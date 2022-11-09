Компания, годами обманывавшая весь мир, создала самый продвинутый процессор на свете. Аналогов нет ни у Apple, ни у Intel

MediaTek создала процессор Dimensity 9200 с суперсовременным ядром Cortex X3. модулем Wi-Fi 7 и технологией трассировки лучей. Всего этого нет ни в одном другом процессоре в мире. Ближайший конкурент Qualcomm выйдет лишь через несколько недель. Сейчас MediaTek – это крупнейший вендор мобильных процессоров в мире, но стать им ей помогла хитрость невиданных масштабов. Она годами водила за нос всех производителей смартфонов, а заодно и пользователей.

Новый суперпроцессор

Тайваньская компания MediaTek, известный производитель процессоров для смартфонов, планшетов, телевизоров и другой техники, создала флагманский CPU Dimensity 9200. В настоящее время у него нет аналогов – единственным конкурентом станет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, анонс которого ожидается в конце 2022 г.

MediaTek – это крупнейший производитель мобильных процессоров в мире. по итогам II квартала 2022 г. ее доля рынка составила 39% против 29% у Qualcomm и 14% у Apple (статистика Counterpoint Research). Однако успеха она добилась обманом, притом глобальным.

Dimensity 9200 стал первым в мире процессором, в котором используется главное ядро Cortex-X3 с архитектурой ARMv9. В данном случае его частота составляет 3,05 ГГц.

Также только в этом CPU в настоящее время есть видеоускоритель Immortalis-G715. Это новейшая разработка компании ARM, благодаря которой в мобильных устройствах впервые появляется трассировка лучей. Данная технология используется в видеоиграх для радикального улучшения качества графики. Как сообщал CNews, премьера Immortalis-G715 состоялась в июне 2022 г.

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К перечисленному добавляется и технология производства 4 нм. В данном случае это не уникальная особенность, поскольку первый в мире CPU с таким техпроцессом MediaTek представила еще в ноябре 2021 г., но спустя год таких процессоров в мире по-прежнему совсем немного.

4 нм – это по-прежнему самая современная топология. TSMC и Samsung экспериментируют с 3 нм, но пока о серийном выпуске таких микросхем речи нет. Массовое производство предварительно запланировано на 2023 г.

Использование 4-нанометрового техпроцесса обеспечивает Dimensity 9200 в первую очередь минимальное по современным меркам энергопотребление. Также это влияет на его общую производительность в сравнении даже с 5-нанометровыми решениями.

Основные параметры

Dimensity 9200 – это восьмиядерный процессор. В дополнение к единственному высокопроизводительному ядру Cortex-X3 в нем содержатся три мощных ядра Cortex-A715 с частотой 2,85 ГГц. Отдельный кластер занимает квартет энергоэффективных ядер Cortex-A510 на частоте до 1,8 ГГц.

MediaTek обучила свой флагманский CPU работать с современной быстрой памятью. По части ОЗУ это модули LPDDR5X с пропускной способностью до 8533 Мбит/с. Также есть поддержка высокоскоростных накопителей UFS 4.0. Пока нет данных, способен ли Dimensity 9200 работать с менее современной, но более распространенной памятью – LPDDR4X и UFS 3.1.

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Дополнительно в процессор встроен модуль обработки алгоритмов искусственного интеллекта (AI Processing Unit, APU) шестого поколения. Его индекс – 690. Как пишет портал GSM Arena, данный модуль быстрее на 35% в сравнении с предыдущим поколением и гораздо экономичнее – он потребляет на 45% меньше энергии в некоторых задачах, например, в апскейлинге (увеличении разрешения) изображения путем его обработки при помощи искусственного интеллекта.

Расширенные возможности

Первым в мире новый Dimensity 9200 имеет право называться еще и благодаря встроенному модулю Wi-Fi 7 – такого пока нет ни в одном другом процессоре в мире. Новое поколение Wi-Fi обеспечивает скорость передачи данных вплоть до 6,5 Гбит/с.

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Видеоподсистема Dimensity 9200 способна выводить изображение сразу на два экрана с разрешением до 5К у каждого. Поддерживаемая частота обновления дисплеев – 60 Гц при максимальном разрешении, 144 Гц при 4К и 240 Гц при Full HD. Эта опция пригодится в первую очередь в видеоиграх.

Вместе с перечисленным у Dimensity 9200 есть модуль Bluetooth 5.3, ISP-процессор Imagiq 890 для обработки изображений с поддержкой RGBW-сенсоров и 5G-модем с поддержкой частот до 6 ГГц и миллиметрового диапазона (mmWave).

Ждать недолго

По предварительным данным, первые устройства на базе Dimensity 9200 будут анонсированы до конца 2022 г. На момент публикации материала ни один из производителей не заявил о готовности использовать данный чип в своих гаджетах, однако CPU MediaTek встречаются в устройствах Xiaomi, Redmi, Realme и многих других брендов, популярных в России и мире.

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Что до процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, то он будет во многом похож на детище MediaTek, но получит не три кластера ядер, а четыре. Первый – это единственное ядро Cortex-X3 с частотой до 3,19 ГГц, во втором будут находиться два ядра Cortex-A715 до 2,8 ГГц, третий займут два Cortex-A710 с такой же частотой, а еще три ядра Cortex-A510 окажутся в четвертом кластере и смогут работать на частоте до 2 ГГц.

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Также сообщается о наличии видеоподсистемы Adreno 740. Пока нет информации, есть ли в ней поддержка трассировки лучей, или эта «фишка» будет уникальной особенностью Dimensity 9200 до релиза Snapdragon 8 Gen 2 ближе к середине 2023 г.

Обман как помощник в достижении цели

Успех на мировом рынке мобильных процессоров MediaTek обеспечила себе не совсем честным путем. С одной стороны, она вкладывает миллионы долларов в исследования и разработки, с другой, обманывает производителей техники и обычных пользователей.

Как сообщал CNews, она на протяжении многих лет умышленно искусственно завышала показатели своих чипов, чтобы они смотрелись лучше на фоне конкурентов. Подлог вскрылся весной 2020 г., его обнаружили специалисты профильного ресурса AnandTech. Они выяснили, что MediaTek мошенничала с показателями своих чипов на смартфонах множества популярных брендов, включая Xiaomi и Oppo, которые с успехом продаются и на территории России. Факт обмана компания в итоге так и не признала.