 15
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 346 13
Физика - Physics - область естествознания 2653 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 10
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 387 9
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 472 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 288 8
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2026 8
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 166 7
Астрономия - Квазар - Quasar 84 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4982 6
Молекула - Molecula 1068 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1585 5
Газы 175 5
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1357 4
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1585 4
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 47 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 4
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 809 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 4
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 4
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 134 4
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 209 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1809 3
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 45 3
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 117 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 491 3
Алмаз - минерал, кубическая аллотропная форма углерода - Бриллиант 364 3
Английский язык 6661 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 2
Стихийные бедствия - Тропический циклон - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 435 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 307 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 108 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 12
CNews RND - R&D.CNews 2273 6
Future - Space.com 198 4
New Scientist 1448 3
Independent 111 2
Scientific American 80 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 6
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 103 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 244 5
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 27 5
NASA NSSTC - National Space Science and Technology Center - Национальный центр космической науки и технологии США 6 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 90 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 245 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 3
University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 2
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 65 2
Herzberg Institute of Astrophysics - Институт астрофизики Герцберга 3 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 34 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 118 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 18 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
DESY - Deutsches Elektronen-Synchrotron - Немецкий Электронный Синхротрон - Немецкий исследовательский центр 13 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - French National Centre for Scientific Research - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 23 1
Swinburne University of Technology - Технологический университет Суинберна 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1528 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 153 1
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 28 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 954 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
РАН - Российская академия наук 1886 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
CU Boulder NSO - National Solar Observatory - Национальная солнечная обсерватория 5 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 63 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 3
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