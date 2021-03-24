Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых

Под руководством нового гендиректора Intel инициировала стратегию по своему восстановлению. Компания построит два новых завода за три года и $20 млрд, перейдет на 7 нм в 2023 г. и станет партнером многих крупных производителей чипов, которые помогут ей в выпуске ее собственных процессоров. Сейчас Intel возглавляет ее ветеран Патрик Гелсингер – он работает в Intel с 1979 г. (с небольшим перерывом), и он сменил на посту СЕО Роберта Свона, который всего за два года обрушил позиции компании на рынке.

20 миллиардов на два завода

Компания Intel анонсировала новую стратегию своего развития на ближайшие годы, получившую название IDM (integrated device manufacturing) 2.0. Глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал о ней в рамках вебкаста Intel Unleashed: Engineering the Future.

Данная стратегия состоит из нескольких пунктов, каждый из которых должен улучшить положение Intel на мировом рынке процессоров. Она касается в первую очередь технологий производства и подразумевает многомиллиардные инвестиции.

В рамках реализации IDM 2.0 Intel вложит ровно $20 млрд в строительство сразу двух заводов по производству полупроводниковой продукции. Оба они расположатся в Аризоне (США) в непосредственной близости от действующей фабрики Intel. Гендиректор Intel не стал уточнять сроки их запуска, но, по данным Wall Street Journal, производство на них будет начнется в 2024 г. К слову, один из своих заводов в Аризоне Intel строила 10 лет – CNews сообщал, что она заложила первый камень еще в 2011 г. Первоначально Intel планировала возвести его за $5 млрд, но с годами смета росла, и в итоге суммарные расходы на строительство всего одного завода, получившего название Fab 42, достигли $23 млрд. Сейчас он может выпускать 10-нанометровую продукцию.

Патрик Гелсингер, СЕО Intel

С другой стороны, компания AMD, основной конкурент Intel в сегментах настольных, мобильных и серверных процессоров, на март 2021 г. не владела ни одним заводом. Все ее новые чипы Epyc и Ryzen выпускает тайваньская TSMC, с конвейеров которой также сходят процессоры Apple, Amazon, Qualcomm, MediaTek и других компаний.

Вперед, к 7 нанометрам

Частью новой стратегии Intel станет и переход на новые техпроцессы, потому что сейчас она застряла на 10 и даже 14 нанометрах, пока конкуренты вовсю захватывают нишу 5-нанометровых чипов. Патрик Гелсингер заявил, что компания смогла решить все проблемы, мешавшие ей осваивать новые (для нее) 7-нанометровые нормы производства с использованием метода литографии в сверхжестком ультрафиолете (EUV). Более того, с его слов, первый кристалл, выполненный по этому техпроцессу, Intel собирается выпустить не позднее II квартала 2021 г., и это будет кристалл процессора серии Meteor Lake.

Завод Fab42, который Intel строила 10 лет

Однако это не означает, что первые 7-нанометровые Core, Xeon или Pentium появятся в свободной продаже в ближайшие несколько месяцев. Ждать их придется до 2023 г., пока без более точной даты.

Cnews писал, что Meteor Lake станет третьим по счету поколением процессоров Intel, которое получит гибридную компоновку ядер, как в ARM-чипах. До этого она выпустит гибридные 10-нанометровые Alder Lake и Raptor Lake, и все эти три серии будут совместимы с новым сокетом LGA1700.

Реструктуризация и стратегические партнерства

Строительство новых заводов и выход на 7 нанометров – два основных пункта стратегии Intel IDM 2.0 из трех. Третий – это создание автономного бизнес-подразделения Intel Foundry Services (IFS), которое возглавит Рандхир Такур (Randhir Thakur), имеющий 30-летний стаж в ИТ-индустрии и работающий в Intel с 2017 г. Патрик Гелсингер называет его «ветераном полупроводниковой промышленности», и подчиняться он будет непосредственно ему. Под руководством Такура, считает Гелсингер, IFS станет крупным поставщиком услуг контрактного производства микросхем на рынках США и Европы.

Рандхир Такур

Однако реализовывать IDM 2.0 исключительно своими силами Intel не планирует. Вместо этого она собирается взять в партнеры крупные компании с мировым именем – среди них, к примеру, будет американская IBM, которая поможет Intel в области исследований.

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Попутно Intel собирается укреплять отношения с другими производителями чипов. Как пишет профильный ресурс AnandTech, в списке подрядчиков, с которыми Intel планирует весьма тесно взаимодействовать в обозримом будущем, числятся TSMC, Samsung, GlobalFoundriers и UMC.

Эти компании будут выпускать для Intel отдельные модульные компоненты с использованием более современных техпроцессов, чем имеются в распоряжении самой Intel. К примеру, Samsung и TSMC еще в 2020 г. освоили 5 нанометров, и последняя в настоящее время разрабатывает 2-нанометровые нормы.

Эти модульные компоненты Intel намерена использовать в своих процессорах клиентского и серверного уровней. Первые такие чипы появятся в 2023 г.

Новая надежда Intel

Патрик Гелсингер – это ветеран Intel. Он пришел в компанию в 1979 г. и за 30 лет карьеры (он покинул Intel в 2009 г.) занимал в ней самые разные руководящие посты, в том числе и должность главного технического директора.

Патрик Гелсингер ведет вебкаст Intel Unleashed: Engineering the Future

Гелсингер возглавил компанию в феврале 2021 г. Она досталась ему в плачевном состоянии – предыдущий гендиректор Роберт Свон (Robert Swan), экс-финдиректор Intel, всего за два года обрушил ее позиции на рынке. За время его «правления» Intel допустила ряд промахов – например, в июне 2020 г. компания Apple полностью отказалась от использования ее процессоров в своих компьютерах, а годом ранее Intel продала ей часть своего модемного бизнеса, чтобы та могла разрабатывать собственные модемы для iPhone, в том числе и 5G. Сумма сделки составила $1 млрд, и уже в декабре 2019 г. Intel заявила, что продажа мобильного бизнеса принесла ей «многомиллиардные убытки».

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По данным портала PassMark, суммарная доля Intel на мировом рынке процессоров для ноутбуков, ПК и серверов на 24 марта 2021 г. составляла 60,5% против 39,4% у AMD, и последняя постепенно увеличивает давление на Intel. В сегменте десктопов AMD успела перегнать Intel – 50,7% против 49,3%.