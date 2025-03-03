Intel на годы отложил открытие в США «крупнейшего в мире» завода по производству чипов

Запуск «крупнейшего в мире» центра по производству полупроводников в США несущая убытки корпорация Intel переносит с 2025 г. на 2030 г. Строительство продолжится более медленными темпами, чтобы не опережать падающий спрос на продукцию компании.



Темпы замедляются

Корпорация Intel откладывает открытие нового комплекса по производству полупроводников в Огайо (США), сообщила компания на своем сайте. Планы завершения строительства площадки Mod 1 перенесены на 2030 г., а Mod 2 — на 2031 г.

Инвестиций Intel в проект составили $28 млрд. На сегодняшний день строители отработали более 6,4 млн часов, выполняя работы, включающие установку подземных труб, заливку более 200 тыс. кубических ярдов бетона, строительство траншей для подземных коммуникаций. Начато строительство офисных зданий, говорится в сообщении. Там указано также, что компания применит более «осмотрительный подход», а строительство продолжится «более медленными темпами».

«Поскольку мы продолжаем инвестировать в наши американские предприятия, важно, чтобы мы согласовывали начало производства наших фабрик с потребностями нашего бизнеса и более широким рыночным спросом», — объяснил решение Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), исполнительный вице-президент, главный операционный директор и генеральный директор Intel Foundry Manufacturing.

Осторожная стратегия

У Intel были амбиции сделать центр по производству чипов в Огайо крупнейшим в мире, как писал Bloomberg в январе 2022 г. Два его завода планировалось ввести в эксплуатацию к 2025 г.

Intel Intel несет убытки и один за другим сворачивает проекты по расширению производства

В соответствии с Законом США о чипах и науке, принятым при администрации Джозефа Байдена (Biden Joseph), чтобы установить новый баланс в полупроводниковой отрасли и прекратить растущую концентрацию производств в Восточной Азии, Intel должна была получить $7,9 млрд прямого финансирования.

Теперь непонятно, что будет с этими планами. Как писал CNews в марте 2024 г., например, Пентагон отказался от намерения выдать Intel грант в размере $2,5 млрд на развертывание «секретного» производства интегральных микросхем для оборонных нужд. В качестве одного из кандидатов на запуск такого анклава рассматривался кампус Intel в штате Аризона, который корпорация планировала расширять.

В январе 2025 г. руководство Intel заявило, что будут придерживаться более осторожной, менее экспансивной стратегии не наращивать мощности до тех пор, пока спрос не оправдает это.

Intel несет убытки и сворачивает проекты

В начале 2023 г. Intel отчиталась о крупнейшем квартальном чистом убытке за всю свою более чем полувековую историю. Его размер составил $2,8 млрд. В декабре 2024 г. компания лишилась генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который пытался поднять компанию с колен. Но ситуация в лучшую сторону не изменилась. 2024 г. Intel завершила с убытком в $19 млрд, что является для нее абсолютным антирекордом.

В конце 2024 г. Intel получила иск в суд от своих же акционеров – они потребовали от ее топ-менеджеров и членов совета директоров возмещения убытков, выплаты штрафов и компенсации судебных издержек. Рассматривался даже вариант раздела компании на части. В начале 2024 г. Intel отложила планы по строительству современного завода в Италии. А в июне 2024 г. стало известно, что корпорация приостановила строительство производственной площадки в Кирьят-Гате (Израиль).