Умер основатель Intel и «отец» современных компьютеров Гордон Мур

Бизнесмен Гордон Мур, создавший первую адаптированную для массового производства интегральную схему и основатель Intel, умер в возрасте 94 лет. За годы жизни Мур внес большой вклад в развитие компьютерной индустрии — он проработал в Intel 38 лет и после отставки занялся благотворительностью, при помощи своего фонда финансируя многочисленные научные исследования.

Гордона Мура больше нет

Скончался сооснователь корпорации Intel Гордон Мур (Gordron Moore), также известный как автор знаменитого «закона Мура». На момент смерти ему было 94 года.

Представители Intel подтвердили факт смерти Мура, сообщив, что он умер в окружении семьи в своем доме на Гавайях. Человек, благодаря которому подавляющее большинство современных ПК и серверов работают на базе чипов Core, Xeon, Pentium и Celeron, ушел из жизни, будучи очень богатым — на начало 2023 г. его личное состояние оценивалось приблизительно в $7,2 млрд (данные Forbes). Причина смерти Гордона Мура не раскрывается.

Неоценимый вклад

Гордон Мур внес гигантский вклад в развитие компьютеров. Его работа в этой сфере началась задолго до Intel — в 1957 г., когда ему было 28 лет, Мур вместе со своими партнерами по бизнесу основал компанию Fairchild Semiconductor, которая позже вошла в историю как разработчик первой в мире интегральной микросхемы, адаптированной для массового производства.

Фото: Intel Без Гордона Мура компьютеры могли бы быть совсем другими

Полученные в Fairchild Semiconductor знания и опыт Гордон Мур в дальнейшем в полной мере раскроет, встав у истоков Intel. Эту компанию он основал совместно с химиком Робертом Нойсом (Robert Noyce), одним из восьми соучредителей Fairchild Semiconductor, при непосредственном участии Артура Рока (Arthur Rock) венчурного инвестора и одного из изобретателей интегральной схемы.

История Intel началась 18 июля 1968 г., спустя 11 лет после появления Fairchild Semiconductor, и на первом этапе она носила название NM Electronics. Однако спустя всего лишь месяц Мур поменял название своего нового предприятия на Intel (сокращение от Integrated Electronics, «интегрированная электроника»).

Все известные прорывы в области компьютеров и центральных процессоров, в том числе создание первого массового центрального процессора, доступного для приобретения (Intel 4004), компания совершила при непосредственном участии Гордона Мура. Он посвятил компании 38 лет своей жизни, в течение которых занимал в ней различные руководящие должности, и ушел в отставку лишь в 2006 г., когда ему исполнилось 77 лет.

На пути к Pentium

Гордон Мур родился в Сан-Франциско (США) в 1929 г., образование получил в Калифорнийском технологическом институте, который, по всей видимости, дал ему немало знаний, которые он позже будет использовать и в Fairchild Semiconductor, и в Intel. Это косвенно подтверждается тем, что в течение многих лет Мур поддерживал институт финансово.

В 1950 г., в возрасте 21 года, Гордон Мур получил диплом бакалавра химии, а спустя еще четыре года был удостоен степени доктора философии в области химии и физики. Его первым местом работы стала лаборатории прикладной физики в университете Джонса Хопкинса, куда он попал в 1953 г. Через три года он перешел в лабораторию Shockley Semiconductor Laboratory, где и познакомился с семью будущими сооснователями Fairchild Semiconductor. Мур проработает в этой лаборатории около года, после чего уйдет из-за разногласий с руководством, что и станет началом его пути как бизнесмена, который в итоге приведет его к славе основателя крупнейшего в мире производителя х86-совместимых процессоров — в III квартале Intel занимала 62,8% глобального рынка таких CPU против 35,2% у AMD, ее главного и единственного конкурента.

Закон и фонд Мура

Гордон Мур был женат на Бетти Мур (Betty Moore), которую повстречал еще во время своей учебы в колледже, за несколько лет до поступления в Калифорнийский технологический институт. В 2000 г. они учредили совместный фонд Gordon and Betty Moore Foundation, нацеленный на улучшение охраны окружающей среды и обеспечение поддержки научных исследований во всем мире.

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Также Гордон Мур известен как автор так называемого «закона Мура» (Moore’s Law), который он сформулировал в 1968 г., в год основания Intel. По своей сути это не закон, а эмпирическое правило, гласящее, что число транзисторов на единицу площади полупроводникового кристалла удваивается каждые полтора или два года. Это первое и самое известное его условие, но есть и второе, которое в последние годы упоминается все реже — при выполнении первого условия стоимость готовых изделий всегда будет оставаться на прежнем уровне.

Правдивость «закона Мура», по крайней мере, первой его части, Intel и другие разработчики процессоров исправно подтверждали из года в год на протяжении десятилетий, и лишь в XXI веке все чаще стали появляться заявления о его устаревании. В 2003 г. Гордон Мур отреагировал на первые нападки на его «закон», заявив, что верит в него и не сомневается, что он останется в силе еще как минимум в течение 10 лет.

Через несколько лет в «законе Мура» разуверились даже настоящие ветераны Intel – в 2010 г. лично Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), спрогнозировал смерть «закона Мура» в 2012 г. В настоящее время Гелсингер является генеральным директором Intel, и пытается, хотя и не очень успешно, вытащить Intel из масштабных финансовых проблем.

В современных реалиях критиковать «закон Мура» не стесняются многие компании, в той или иной степени связанные с производством процессоров. Например, в конце 2022 г. AMD заявила, что второе условие этого «закона», касающееся стоимости чипов, утратило свою актуальность. А двумя годами ранее по первому условию «прошлась» компания Nvidia – крупнейший игрок на мировом рынке графических процессоров. По словам ее гендиректора Дженсена Хуанга (Jen-Hsun «Jensen» Huang), даже если правило удвоения транзисторов в кристаллах каждые два года и действует, то оно никак не касается графических процессоров. Глава Nvidia подчеркнул, что производительность GPU ежегодно увеличивается более чем вдвое, и назвал это свое наблюдение «законом Хуанга».