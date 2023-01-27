Новый гендиректор не смог поднять Intel с колен. Выручка рухнула в пропасть, акции дешевеют, прогнозы ужасающие

Intel опубликовала отчет о финансах за 2022 г. Это один из наихудших периодов в ее истории, а IV квартал и вовсе стал для нее убыточным. Новые процессоры, как и стратегия гендиректора по развитию компании, не приносят успеха. Акции Intel стремительно теряют в цене

Intel катится в пропасть

Компания Intel опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2022 г. и за весь год в целом. 2022 г. она завершила с невероятным падением выручки в 32%, а IV квартал и вовсе оказался для нее убыточным (чистый убыток $664 млн). Это один из самых неудачных в финансовом плане периодов в истории корпорации.

Еще более устрашающими выглядят ее прогнозы относительно своего роста в ближайшем будущем. Данные, которые Intel приводит в нем, настолько испугали инвесторов, что акции крупнейшего в мире производителя х86-процессоров стали обесцениваться с невероятной скоростью.

Всего за пару часов с момента публикации отчета ценные бумаги Intel просели на 9,6%. Пока невозможно даже представить, что компания предпримет, чтобы хоть как-то остановить падение.

Пока что в ее арсенале есть только два современных поколения процессоров – Alder Lake с Raptor Lake. Это гибридные CPU с разными ядрами в составе. Intel перешла на них лишь в октябре 2021 г., тогда как ее основной конкурент, AMD, сделала это в 2017 г.

Кроме того, за последние три с половиной года Intel не освоила ни одного нового техпроцесса, хотя в ее распоряжении есть свои заводы по выпуску микросхем. Пока Япония подбирается к 2 нм, а тайваньская TSMC вовсю собирает 3-нанометровые тестовые чипы и устраивает самое массовое производство 4-нанометровых в мире, Intel может позволить себе лишь 10 нм.

Красноречивые цифры

Выручка Intel в IV квартале 2022 г. сократилась на 32% год к году, остановившись на отметке $14 млрд. При этом ни о какой чистой прибыли здесь речи вообще не идет.

Впрочем, то, что Intel опубликовала в своем отчете, можно назвать отрицательной чистой прибылью, хотя правильнее считать это чистым убытком. Он составил $664 млн.

Казалось бы, можно списать Intel этот «небольшой» провал, но только если открывать отчет за IV квартал 2021 г. Тогда никакого чистого убытка и близко не было, а чистая прибыль совсем чуть-чуть недотянула до $5 млрд, составив $4,6 млрд.

Общая динамика 2022 г. в финансах Intel тоже не дает никаких надежд ее инвесторам, но зато вселяет уверенность в акционеров AMD, ее прямого конкурента. Чистая прибыль чипмейкера по итогам года упала на 60% год к году, остановившись на $8 млрд. Выручка компании за тот де период равна $63,1 млрд, и это на 20% хуже итогов 2021 г.

Никаких иллюзий на ближайшее будущее компании аналитики Intel, судя по всему, не строят. В официальном прогнозе компании, приведенном во все том же отчете, указаны цифры, характерные для ИТ-компании среднего звена, но никак не для мирового лидера рынка процессоров с архитектурой х86, который запросто может позволить себе остановить поставки продукции крупнейшую страну мира (по территории) в знак поддержки санкций – в Россию.

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Согласно прогнозам, за I квартал 2023 г., который завершится 31 марта, Intel получит не более $11,5 млрд выручки. Ранее эксперты полагали, что выручка составит $13,9 млрд. Для сравнения, в первой четверти 2021 г. Intel заработала $18,4 млрд.

Также Intel ожидает убытки в размере $0,15 на одну акцию. Ранее ее аналитики прогнозировали прибыль $0,24 в расчете на одну акцию.

Когда одного опыта недостаточно

Долгожданный переход к гибридным процессорам в октябре 2021 г. – чуть ли не единственное крупное достижение Intel за последние несколько лет. Компания никак не может выбраться из черной полосы, в которой находится с начала 2019 г., когда управление ею было передано ее же бывшему финдиректору Роберту Свону (Robert Swan).

Свон тут же начал реформировать Intel и распродавать различные части ее бизнеса. В частности, он отдал Apple производство модемов, уволил ключевых инженеров, а также упустил саму Apple как клиента– летом 2020 г. она отказалась от чипов Intel в пользу своих собственных.

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Роберт Свон освободил пост СЕО Intel в начале 2021 г., передав его настоящему ветерану компании Патрику Гелсингеру (Patrick Gelsinger), за десятки лет работы в ней принявшему очень активное участие в разработке многих ее успешных решений. Свое правление Гелсингер начал со сбора «старой гвардии» – давно покинувших Intel специалистов в процессорах – с целью разгромить AMD.

Также весной 2022 г. Гелсингер обнародовал программу поднятия Intel с колен, рассчитанную на несколько лет. Она включала, помимо прочего, превращение компании в контрактного производителя, выпускающего чипы на заказ. К этому Intel пришла летом 2022 г. – ее первым клиентом стала тайваньская MediaTek, лидер на рынке мобильных ARM-процессоров.

Но пока что грандиозная стратегия Гелсингера, которая должна была вновь сделать Intel великой, не работает. CNews писал о провальном для компании III квартале 2022 г., когда выручка Intel упала на 15% год к году. Впрочем, по сравнению с IV кварталом 2022 г. третью четверть можно считать суперуспешной.

Тогда же Intel объявила о планах по сокращению своих операционных расходов. Он включал, помимо прочего, оптимизацию кадрового состава. В переводе с «корпоративного» это означает массовое увольнение сотрудников, потому что их зарплаты – это значительная часть операционных расходов Intel.