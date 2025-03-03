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Chandrasekaran Naga Чандрасекаран Нага
|03.03.2025
|Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов 1
|31.07.2024
|Intel тонет под давлением AMD. Придется выгнать несколько тысяч сотрудников, иначе выручка не растет, бизнес буксует 1
Chandrasekaran Naga и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12228 2
|Micron Technology - Crucial - Ballistix 338 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4254 1
|Apple Inc 12158 1
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