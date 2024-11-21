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Intel и AMD пора на свалку истории. Вот-вот появятся невероятно дешевые ноутбуки на быстрых и «холодных» процессорах ARM. Опрос

Qualcomm в обозримом будущем выпустит новый ARM-процессор для ноутбуков, на этот раз для среднебюджетного сегмента. У нее уже есть чипы для флагманских и чуть менее дорогих ноутбуков, и теперь она собирается занять нишу самых популярных моделей. Ее новый CPU станет основой мобильных ПК стоимостью до $600, которые в большинстве стран мира, кроме России с ее нынешним курсом рубля, считаются недорогими. Сейчас в этом ценовом сегменте властвуют ноутбуки на х86-процессорах AMD и Intel.

Эпоха ARM-ноутбуков все ближе

Американская компания Qualcomm, один из мировых лидеров рынка мобильных процессоров, разрабатывает новый чип с архитектурой ARM, предназначенный для ноутбуков для среднебюджетного сегмента, пишет Liliputing. Речь о мобильных ПК стоимостью в пределах $600 или 60 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 ноября 2024 г.

С одной стороны, 60 тыс. руб. – это довольно большие деньги, ведь в России можно приобрести ноутбуки и за 20 тыс. руб. С другой, $600 – это цена смартфона среднего класса, а комфорт использования ноутбуков за $200 или 20 тыс. руб. под большим вопросом.

В настоящее время единственные серьезные игроки рынка процессоров для сравнительно недорогих ноутбуков – это компании AMD и Intel. Но в их арсенале пока что нет ни единого чипа с архитектурой ARM – они десятилетиями выпускают CPU с архитектурой х86, которые уже давно объективно проигрывают сопоставимым ARM-решениям по производительности, энергопотреблению и объемам генерируемой тепловой энергии. Компания Apple в числе первых разглядела все преимущества ARM-архитектуры и при первой же возможности отказалась от чипов Intel — с 2020 г. все ее стационарные и мобильные ПК снаряжаются ARM-процессорами ее собственной разработки.

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Shawn Stutzman / Pexels
Рынок процессоров меняется, но без выгоды для Intel и AMD

Qualcomm не сообщила, когда новый чип поступит в производство, и когда можно будет купить ноутбук на его основе.

Подробностей пока мало

Qualcomm на момент выхода материала не раскрывала подробности о своем новом процессоре для недорогих ноутбуков, но упомянула его в дорожной карте. В настоящее время у компании есть три актуальных чипа для мобильных ПК. В первую очередь это чип Snapdragon X Elite с 12 вычислительными ядрами, предназначенный для ноутбуков премиум-класса стоимостью от $1000 (100 тыс. руб.). Такие модели поступили в продажу весной 2024 г., и большая их часть работает на Windows, хотя есть ряд ноутбуков под управлением Linux – например, в июне 2024 г. своего первенца на Snapdragon X Elite с предустановленным Linux представила компания Tuxedo.

Примерно в тот же период появился и процессор X Plus для ноутбуков попроще и подешевле. В нем уже 10 вычислительных ядер.

В начале сентября 2024 г. CNews писал о релизе еще одной модификации чипа X Plus, на этот раз восьмиядерной. Это была первая попытка Qualcomm по выпуску ARM-процессора для относительно доступных ноутбуков – он создавался для мобильных ПК стоимостью в пределах $700 (70 тыс. руб.).

Специалисты Liliputing полагают, что новый процессор Qualcomm для ноутбуков за $600 может лишиться еще части вычислительных ядер или получить менее производительное видеоядро. В то же время новый чип, вероятно, будет иметь тот же нейромодуль (NPU) для работы с алгоритмами искусственного интеллекта, что и другие ныне существующие процессоры серии Snapdragon X, а он, напомним, выдает производительность на уровне 45 TOPS. Это означает, что ноутбуки на базе этого процессора по-прежнему будут соответствовать требованиям сертификации Microsoft Copilot+, описывающей базовые требования для настольных и портативных ПК со встроенным искусственным интеллектом. Премьера Copilot+ состоялась в мае 2024 г.

Возможно, дело вовсе не в борьбе с х86

Intel и AMD пока не могут ничего противопоставить новым ARM-процессорам, но ясно видят в них угрозу. Их чипы проигрывают ARM-решениям как в настольном, так и в серверном сегментах, но отказываться от архитектуры х86 они совершенно не торопятся.

Напротив, AMD и Intel намерены выжать все соки из х86 и как минимум осовременить ее. В октябре 2024 г. CNews писал, что они даже временно «зарыли топор войны» и объединились с целью возвращения х86 былого величия.

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Но, возможно, план Qualcomm заключается вовсе не в борьбе с х86, а в продвижении искусственного интеллекта. Liliputing пишет, что новый чип Qualcomm может быть использован для существенного снижения стартовой цены так называемых «ПК с искусственным интеллектом».

На данный не существует по-настоящему нужных каждому пользователю программ, которые не умеют работать без ИИ. Но процессоры Snapdragon все же являются энергоэффективными чипами, которые увеличивают время работы батареи, предлагая при этом высокую производительность.


Геннадий Ефремов

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