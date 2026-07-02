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Caltech California Institute of Technology Калтех Калифорнийский технологический институт

Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт

СОБЫТИЯ


02.07.2026 Квантовый рывок России: ученые создали источник «сжатого» света, который есть лишь у единиц в мире 1
13.03.2026 Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь 1
09.10.2025 Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд 1
02.05.2024 В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков 1
24.04.2024 Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках 1
12.04.2024 «Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году 1
25.03.2023 Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур 2
02.02.2023 10 самых странных объектов во Вселенной 1
18.12.2021 Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы 1
17.11.2021 Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе 1
15.11.2021 Главный секрет современного интернета под угрозой раскрытия. Личность создателя биткоина будет разоблачена принудительно 1
04.10.2021 Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг представит новые технологии ИИ на осенней GTC. Сотни бесплатных сессий от экспертов индустрии 1
23.07.2021 Новый алгоритм поможет беспилотным машинам отличить лето от зимы 1
13.04.2021 Nvidia представила CPU для ИИ и высокопроизводительных вычислений и другие решения для ЦОДов 1
12.04.2021 Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там 1
21.04.2020 Синтезирована самая сложная микрочастица в мире 1
16.03.2020 Как человеческий мозг распознает лица 3
19.12.2019 IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой 1
15.07.2019 Умер изобретатель компьютерных паролей 2
24.06.2019 Nokia придумала, как увеличить емкость аккумуляторов в 2,5 раза 1
28.01.2019 Полёт в помощь 1
19.12.2018 Создан аккумулятор будущего: долгоиграющий, взрывобезопасный и без лития 1
07.12.2018 Создан «вечный» аккумулятор, который можно заряжать раз в неделю 1
08.05.2018 Межзвездный перелет Starshot: возможные препятствия 2
05.09.2017 Xerox будет сотрудничать с Innovation Lab для разработки решений в области здравоохранения 1
12.02.2017 Кремниевая инопланетная жизнь возможна 1
23.10.2016 Девятая планета-невидимка влияет на всю Солнечную систему 2
30.03.2016 Массовые вымирания на Земле связаны с Планетой Х 3
20.01.2016 В Солнечной системе обнаружена планета размером с Уран 2
09.12.2015 Суперкомпьютер на базе IBM Power детально воссоздал внешнюю оболочку Земли и движение тектонических плит 2
07.09.2015 Самая старая галактика оказалась "неправильной" 1
12.11.2014 Бактерии в желудке влияют на нашу психику 1
21.09.2014 На МКС нашли следы темной материи 1
06.03.2014 Рассекречена личность создателя биткойнов 1
11.02.2014 Здоровье – дело техники. Обзор медицинских технологий настоящего и будущего 1
15.07.2013 Межпланетный лазер позволит решить многие научные проблемы 1
29.05.2013 Карта погоды горячих Юпитеров: тысячеградусные перепады 1
19.04.2013 Найдена пыльная галактика с самыми старыми звездами 1
05.04.2013 Звуки Вселенной расскажут о ее форме 1
18.03.2013 Чип, восставший из пепла 2

Публикаций - 254, упоминаний - 306

Caltech и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Intel Corporation 12811 13
Microsoft Corporation 25775 7
HP Inc. 5883 5
Samsung Electronics 11065 4
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 4
Nvidia Corp 4002 4
Deiteriy - Дейтерий 75 3
NCSA - National Center for Supercomputing Applications - Национальный центр суперкомпьютерных приложений 24 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 3
HP Labs - Лаборатория стратегических инноваций и исследований 69 2
ITT Corporation - Ай-Ти-Ти корпорейшн 28 2
SDSC - San Diego Supercomputer Center - Суперкомпьютерный центр Сан-Диего 9 2
Liquidmetal Technologies 10 2
Умник 37 2
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
9594 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
Xerox - The Haloid Company 1168 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 320 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 5 2
Google LLC 12690 2
Kometa - Комета 160 1
Роскосмос - Главкосмос - Glavkosmos - Главкосмос Пусковые Услуги 7 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 1
NHK - Nippon Hoso Kyokai 56 1
Oracle - BEA Systems 162 1
Oracle Siebel Systems 519 1
Packard Bell 77 1
Nano Retina 2 1
BAE Systems 179 1
Nvidia DLI - Nvidia Deep Learning Institute - Институт глубокого обучения 1 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 7
Malin Space Science Systems 9 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
AstraZeneca - АстраЗенека 64 3
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 2
Gordon and Betty Moore Foundation - Фонд Гордона и Бетти Мур 3 2
BMW Group 482 2
Boeing 1031 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
ЕКА Топливная компания 148 2
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Веста 52 1
Композит 99 1
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 1
Sony BMG 187 1
Резонанс НПП 407 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Honda - Acura 19 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
RAND Corporation - РЭНД корпорейшн 34 1
Бион - Bion 9 1
Juventus Football Club - Ювентус 11 1
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 1
The Beatles 11 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Volvo Cars 262 1
TMT Investments 115 1
Walt Disney Company 647 1
Торий НПП 47 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Ford 435 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 51
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 15
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 9
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
Bitcoin Foundation 8 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 49
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 21
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
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Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 4
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 4
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 18
Microsoft Windows 2000 8678 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 9
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 9
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 7
Intel Itanium 649 7
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 6
TeraGrid 12 6
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 5
Linux OS 11533 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 458 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 4
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 3
MLPerf 7 2
SETI Institute - search for extraterrestrial intelligence — «поиск внеземного разума» - SETI@home 35 2
МТС Снежинка 23 2
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 2
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 75 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
IBM Blue Horizon 4 2
IBM ASCI White 4 2
AM General - HMMWV - Humvee - High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle 36 2
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 2
NASA TMT - Thirty Meter Telescope - Тридцатиметровый телескоп - Thirty Meter Telescope Observatory Corp 5 2
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 2
SETI ATA - Allen Telescope Array - Антенная решётка Аллена 9 2
NASA Mars Observer - автоматическая межпланетная станция 5 2
ESA ISO - Infrared Space Observatory 2 2
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 2
Stellantis - Jeep Grand Cherokee 11 2
CASC - Dōng Fāng Hóng Yīhào - Dong Fang Hong - Дунфан Хун 4 2
HPE SGI Origin - Silicon Graphics Origin 13 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 13
Brown Mike - Браун Майк 15 9
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 5
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 5
Zevail Ahmed - Зивейл Ахмед 4 4
Rothemund Paul - Ротеманд Пол 3 3
Grillmair Carl - Гриллмейр Карл 3 3
Barish Barry - Бариш Барри 2 2
Покушалова Ольга 15 2
Prusinkiewicz Przemyslaw - Прузинкевич Пржемыслав 4 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Meyerowitz Elliot - Мейеровиц Эллиот 2 2
Whittaker William - Уайтекер Уильям 4 2
Christensen Philip - Кристенсен Филип 8 2
Kuekes Philip - Кьюкес Филипп 2 2
Barkume Kristina - Баркум Кристин 2 2
Farrah Duncan - Фаррах Дункан 4 2
Drake Frank - Дрейк Фрэнк 4 2
Stoddart Fraser - Стоддарт Фрэзер 10 2
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 2
Shostak Seth - Шостак Сет 3 2
Bekey George - Беки Джордж 2 2
Pontoppidan Klaus - Понтопиддан Клаус 2 2
Батыгин Константин 2 2
Kuiper Gerard - Койпер Джерард 2 2
Boss Alan - Босс Алан 9 2
Cirincione Joseph - Чиринчионе Джозеф 2 2
Altenhoff Wilhelm - Альтенхофф Вильгельм 2 2
Williams Stanley - Уильямс Стенли 6 2
Williams Iwan - Уильямс Иван 2 2
Johnson William - Джонсон Уильям 3 2
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 2
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 2
Schaller Emily - Шоллер Эмили 2 2
Rothschild Lynn - Ротшильд Линн 4 2
Abraham Farid - Абрахам Фарид 2 2
Lanzerotti Louis - Ланцеротти Луис 2 2
Shiflet Gary - Шифлет Джери 2 2
Fultz Brent - Фульц Брент 2 2
Moore Betty - Мур Бетти 2 2
США - Калифорния 4829 200
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 86
Земля - планета Солнечной системы 10865 73
США - Пасадина 169 45
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 42
Солнечная система - Solar system 2569 34
Европа 24964 29
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 19
США - Колорадо 385 16
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 15
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 14
Юпитер - планета Солнечной системы 557 13
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 12
Сатурн - Титан (спутник) 533 12
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 12
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 12
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 11
Нептун - планета Солнечной системы 203 11
Уран - планета Солнечной системы 550 10
Япония 13807 10
Германия - Федеративная Республика 13221 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 9
США - Калифорния - Сан-Диего 370 9
Земля - Южное полушарие 160 7
США - Колорадо - Боулдер 84 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Сатурн - планета Солнечной системы 136 5
Земля - Северное полушарие 152 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Индия - Bharat 5870 5
Канада 5082 5
Израиль 2856 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Чили - Республика 494 5
США - Иллинойс - Чикаго 440 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 72
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 56
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 31
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 29
Молекула - Molecula 1102 25
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 23
Физика - Physics - область естествознания 2940 22
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 14
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 14
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 14
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 13
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 12
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 12
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 11
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 11
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 11
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 11
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 10
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 517 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 8
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 7
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 7
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 7
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 7
Экватор - Equator 206 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 6
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 6
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 6
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IBM Research 111 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 21
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 15
SII - Space Science Institute - Космический институт в Боулдере 15 14
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 9
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 9
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 8
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 8
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 6
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 6
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 5
UCLA - CNSI - California NanoSystems Institute - Калифорнийский институт наносистем 6 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 3
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Tohoku University - Университет Тохоку 25 2
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 2
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 156 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 2
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
Kyoto University - Киотский университет 29 2
BU - Brown University - Брауновский университет - Университет Брауна 77 2
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 2
Lund University - Лундский университет - университет в городе Лунд на юге Швеции - Lund Observatory - Лундская обсерватория 22 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 7
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
U.S. Department of Defense - DARPA Cyber Grand Challendge 6 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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