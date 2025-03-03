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Индексная книга (каталог) CNews*
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Chandrasekaran Naga Чандрасекаран Нага


03.03.2025 Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов 1
31.07.2024 Intel тонет под давлением AMD. Придется выгнать несколько тысяч сотрудников, иначе выручка не растет, бизнес буксует 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Chandrasekaran Naga и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12228 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
Apple Inc 12158 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4200 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7930 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20908 1
Statista 232 1
Intel Core - Семейство процессоров 1208 1
Intel x86 - архитектура процессора 1867 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 184 1
Swan Robert - Swan Bob - Свон Роберт - Суон Боб 61 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52271 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7545 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48394 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4695 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1387 1
Bloomberg 1299 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
Создано именных указателей - 169984.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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