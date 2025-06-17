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The Oregonian


УПОМИНАНИЯ


17.06.2025 Intel одним махом выставит на улицу 10 тысяч сотрудников. Уволен будет каждый пятый 1
24.05.2022 Intel зазывает на работу ИТ-шников, которых давно уволила и просила больше никогда не беспокоить 1
02.02.2022 Найден действующий способ заработать миллион долларов на доверчивости Apple 1
06.10.2021 У Intel колоссальная проблема с кадрами. Процессоры производят вчерашние школьники 1
05.04.2019 Apple легко можно ограбить на $1 млн с помощью старых iPhone 1
01.04.2019 Сотни сотрудников Intel в одночасье лишились работы 1
18.10.2018 В Intel кризис. Производство в компании разделят на три части 1
11.06.2015 Intel втайне готовит масштабное сокращение штата 1
25.04.2005 Intel не будет платить налоги 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

The Oregonian и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12327 6
Apple Inc 12293 3
AMD - Advanced Micro Devices 4323 2
Nvidia Corp 3578 2
Qualcomm Technologies 1854 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 540 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 944 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Intel Labs 28 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 414 1
Lam Research - Novellus Systems 107 1
Walmart - Wal-Mart Stores 385 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4987 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 209 1
Судебная власть - Judicial power 2347 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21253 5
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8102 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24775 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5384 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7195 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7851 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14654 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10845 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30685 1
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 967 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28317 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3216 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2247 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4923 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1882 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4297 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3128 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7184 2
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 24 1
Intel Amber Lake 53 1
Scribd - сервис облачного хранения документов 4 1
Intel Sandy Bridge 144 1
Apple iPod 1537 1
Apple iPhone 6 4863 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5047 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 57 4
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 63 2
Jiang Quan - Цзян Цюянь 2 2
Zhou Yangyang - Чжоу Яньянь 2 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 168 1
Jiang Qiuyan - Цзян Цюянь 1 1
Sohail Ahmed - Сохейл Ахмед 2 1
Uhlig Rich - Улиг Рич 1 1
Kelleher Ann - Келехер Энн 1 1
Thakur Randhir - Такура Рандира 7 1
Venkata Renduchintala - Венката Рендучинтала 2 1
Duffy Thomas - Даффи Томас 1 1
Mayberry Mike - Мейберри Майк 2 1
Weiss Shlomit - Вайс Шломит 6 1
Stock Kristy - Сток Кристи 3 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 191 1
Gelsinger Pat - Гелсинджер Пэт 10 1
Cai Jiahong - Цай Цзяхун 1 1
Sullivan Emmet - Салливан Эммет 2 1
Akopyan Elly - Акопян Элли 1 1
Bender James - Бендер Джеймс 2 1
Chawla Saurabh - Чавла Саураб 2 1
Kirchner Eric - Киршнер Эрик 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 6
США - Орегон 250 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17526 2
Ирландия - Республика 1018 1
Израиль 2756 1
Коста-Рика - Республика 94 1
США - Хилсборо 8 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1757 1
США - Нью-Мехико 35 1
Китай - Тайвань 4055 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44334 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3226 1
Индия - Bharat 5552 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 1
США - Орегон - Хилсборо 22 1
США - Портленд 66 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14201 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7058 2
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 816 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2294 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3583 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2512 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2907 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6470 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6185 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6597 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 218 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7109 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 778 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1209 1
The Verge - Издание 575 1
DigiTimes - Издание 1316 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 247 1
AppleInsider 398 1
Silicon 486 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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