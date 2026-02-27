Разделы

Thakur Randhir Такура Рандира


СОБЫТИЯ


27.02.2026 Глава стратегически важного бизнеса Intel сбежал к конкуренту, не проработав в должности и двух лет 1
31.05.2023 Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов 1
23.03.2023 Intel больше года не может купить желанного чипмейкера из-за тихого саботажа Китая 1
25.07.2022 Intel наладит выпуск крупномасштабный процессоров для компании, обманувшей весь мир 1
24.03.2021 Intel раскрыла свою стратегию по восстанию из мертвых 1
28.07.2020 После катастрофы с 7 нм Intel уволила главного инженера и перекроила структуру 1
18.10.2018 В Intel кризис. Производство в компании разделят на три части 2
25.01.2007 SanDisk займется выпуском 56-нанометровых чипов NAND 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Thakur Randhir и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12596 6
Samsung Electronics 10739 5
Qualcomm Technologies 1923 5
Apple Inc 12781 4
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1045 4
IFS - Industrial and Financial Systems 74 3
MediaTek - Ralink 574 3
GlobalFoundries - GF 98 3
Intel Labs 28 2
Tower Semiconductor - Newport Beach - Jazz Semiconductor 21 2
Amazon Inc - Amazon.com 3170 2
AMD - Advanced Micro Devices 4507 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 571 2
Nvidia Corp 3794 1
Intel Fab 42 7 1
MediaTek Enpirion Power Solutions 7 1
Intel NSG - Intel Non-Volatile Memory Solutions Group 12 1
Semtech 18 1
PassMark Software 27 1
Sifive 12 1
TI - National Semiconductor 123 1
Intel Israel 3 1
onsemi - ON Semiconductor 9 1
Accenture plc 698 1
IBM - International Business Machines Corp 9569 1
Toshiba Corporation 2959 1
SanDisk 329 1
UMC - United Microelectronics Corporation 325 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1546 1
Tesla Motors 439 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 5
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4561 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 626 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6654 1
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 919 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 191 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1037 1
Электроника - BiCMOS - Bipolar Complementary Metal Oxide Semiconductor - БиКМОП - технология изготовления интегральных микросхем с использованием биполярных и КМОП-транзисторов на одном кристалле 21 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14998 1
Фотобанк - Photobank 201 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2740 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 114 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 1
SiGe - Silicon–germanium - кремний-германиевые компоненты 34 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1466 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2392 1
NAND flash memory - флеш-память 655 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17248 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11541 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9833 1
NAND 3D flash memory 90 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 176 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29000 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 575 1
ARM - Advanced RISC Machine 469 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1267 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2382 1
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 167 2
Intel RealSense 31 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 87 1
Intel Core - Intel Raptor Lake 74 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7421 1
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 234 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 565 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 62 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 97 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 1
Intel Amber Lake 53 1
Intel Meteor Lake 35 1
Statista 256 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 70 3
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 2
Pann Stuart - Панн Стюарт 3 2
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 2 1
Renduchintala Murthy - Рендучинтала Мерти 5 1
Walden Josh - Уолден Джош 3 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 423 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 24 1
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 1
Uhlig Rich - Улиг Рич 1 1
Kelleher Ann - Келехер Энн 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 3
Европа 24706 3
Китай - Тайвань 4154 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 2
Япония 13580 2
Израиль 2791 2
США - Нью-Йорк 3156 1
США - Аризона 544 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2082 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 768 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4941 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 858 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3779 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7832 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20492 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1326 3
AnandTech 73 2
The Oregonian 9 1
Tom’s Hardware 541 1
DigiTimes - Издание 1327 1
TechInsights 15 1
Counterpoint Research 102 1
