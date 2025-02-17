Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Техника
|

Гиганты ИТ-рынка готовятся растерзать Intel и поделить ее между собой. Саму Intel спросить забыли

TSMC и Broadcom намерены забрать часть активов Intel – всемирно известного производителя процессоров, дела у которого последние шесть лет идут не лучшим образом. TSMC хочет заполучить ее заводы, а Broadcom интересен бизнес Intel по разработке и продаже процессоров. Саму Intel никто не спрашивает – обсуждение ее раздела проходит без ее участия.

Мы делили Intel Core

Компании Broadcom (США) и TSMC (Тайвань) ведут обсуждение о разделении между собой активов компании Intel – легендарного американского чипмейкера, пишет издание Wall Street Journal. Intel – это создатель архитектуры х86, процессоров на ARM, RISC-V и пр. в ее активе нет. Она пока что лидер мирового х86-рынка, но за последние шесть лет ее положение стало настолько шатким, что сообщения возможной ее частичной или полной продаже стабильно появляются раз в несколько недель.

CNews писал, что над покупкой Intel в сентябре 2024 г. задумывалась компания Qualcomm, крупнейший разработчик чипов на ARM-архитектуре, у которой нет собственных фабрик. В ноябре 2024 г. она отложила эту затею, пока дела у Intel не пойдут еще хуже, чем сейчас, чтобы дополнительно сбить цену.

Теперь же поделить между собой активы Intel хотят TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, которому в октябре 2024 г. нахамил теперь уже бывший гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), а также Broadcom. Последняя известна в первую очередь как разработчик модулей беспроводной связи – Bluetooth и Wi-Fi.

Что кому достанется

TSMC и Broadcom нацелились на разные активы Intel – их интересы в данном случае не пересекаются. Так, TSMC интересны в первую очередь заводы американской компании, на которых она производит свои процессоры.

in6.jpg

Intel
Intel, какой ее знает весь мир, в обозримой перспективе может перестать существовать

Пока нет информации, зачем TSMC могли понадобиться фабрики Intel, если ее собственные способны выпускать 3-нанометровые микросхемы, тогда как Intel застряла в прошлом со своими 10 нанометрами. Впрочем, TSMC производит чипы и по старым нормам – например, именно она до февраля 2022 г. выпускала 16-нанометровые российские «Эльбрусы».

TSMC рассматривает получение как единоличного контроля над всеми заводами Intel, так и частичного. В последнем случае она намерена получить его в составе группы инвесторов.

Что до Broadcom, то ей нужны активы Intel непосредственно по разработке процессоров, а также ее налаженные каналы сбыта чипов.

Intel не позвали

Как пишет Wall Street Journal, все обсуждения между Broadcom и TSMC носят предварительный характер. Другими словами, пока никакой конкретики нет, то есть Intel делят лишь на словах.

При этом саму Intel к этим обсуждениям пока не подключили. Это означает, что ее судьбу потенциально решают компании, с ней никак не связанные.

По информации издания, TSMC намерена получить поддержку администрации действующего президента Дональда Трампа (Donald Trump). У компании есть опыт взаимодействия с ней – весной 2020 г. в результате переговоров с этой администрацией TSMC согласилась построить свой новый завод в американском штате Аризона, на котором будет выпускать чипы по самым передовым техпроцессам, включая 3 нм.

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился
Бизнес

Но, по информации источников издания в Белом доме, сейчас TSMC рассчитывать, по большому счету, не на что. Маловероятно, что американские власти поддержат передачу части гигантской американской ИТ-компании с многолетней историей и мировым именем компании из другой страны.

Представитель Белого дома заявил агентству Reuters, что администрация Трампа поддерживает иностранные компании, инвестирующие и строящие предприятия в США. Однако маловероятно, что она поддержит иностранную фирму, управляющую заводами Intel.

В то же время издание Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что администрация Трампа поднимала идею сделки между двумя фирмами на недавних встречах с должностными лицами TSMC. Они отнеслись к ней благосклонно.

Все хуже и хуже

Дела у Intel шли в гору до премьеры первого поколения процессоров AMD Ryzen, Threadripper и Epyc в 2017 г. Эти чипы были лучше и дешевле актуальных на тот момент модификаций Core и Xeon. С тех пор ситуация в лучшую для Intel сторону совершенно не изменилась – процессоры Ryzen доросли до девятого поколения, получили новейшую архитектуру Zen 5 и выпускаются по современным техпроцессам 4 и 5 нм против 10 нм у новейших Intel Core 15 поколения. Также в них есть технологии, аналоги которых у Intel отсутствуют.

AMD наращивает долю рынка, пока Intel теряет свою. Даже в серверном сегменте, где Intel традиционно сильна, продажи ее процессоров откатились до уровня начала предыдущего десятилетия. К концу 2024 г. Intel подошла с крупнейшим чистым убытком за всю свою историю, а основана она была в 1968 г., почти 60 лет назад.

Свою лепту вносят разработчики процессоров ARM. Желавшая купить Intel компания Qualcomm весной 2024 г. начала активно захватывать рынок процессоров для ноутбуков и выпустила несколько моделей – для флагманских, топовых, средне-бюджетных и недорогих мобильных ПК.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Российские процессоры Baikal-S распроданы. Новая партия придет в конце года

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

В России из-за высокой ключевой ставки обвалился импорт ПК, смартфонов и бытовой техники. Прогнозы на ближайшее будущее мрачные

Модели ИИ будут обучать по-новому, и это может «приземлить» Nvidia

Торвальдс крушит сообщество Linux. Он вынудил покинуть проект создателя уникального дистрибутива, способного заменить Apple macOS

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще