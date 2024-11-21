Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос

Qualcomm в обозримом будущем выпустит новый ARM-процессор для ноутбуков, на этот раз для среднебюджетного сегмента. У нее уже есть чипы для флагманских и чуть менее дорогих ноутбуков, и теперь она собирается занять нишу самых популярных моделей. Ее новый CPU станет основой мобильных ПК стоимостью до $600, которые в большинстве стран мира, кроме России с ее нынешним курсом рубля, считаются недорогими. Сейчас в этом ценовом сегменте властвуют ноутбуки на х86-процессорах AMD и Intel.

Эпоха ARM-ноутбуков все ближе

Американская компания Qualcomm, один из мировых лидеров рынка мобильных процессоров, разрабатывает новый чип с архитектурой ARM, предназначенный для ноутбуков для среднебюджетного сегмента, пишет Liliputing. Речь о мобильных ПК стоимостью в пределах $600 или 60 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 ноября 2024 г.

С одной стороны, 60 тыс. руб. – это довольно большие деньги, ведь в России можно приобрести ноутбуки и за 20 тыс. руб. С другой, $600 – это цена смартфона среднего класса, а комфорт использования ноутбуков за $200 или 20 тыс. руб. под большим вопросом.

В настоящее время единственные серьезные игроки рынка процессоров для сравнительно недорогих ноутбуков – это компании AMD и Intel. Но в их арсенале пока что нет ни единого чипа с архитектурой ARM – они десятилетиями выпускают CPU с архитектурой х86, которые уже давно объективно проигрывают сопоставимым ARM-решениям по производительности, энергопотреблению и объемам генерируемой тепловой энергии. Компания Apple в числе первых разглядела все преимущества ARM-архитектуры и при первой же возможности отказалась от чипов Intel — с 2020 г. все ее стационарные и мобильные ПК снаряжаются ARM-процессорами ее собственной разработки.

Qualcomm не сообщила, когда новый чип поступит в производство, и когда можно будет купить ноутбук на его основе.

Подробностей пока мало

Qualcomm на момент выхода материала не раскрывала подробности о своем новом процессоре для недорогих ноутбуков, но упомянула его в дорожной карте. В настоящее время у компании есть три актуальных чипа для мобильных ПК. В первую очередь это чип Snapdragon X Elite с 12 вычислительными ядрами, предназначенный для ноутбуков премиум-класса стоимостью от $1000 (100 тыс. руб.). Такие модели поступили в продажу весной 2024 г., и большая их часть работает на Windows, хотя есть ряд ноутбуков под управлением Linux – например, в июне 2024 г. своего первенца на Snapdragon X Elite с предустановленным Linux представила компания Tuxedo.

Примерно в тот же период появился и процессор X Plus для ноутбуков попроще и подешевле. В нем уже 10 вычислительных ядер.

В начале сентября 2024 г. CNews писал о релизе еще одной модификации чипа X Plus, на этот раз восьмиядерной. Это была первая попытка Qualcomm по выпуску ARM-процессора для относительно доступных ноутбуков – он создавался для мобильных ПК стоимостью в пределах $700 (70 тыс. руб.).

Специалисты Liliputing полагают, что новый процессор Qualcomm для ноутбуков за $600 может лишиться еще части вычислительных ядер или получить менее производительное видеоядро. В то же время новый чип, вероятно, будет иметь тот же нейромодуль (NPU) для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, что и другие ныне существующие процессоры серии Snapdragon X, а он, напомним, выдает производительность на уровне 45 TOPS. Это означает, что ноутбуки на базе этого процессора по-прежнему будут соответствовать требованиям сертификации Microsoft Copilot+, описывающей базовые требования для настольных и портативных ПК со встроенным искусственным интеллектом. Премьера Copilot+ состоялась в мае 2024 г.

Возможно, дело вовсе не в борьбе с х86

Intel и AMD пока не могут ничего противопоставить новым ARM-процессорам, но ясно видят в них угрозу. Их чипы проигрывают ARM-решениям как в настольном, так и в серверном сегментах, но отказываться от архитектуры х86 они совершенно не торопятся.

Напротив, AMD и Intel намерены выжать все соки из х86 и как минимум осовременить ее. В октябре 2024 г. CNews писал, что они даже временно «зарыли топор войны» и объединились с целью возвращения х86 былого величия.

Но, возможно, план Qualcomm заключается вовсе не в борьбе с х86, а в продвижении искусственного интеллекта. Liliputing пишет, что новый чип Qualcomm может быть использован для существенного снижения стартовой цены так называемых «ПК с искусственным интеллектом».

На данный не существует по-настоящему нужных каждому пользователю программ, которые не умеют работать без ИИ. Но процессоры Snapdragon все же являются энергоэффективными чипами, которые увеличивают время работы батареи, предлагая при этом высокую производительность.



